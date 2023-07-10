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BTC 30.000 dolar seviyesinde oyalanmaya devam ediyor ve yatırımcılar düşük volatilite döneminden fazlasıyla rahatsız. Bu tarz sıkıcı dönemlerin ardından fiyatta büyük patlamalar görmeye alıştık. Peki ya yön nereye olacak? Güncel tahminler BTC ve kripto için yeni yol haritasına ışık tutuyor.

Bitcoin Düşecek Mi?

Bitcoin (BTC) fiyatı 23 Haziran’dan bu yana, muhtemelen bir önceki yukarı yönlü harekete yanıt olarak düzeltici bir formasyonda işlem görüyor. 5 Temmuz’da kısa bir süreliğine yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, o zamandan bu yana fiyat hareketleri daha fazla aşağı yönlü hareket olasılığını destekliyor. Bu aynı zamanda dalga sayısı ve RSI okumalarıyla da uyumludur.

Üstelik BTC’nin 30.400 dolarlık desteği korumakta zorlanıyor olması da yatırımcıları endişelendiren diğer bir husus. Günlük zaman dilimi teknik analizi BTC fiyatının 6 Temmuz’da 31.500 ile yılın en yüksek seviyesine ulaştıktan hemen sonra düştüğünü ve aynı gün bir kayan yıldız mum çubuğu oluşturduğunu gösteriyor. Bu, yerel tepelerde meydana gelen bir tür düşüş mum çubuğudur. Uzun bir üst fitil ve aşağı yönlü bir kapanış bu mum çubuğunu karakterize eder. Daha önceki artışa rağmen satıcıların kontrolü ele geçirdiğini gösterir.

Güncel BTC ve Kripto Tahminleri

Kral kripto para biriminin 31.500 doları yeniden direnç olarak teyit etmesi düşüş ihtimalini destekleyen diğer bir işaret. Altı saatlik kısa vadeli zaman diliminin daha detaylı bir analizi, uzun vadeli bir yükseliş görünümüne dikkat çekerken kısa vadede işlerin karışabileceğini söylüyor. Aynı şeyi Ethereum için de söyleyebiliriz. Kısa süre içinde yayınladığımız ETH fiyat yorumunda da benzer görünüm söz konusuydu. Bu da piyasa genelinde kısa vadeli düşüş ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor.

Elliott Dalga teorisi, bir trendin yönünü belirlemek için yinelenen uzun vadeli fiyat modellerinin ve yatırımcı psikolojisinin analizini içerir. Dalga sayısı, BTC fiyatının 15 Haziran’da başlayan beş dalgalı bir yükseliş hareketini tamamladığını göstermektedir. Eğer öyleyse, 13 Haziran’daki ilk yüksek seviyeden bu yana düzeltici hareket devam ediyor. Eğer sayım doğruysa kripto kralı 28.900 dolara kadar hızlı bir düşüş yaşayabilir. Sonraki hedefse 28.150 dolar olacaktır.

Eğer 31.500 dolar üzerinde kapanış görürse BTC beklenen düşüşten uzaklaşır ve 36.000 doları hedefleyebilir. Bu iki ihtimal altcoinlerin de yönünü belirleyecek.