Tron ana ağında post-kuantum güncellemesiyle ilk adım: 80 milyar dolarlık stabilcoin riske girmeden korunacak

  • 🚨 Tron, ana ağında post-kuantum güncellemesini devreye alarak yeni bir döneme geçti.
  • Google’ın kuantum atılımı sonrası kripto güvenliği tartışma yarattı, Tron önlemde ilk oldu.
  • 📢 80 milyar dolar seviyesindeki stabilcoin Tron zincirinde korunacak.
  • Binance ve Ethereum yetkilileri ise zamana yayılmış, temkinli bir yaklaşım önerdi.
  • 🔍 Kritik veri: Kuantum tehdidi sektörde gerçek anlamda gündeme oturdu.
Blockchain dünyasında dikkatler, yakın zamanda kuantum bilgisayarlara karşı artan güvenlik endişelerine çevrildi. Tron kurucusu Justin Sun, yaptığı açıklamada, geliştirilmekte olan kuantum algoritmalarının kripto paraların güvenliği açısından ciddi risklere yol açabileceğine işaret etti. Sun’ın açıklamaları, Google Quantum AI ekibinin yayımladığı ve dijital varlıkların dayandığı şifreleme teknolojilerinin gelecekte kırılıp kırılamayacağına dair tartışmaları yeniden alevlendiren makalenin ardından geldi.

Kuantum tehdidine karşı öncü hamle

Tron blokzinciri, kuantum bilgisayarların oluşturabileceği olası tehlikelere önlem amacıyla dikkat çekici bir adım attı. Sun, Bitcoin tarafında hâlâ kuantuma karşı savunmasız adresleri dondurma seçeneği masadayken, Ethereum blokzincirinde ise araştırma komiteleri kurulurken, Tron’un doğrudan harekete geçtiğini ifade etti.

“Bugün resmî olarak duyuruyorum: Tron, ana ağında NIST standartlarına uygun post-kuantum imza şemalarını dağıtarak ilk büyük kamu blokzinciri olacak”

Kullanıcı varlıklarının korunmasını temel hedef olarak gösteren bu adım sayesinde Tron ekibi, blokzinciri üzerinde işlem yapanların gelecekte ortaya çıkabilecek hesap güvenliği sorunlarına karşı daha güvende olacağını vurguladı.

Sektörde farklı başlıklar ve uzman görüşleri

Google’ın yayımladığı son çalışmada, Shor algoritmasındaki teknolojik ilerlemenin, özel anahtarların kırılmasını sağlayabilecek kaynak ihtiyacını önemli ölçüde düşürebileceği belirtildi. Böyle bir gelişme, kripto paraların mevcut şifreleme yöntemlerinin, tahmin edilenden daha kısa sürede tehdit altına girmesine yol açabilir.

Google, post-kuantum şifrelemeye geçiş için 2029 yılını hedef gösterdiğini duyurdu. Bu arada Binance kurucusu Changpeng Zhao ise endişelerin yersiz olduğunu savundu.

“Tüm yapmamız gereken, şifreleme algoritmalarını yükseltmek. Panik olmaya gerek yok.”

Ethereum araştırmacısı Justin Drake ise Google’ın paylaştığı bulguların daha ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiğini düşünüyor. Drake, pratik saldırıların zamanlamaları için kesin tahmin yapılamayacağını, ama 2030’lu yılların başında kuantum bilgisayarların eliptik eğri anahtarlarını kırabilme olasılığının küçük ama gerçek bir ihtimal olduğunu belirtti.

Tron ekosisteminde büyüyen hacim ve teknik yol haritası

Tron zinciri, özellikle stabilcoin işlemlerindeki hacmiyle öne çıkmaya devam ediyor. Platform üzerinde, ağırlıklı olarak USDT olmak üzere toplamda 80 milyar dolar değerinde stabilcoin ihraç edilmiş durumda. Bununla birlikte DefiLlama verilerine göre, platformun kilitli toplam değeri 5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Justin Sun, söz konusu güncelleme sayesinde Tron kullanıcılarının varlıklarının, kuantum tehditleri ortaya çıksa dahi güvende kalacağını açıkladı. Ayrıca teknik yol haritasının yakın zamanda paylaşılacağı da duyuruldu.

“Kuantum güvenliği tartışma konusu olmamalı, doğrudan bir özellik olarak sunulmalı. Her Tron kullanıcısının varlığının bu tür tehditlere karşı risk altında olmamasını sağlayacağız,” ifadelerine yer verildi.

Kuantum bilişimin aktardığı tehditler, kripto para sektörü genelinde teknik altyapıda yenilikçi çözümler üretme baskısını artırıyor. Tron’un bu konuda attığı hızlı adım, sektör genelinde benzer güncellemelerin hız kazanmasına yol açabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
