Kayıt Banner
ALTCOIN

WLFI token kilitlerinde iki yıl şartı, 4,5 milyar token yakımı ve yüzde 75 değer kaybı gündemde

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 WLFI token’larında iki yıl kilit ve 4,5 milyar adet yakım gündeme geldi.
  • Ekip ve stratejik ortaklar beş yıl vadelendirme planını kabul ederse, yüzde 10’luk token’ı sistemden silecek.
  • WLFI’nin fiyatı 0,082 dolar seviyesinde ve tarihi zirvesinden yüzde 75 geride.
  • ⚡ Proje ekibiyle #WLFI akıllı sözleşmesi hakkında Justin Sun arasında mahkemeye taşınacak tartışma yaşanıyor.
World Liberty Financial, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve stablecoin alanında faaliyet gösteren, Donald Trump’ın desteğiyle öne çıkan bir kripto para projesi olarak tanınıyor. Şirket, sürdürülebilirlik ve şeffaflık adına yönetim token’ları WLFI’nin kilitlenme politikalarında önemli bir değişiklik yapmayı gündeme aldı.

İçindekiler
1 Yönetim token’ları için yeni kilit açılımı
2 Oylama şartları ve süreç ayrıntıları
3 Ekosistem genişletme adımları ve Justin Sun ile polemik

Yönetim token’ları için yeni kilit açılımı

World Liberty Financial’ın duyurusuna göre, toplam 62.282.252.205 WLFI yönetim token’ı için sınırsız kilitlenme yerine “sabit vadeli açılım” önerildi. Teklife göre, ekip üyeleri, kurucular, danışmanlar ve stratejik ortaklar istedikleri takdirde iki yıl boyunca hiçbir şekilde token’larını kullanamayacak; iki yıl dolduktan sonra ise üç yıl sürecek doğrusal (lineer) bir vadeyle token’lar kademeli olarak serbest bırakılacak ve beş yıl sonunda tamamen dağıtılmış olacak.

Aynı plana dahil olan içeriden kişilerin 45.238.585.647 WLFI’lik toplam hak edişinin yüzde 10’una denk gelen 4,5 milyar token’ı sistemden tamamen yakarak silmeleri zorunlu olacak. Teklifi kabul etmeyenlerin ise mevcut şartlar altında token’ları süresiz olarak kilitli kalmaya devam edecek.

Erken yatırımcılar için ise farklı bir açılım mekanizması önerildi. Ellerinde toplam 17.043.666.558 WLFI bulunan bu kesim, iki yıl boyunca token’larına erişemeyecek; ardından iki yıl sürecek doğrusal açılımla dört yılın sonunda bu haklarına kavuşacak. Bu gruba herhangi bir token yakımı zorunluluğu uygulanmayacak.

Oylama şartları ve süreç ayrıntıları

Yapılan açıklamaya göre, teklifin hayata geçebilmesi için en az 1 milyar WLFI token’ı ile toplantı yeter sayısı tutulacak ve katılan yatırımcıların çoğunluğunun onayı gerekecek. Oylama süresi yedi gün olarak belirlendi. Fonksiyonun aktifleşmesinden sonra, yeni kilit açılım programına katılmak isteyenlerin on günü bulunacak.

WLFI token’ı 2025 yılının Eylül ayında piyasaya sürüldü. CryptoAppsy verilerine göre, WLFI şu anda 0,082 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu rakam, WLFI’nin 0,33 dolar ile gördüğü zirveye kıyasla yüzde 75,1’lik sert bir düşüşü ifade ediyor.

Ekosistem genişletme adımları ve Justin Sun ile polemik

Yönetim token’ı açılımı, WLFI ekibinin ekosistemini geliştirme ve platform fonksiyonlarını çeşitlendirme döneminde gündeme geldi. Bu kapsamdaki çalışmalara USD1 adlı bir stablecoin’in çoklu ağlarda hizmete alınması, WLFI arayüzünde kredi verme-alma imkanı gibi yeni özellikler de eklendi.

Ancak proje, son günlerde Tron’un kurucusu Justin Sun ile yaşanan sert bir polemikle de anılıyor. Sun, WLFI akıllı sözleşmesinde bildirilmeyen özel bir kara liste fonksiyonu olduğu ve bu fonksiyonun ekip tarafından tek taraflı şekilde cüzdanları dondurmak, hakları kısıtlamak ve varlıklara el koymak için kullanılabileceği iddiasını öne sürdü. Sun ayrıca, 2025 yılının Eylül ayında kendi cüzdanından yaklaşık 9 milyon dolarlık WLFI transfer ettikten sonra, ilgili cüzdanın dondurulduğunu ve bu sistemin mağduru olduğunu belirtti.

Yönetim ekibi ise Justin Sun’ın suçlamalarını reddetti ve Sun’ın bu iddiaları kendi uygunsuz işlemlerini gizlemek için ortaya attığını savundu. Proje ekibi, bu tartışmanın mahkemeye taşınacağını açıkladı. Söz konusu olay, WLFI topluluğunda tartışmalara yol açtı.

Teklif metnine göre, içeriden kişiler token açılımını kabul etmek isterse, toplamda 4,5 milyar WLFI’yi yakmak zorunda kalacak ve ellerindeki token’lar iki yıl boyunca dokunulmadan kalacak. Ardından beş yıla yayılmış şekilde kademeli olarak serbest bırakılacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı QCP Capital 15 Nisan kripto para tahminleri ve IMF açıklamaları
Bir Sonraki Yazı Tron ana ağında post-kuantum güncellemesiyle ilk adım: 80 milyar dolarlık stabilcoin riske girmeden korunacak
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de 420 milyar dolarlık “kayıp coin” tartışması: Kuantum tehdidi ve olası donma planı sektörü ikiye böldü
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Morgan Stanley’den dijital varlık atağı: Spot Bitcoin ETF’i bir haftada yüzde 8 yükseldi
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) Kripto Para
Tron ana ağında post-kuantum güncellemesiyle ilk adım: 80 milyar dolarlık stabilcoin riske girmeden korunacak
Güvenlik Kripto Para
QCP Capital 15 Nisan kripto para tahminleri ve IMF açıklamaları
Kripto Para
OP Mainnet’e Dev Transfer: Etherfi 200 Milyon Doları ve 70 Bini Aşkın Aktif Kartı Taşıdı
ALTCOIN
Lost your password?