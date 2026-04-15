QCP Capital 15 Nisan kripto para tahminleri ve IMF açıklamaları

  • IMF Genel Direktörü Georgieva: Makul fiyatlarla gübre tedarikinin yakında yeniden başlamaması halinde, enflasyonun gıda fiyatlarına sıçrama riski konusunda endişeliyiz.
  • QCP Capital BTC opsiyonları ve tahvillerin son risk piyasası yükselişini ciddiye almaması nedeniyle bu hareketin geçici olduğunu düşünüyor.
  • Genel eğilim henüz değişmedi ve Fed'in bu yıl faiz indirimi yapma ihtimali halen makul seviyelere ulaşmadı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

400 milyon doların üzerinde giriş gören Bitcoin ETF ürünleri kurumsal yatırımcıların tekrar iştahlandığını gösteriyor. Küresel piyasalar için son derece kritik olan İran gerilimi şimdilik kontrol altına alınmış görünüyor. Yazı hazırlandığı sırada IMF Genel Direktörü Georgieva enflasyona dair bazı önemli açıklamalar yapıyor.

İçindekiler
1 IMF açıklamaları
2 QCP Capital kripto tahminleri

IMF açıklamaları

Hem ABD hem İran çatışmanın devam etmesiyle kayıplarının artacağının farkında ve iki ülke de artık uzlaşına daha fazla istekli. Bu durum petrol fiyatını 100 doların altında tutuyor. Ancak risklerin iyi anlaşılması gerekiyor, küresel enflasyonun hızla artmasına neden olabilecek arz sorunu bugün IMF Direktörünün odağındaki konuydu.

Konuşmasının önemli satır başları şöyle;

“Petrol fiyatları yüksek kalırsa zor zamanlara hazırlıklı olmalıyız.

Birçok ülke şu ana kadar hedefli olmayan vergi indirimlerinden, enerji sübvansiyonlarından ve fiyat kontrollerinden kaçındı. Bazı ülkeler tarafından alınan hedefli olmayan önlemler, yüksek fiyatların yol açtığı sıkıntıyı sadece uzatacaktır.

Orta Doğu savaşı nedeniyle tedarik zincirlerinde yaşanan fiziksel aksaklıklar konusunda endişeliyiz. Asya’da petrol, gaz, nafta, helyum ve diğer ürünlerde kıtlık yaşanıyor.

Yüksek güvenilirliğe sahip merkez bankalarına, fiyat istikrarının öncelikli olduğunu belirtmelerini, ancak hemen harekete geçmemelerini söylüyoruz.

ABD ve AB’de kısa vadeli enflasyon beklentilerinin yükseldiğini görüyoruz. Uzun vadeli enflasyon beklentileri ise sağlam bir şekilde sabit kalıyor.

Makul fiyatlarla gübre tedarikinin yakında yeniden başlamaması halinde, enflasyonun gıda fiyatlarına sıçrama riski konusunda endişeliyiz. Mart, ekonomi için zor bir ay oldu; Nisan ise çok daha zor geçebilir. Enerji şoku, talebi azaltmaya yönelik önlemleri teşvik edecektir.”

QCP Capital kripto tahminleri

Analistler son yaşanan yükselişteki ayrışmaya dikkat çekiyor. Bitcoin ve risk varlıkları önemli ölçüde yükselirken uzun vadeli faizler değişmedi. Barış umutları enflasyonda düşüş beklentisini besler ve bunun tahvil piyasasının hareketlendirmesi gerekir ancak bu da olmadı. Petrol düştüğünde ve 10 yıllık tahvil getirisi neredeyse hiç kıpırdamadığından QCP bu hareketin kısa ömürlü olabileceği konusunda uyardı.

“Bunun nedeni zenginleştirmedir. İran %60 zenginleştirilmiş uranyum seviyesindeyken, ABD %20’nin altında seviyeler istiyor. Bu fark, bir anlaşma başlığıyla kapanmaz. Tahran’ın yapmaya hazır olduğunu belirtmediği bir tavizle kapanır. Önceki ateşkesler haftalarca sürerken, zenginleştirme sorunu 2015’ten beri çözümsüz kalmıştır. Piyasalar ilkini fiyatlarken, ikincisi hala riskin merkezinde yer almaktadır.”

Spot ve vadeli işlemlerin aksine opsiyon piyasalarının gerçek bir kırılmayı teyit etmediğinden bahseden analistler opsiyonlardaki savunmacı duruşun da uyarı niteliğinde olduğunun altını çizdi.

“Genel eğilim değişmedi. Petrol şokunun gevşeme yolunu yeniden fiyatlamasının ardından Fed hala sıkışmış durumda ve yıl için net faiz indirimleri sıfıra yakın seyrederken, likidite koşulları sıkı kalmaya devam ediyor. Bu, jeopolitik bir rahatlama rallisi, makroekonomik bir rejim değişikliği değil. Geçen haftaki işlem, ablukayı hafifletmekti. Bu haftanın sorusu ise, yatırımcıların bu rahatlamayı hafifletip hafifletmemesi gerektiği.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bitcoin’de 420 milyar dolarlık “kayıp coin” tartışması: Kuantum tehdidi ve olası donma planı sektörü ikiye böldü
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Morgan Stanley’den dijital varlık atağı: Spot Bitcoin ETF’i bir haftada yüzde 8 yükseldi
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) Kripto Para
Tron ana ağında post-kuantum güncellemesiyle ilk adım: 80 milyar dolarlık stabilcoin riske girmeden korunacak
Güvenlik Kripto Para
WLFI token kilitlerinde iki yıl şartı, 4,5 milyar token yakımı ve yüzde 75 değer kaybı gündemde
ALTCOIN
OP Mainnet’e Dev Transfer: Etherfi 200 Milyon Doları ve 70 Bini Aşkın Aktif Kartı Taşıdı
ALTCOIN
