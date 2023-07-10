Tümünü Gör!
  Tümünü
      Gör!

Net Cevap! Bitcoin Düşecek Mi? Güncel BTC ve Kripto Tahminleri!

Özet

  • Bitcoin fiyatı 31.500 dolar altında kapanışlar yaparsa düşüş sürebilir.
  • Aşağı yönde BTC için hedef 28.900 ve 28.150 dolar.
  • Düşüş senaryosu geçersiz kılınırsa BTC 36.000 doları aşabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
19:00
10 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

BTC 30.000 dolar seviyesinde oyalanmaya devam ediyor ve yatırımcılar düşük volatilite döneminden fazlasıyla rahatsız. Bu tarz sıkıcı dönemlerin ardından fiyatta büyük patlamalar görmeye alıştık. Peki ya yön nereye olacak? Güncel tahminler BTC ve kripto için yeni yol haritasına ışık tutuyor.

Bitcoin Düşecek Mi?

Bitcoin (BTC) fiyatı 23 Haziran’dan bu yana, muhtemelen bir önceki yukarı yönlü harekete yanıt olarak düzeltici bir formasyonda işlem görüyor. 5 Temmuz’da kısa bir süreliğine yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, o zamandan bu yana fiyat hareketleri daha fazla aşağı yönlü hareket olasılığını destekliyor. Bu aynı zamanda dalga sayısı ve RSI okumalarıyla da uyumludur.

Üstelik BTC’nin 30.400 dolarlık desteği korumakta zorlanıyor olması da yatırımcıları endişelendiren diğer bir husus. Günlük zaman dilimi teknik analizi BTC fiyatının 6 Temmuz’da 31.500 ile yılın en yüksek seviyesine ulaştıktan hemen sonra düştüğünü ve aynı gün bir kayan yıldız mum çubuğu oluşturduğunu gösteriyor. Bu, yerel tepelerde meydana gelen bir tür düşüş mum çubuğudur. Uzun bir üst fitil ve aşağı yönlü bir kapanış bu mum çubuğunu karakterize eder. Daha önceki artışa rağmen satıcıların kontrolü ele geçirdiğini gösterir.

Güncel BTC ve Kripto Tahminleri

Kral kripto para biriminin 31.500 doları yeniden direnç olarak teyit etmesi düşüş ihtimalini destekleyen diğer bir işaret. Altı saatlik kısa vadeli zaman diliminin daha detaylı bir analizi, uzun vadeli bir yükseliş görünümüne dikkat çekerken kısa vadede işlerin karışabileceğini söylüyor. Aynı şeyi Ethereum için de söyleyebiliriz. Kısa süre içinde yayınladığımız ETH fiyat yorumunda da benzer görünüm söz konusuydu. Bu da piyasa genelinde kısa vadeli düşüş ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor.

Elliott Dalga teorisi, bir trendin yönünü belirlemek için yinelenen uzun vadeli fiyat modellerinin ve yatırımcı psikolojisinin analizini içerir. Dalga sayısı, BTC fiyatının 15 Haziran’da başlayan beş dalgalı bir yükseliş hareketini tamamladığını göstermektedir. Eğer öyleyse, 13 Haziran’daki ilk yüksek seviyeden bu yana düzeltici hareket devam ediyor. Eğer sayım doğruysa kripto kralı 28.900 dolara kadar hızlı bir düşüş yaşayabilir. Sonraki hedefse 28.150 dolar olacaktır.

Eğer 31.500 dolar üzerinde kapanış görürse BTC beklenen düşüşten uzaklaşır ve 36.000 doları hedefleyebilir. Bu iki ihtimal altcoinlerin de yönünü belirleyecek.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Bitcoin (BTC) Fiyatı Artacak Mı? BTC Ne Kadar Olur?
Bitcoin (BTC) Fiyatı Artacak Mı? BTC Ne Kadar Olur?
Stablecoin’lerde On-Chain Veriler! Milyon Dolarlık Olay!
Stablecoin’lerde On-Chain Veriler! Milyon Dolarlık Olay!
Bitcoin’de (BTC) ve Ethereum’da (ETH) Son Durum! Grafiklerle Analiz!
Bitcoin’de (BTC) ve Ethereum’da (ETH) Son Durum! Grafiklerle Analiz!
1 Koyan 47 Alabilir! Makro Gurusu Dev Altcoin İçin Bir Konuştu Pir Konuştu! Rüya Senaryosu!
1 Koyan 47 Alabilir! Makro Gurusu Dev Altcoin İçin Bir Konuştu Pir Konuştu! Rüya Senaryosu!
Eski SEC Başkanı Konuştu! Kripto Paralar Uçabilir!
Eski SEC Başkanı Konuştu! Kripto Paralar Uçabilir!
Dikkat! Ünlü YouTuber Aslında Kripto Para Dolandırıcısıymış!
Dikkat! Ünlü YouTuber Aslında Kripto Para Dolandırıcısıymış!
Spot Bitcoin ETF İçin Yeni Gelişme! Konu Mahkemede!
Spot Bitcoin ETF İçin Yeni Gelişme! Konu Mahkemede!
Piyasa Gurusuna Altcoinler’de Kara Göründü! İşte Yüksek Kazanç Vadeden 3 Altcoin!
Piyasa Gurusuna Altcoinler’de Kara Göründü! İşte Yüksek Kazanç Vadeden 3 Altcoin!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023