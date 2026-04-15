Morgan Stanley’den dijital varlık atağı: Spot Bitcoin ETF’i bir haftada yüzde 8 yükseldi

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, tokenizasyon ve blokzincir altyapısı konusuna odaklanarak, geleneksel finans sistemlerinin ötesine geçmeye hazırlanıyor. Şirketin ilk çeyrek bilanço açıklamasında üst düzey yöneticilerin yaptığı değerlendirmeler, finans dünyasında dijital dönüşüme dair önemli ipuçları içeriyor.

Morgan Stanley’in yeni dijital vizyonu

Morgan Stanley, yönetimindeki trilyonlarca dolarlık varlıkla finans sektöründe çok önemli bir yere sahip. Bankanın üst düzey isimlerinden mali işler direktörü Sharon Yeshaya, dijital varlıkların ve tokenizasyonun şirketin zenginlik yönetimi stratejisinin merkezi haline geldiğini belirtiyor. Yeshaya’ya göre önümüzdeki dönemde varlık ve borç hareketlerinin daha hızlı ve esnek bir şekilde dijital platformlar üzerinden gerçekleşmesi, hem müşteri deneyimini hem de finansal sistemin işleyişini kökten değiştirebilir.

Yeshaya bu vizyona dair şunları kaydetti:

“How do you think of a tokenized world? How do you think of an onchain world where you can move assets quickly, the same way you’d be able to move those liabilities quickly?”

Morgan Stanley, tokenizasyonu yalnızca kripto para alanında bir yenilik olarak değil, aynı zamanda varlık yönetimi, danışmanlık hizmetleri, kredi ve likidite erişiminde temel bir dönüşüm aracı olarak görüyor. Şirketin dijital altyapıya yönelik bu ilgisi, portföy yönetimi ve müşteri hizmetlerinin geleceğini yeniden şekillendirebilecek düzeyde.

Dijital pilot proje ve liderlik değişimi

Bankanın bu yeni yaklaşımı doğrultusunda geçtiğimiz aylarda önemli adımlar atıldı. Morgan Stanley, dijital varlıklar alanında Zero Hash ile bir pilot ortaklık kurarak E*Trade uygulaması üzerinden seçili müşterilere Bitcoin, Ethereum gibi büyük kripto paraların alım-satımını mümkün hale getirdi. Her ne kadar şimdilik pilot aşamasında ve sınırlı sayıda müşteriye açık olsa da, bu hamle bankanın dijital varlıklar konusundaki talebi ve ilgiyi kontrol etmek için atılmış stratejik bir adım olarak görülüyor.

Ayrıca, bankanın dijital varlıklar departmanının başına bu yılın başında Amy Oldenburg getirildi. Bu gelişme, Morgan Stanley’nin dijital varlıklar ve blokzincir teknolojisine verdiği önemi gösteriyor.

Spot Bitcoin ETF performansı ve gelecek adımlar

Dijital varlıklara erişimi artırmak için atılan bir diğer önemli adım da Morgan Stanley’nin kendi spot Bitcoin ETF’i olan MSBT ile geldi. Bu fon, geçtiğimiz hafta piyasaya sürüldü ve lansmanından bu yana yüzde 8 değer kazandı. CryptoAppsy verilerine göre, bu hızlı yükseliş yatırımcıların kripto paralara olan ilgisinin devam ettiğini kanıtlıyor.

Buna rağmen, dijital varlıklar şu anda Morgan Stanley’nin faaliyetlerinin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor. Şirket, uzun vadeli odak noktasını blokzincir tabanlı altyapılar ve müşteri danışmanlığı üzerine kurma niyetinde olduğunu vurguluyor. Sharon Yeshaya, inovasyona açık, rehberlik temelli bir dijital varlık stratejisinin ön plana çıkacağını belirtiyor.

“There’s a lot of creative space in terms of the advice-driven model.”

Küresel finans dünyasında blokzincir teknolojisinin mevcut altyapıyı dönüştürme potansiyeli, büyük bankaların bu alana yönelik artan ilgisiyle birlikte hız kazanıyor. Morgan Stanley’nin son dönemde attığı adımlar, sektör genelinde bir paradigma değişimine işaret ediyor.