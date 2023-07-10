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  •   Verge (XVG) Fiyatı, Yüzde 600 Yükselişe Rağmen Ralliyi Sürdürecek mi? XVG Fiyat Yorumları!

Verge (XVG) Fiyatı, Yüzde 600 Yükselişe Rağmen Ralliyi Sürdürecek mi? XVG Fiyat Yorumları!

Özet

  • Verge fiyatı 15 Temmuz tarihinden bu yana %600 gibi inanılmaz bir yükseliş elde etti.
  • XVG fiyatı bu direnci kırabilirse hedef 0,009 dolar olacaktır.
  • XVG için rallinin gidişatı buna bağlı.
  • Piyasaya etkisi: nötr
19:30
10 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörü nispeten yatay bir seyir içinde olsa da bazı kripto para birimleri ciddi yükselişlerini devam ettiriyor. Bunların arasında en çok dikkat çeken ise daha önceki ralli sezonlarından da hatırlanan Verge (XVG) oldu.

Verge (XVG) Fiyatı İçin Yükseliş Bitmiyor

Verge fiyatı 15 Temmuz tarihinden bu yana %600 gibi inanılmaz bir yükseliş elde etti. Bu yükseliş odaklı hareketlilik ise 3 Temmuz tarihinde ekstra bir ivme kazandı ve yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı. XVG fiyatı şu an için kritik direnç seviyesinin hemen altında yer alıyor ve bunun hem uzun hem de kısa vadeli önemi çok önemli. XVG fiyatının kırılım yaşaması için şu an çok ufak bir harekette bulunması bile yeterli olacaktır. Verge için kritik seviyeleri ise sizin için inceledik.

XVG fiyatı an itibarla 0,007 dolardan işlem görüyor ve 24 saat içerisinde %6,7 düşüş yaşadı. Bu düşüşün daha önceki direnç noktasına değilmesinden ve hacmin yetersiz kalmasından kaynaklandığı söylenebilir. XVG fiyatı şu an için 784 gündür kıramadığı bir direnç ile karşı karşıya ve burayı birkaç kere test etmesi beklenebilir. Buna rağmen RSI oldukça olumlu ve 50 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. RSI’ye göre XVG önümüzdeki günlerde artan bir alım baskısı görebilir.

Fiyat %600 gibi inanılmaz bir artış yaşadı ve bunun sürdürülebilir olması için sıradaki direnç olan 0,009 seviyinin kırılması gerekiyor. Bunun devamında da hedef 0,09 dolar olacaktır. Şu an için Verge fiyatı kritik direnci kıramadı ve en kötü senaryo gerçekleşirse fiyat yeniden önemli destek olan 0,0046 dolara kadar gerileyebilir. Bu durumda XVG için alım baskısı da azalacak ve yeni direnç noktasını test etme ihtimali yok olacaktır.

XVG yükselişi için aslında kripto para sektörünün de geneli çok önemli ve BTC fiyatının 30.000 dolar üzerinde kalması gerekiyor. BTC fiyatının önümüzdeki günlerdeki hareketleri kesinlikle XVG ve diğer altcoin‘ler için belirleyici olacaktır.

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