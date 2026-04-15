WLFI token kilitlerinde iki yıl şartı, 4,5 milyar token yakımı ve yüzde 75 değer kaybı gündemde

World Liberty Financial, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve stablecoin alanında faaliyet gösteren, Donald Trump’ın desteğiyle öne çıkan bir kripto para projesi olarak tanınıyor. Şirket, sürdürülebilirlik ve şeffaflık adına yönetim token’ları WLFI’nin kilitlenme politikalarında önemli bir değişiklik yapmayı gündeme aldı.

Yönetim token’ları için yeni kilit açılımı

World Liberty Financial’ın duyurusuna göre, toplam 62.282.252.205 WLFI yönetim token’ı için sınırsız kilitlenme yerine “sabit vadeli açılım” önerildi. Teklife göre, ekip üyeleri, kurucular, danışmanlar ve stratejik ortaklar istedikleri takdirde iki yıl boyunca hiçbir şekilde token’larını kullanamayacak; iki yıl dolduktan sonra ise üç yıl sürecek doğrusal (lineer) bir vadeyle token’lar kademeli olarak serbest bırakılacak ve beş yıl sonunda tamamen dağıtılmış olacak.

Aynı plana dahil olan içeriden kişilerin 45.238.585.647 WLFI’lik toplam hak edişinin yüzde 10’una denk gelen 4,5 milyar token’ı sistemden tamamen yakarak silmeleri zorunlu olacak. Teklifi kabul etmeyenlerin ise mevcut şartlar altında token’ları süresiz olarak kilitli kalmaya devam edecek.

Erken yatırımcılar için ise farklı bir açılım mekanizması önerildi. Ellerinde toplam 17.043.666.558 WLFI bulunan bu kesim, iki yıl boyunca token’larına erişemeyecek; ardından iki yıl sürecek doğrusal açılımla dört yılın sonunda bu haklarına kavuşacak. Bu gruba herhangi bir token yakımı zorunluluğu uygulanmayacak.

Oylama şartları ve süreç ayrıntıları

Yapılan açıklamaya göre, teklifin hayata geçebilmesi için en az 1 milyar WLFI token’ı ile toplantı yeter sayısı tutulacak ve katılan yatırımcıların çoğunluğunun onayı gerekecek. Oylama süresi yedi gün olarak belirlendi. Fonksiyonun aktifleşmesinden sonra, yeni kilit açılım programına katılmak isteyenlerin on günü bulunacak.

WLFI token’ı 2025 yılının Eylül ayında piyasaya sürüldü. CryptoAppsy verilerine göre, WLFI şu anda 0,082 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu rakam, WLFI’nin 0,33 dolar ile gördüğü zirveye kıyasla yüzde 75,1’lik sert bir düşüşü ifade ediyor.

Ekosistem genişletme adımları ve Justin Sun ile polemik

Yönetim token’ı açılımı, WLFI ekibinin ekosistemini geliştirme ve platform fonksiyonlarını çeşitlendirme döneminde gündeme geldi. Bu kapsamdaki çalışmalara USD1 adlı bir stablecoin’in çoklu ağlarda hizmete alınması, WLFI arayüzünde kredi verme-alma imkanı gibi yeni özellikler de eklendi.

Ancak proje, son günlerde Tron’un kurucusu Justin Sun ile yaşanan sert bir polemikle de anılıyor. Sun, WLFI akıllı sözleşmesinde bildirilmeyen özel bir kara liste fonksiyonu olduğu ve bu fonksiyonun ekip tarafından tek taraflı şekilde cüzdanları dondurmak, hakları kısıtlamak ve varlıklara el koymak için kullanılabileceği iddiasını öne sürdü. Sun ayrıca, 2025 yılının Eylül ayında kendi cüzdanından yaklaşık 9 milyon dolarlık WLFI transfer ettikten sonra, ilgili cüzdanın dondurulduğunu ve bu sistemin mağduru olduğunu belirtti.

Yönetim ekibi ise Justin Sun’ın suçlamalarını reddetti ve Sun’ın bu iddiaları kendi uygunsuz işlemlerini gizlemek için ortaya attığını savundu. Proje ekibi, bu tartışmanın mahkemeye taşınacağını açıkladı. Söz konusu olay, WLFI topluluğunda tartışmalara yol açtı.

