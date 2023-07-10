Okuma Süresi: 2 Dakika

Temmuz ayı başladı ve sıkıcı Bitcoin fiyatı yeniden yatırımcıları meraklandırmaya başladı. Önceki sığ volatilite günleri iyi örneklerdi. Geçmişte benzer dönemlerin ardından piyasaların hızla düştüğünü veya yükseldiğini gördük. Birçok yatırımcı BlackRock müjdesi nedeniyle istikrarlı yükselişin devam edeceğini düşünüyor. 2023 yılından bu yüzden fazlasıyla umutlu olan büyük bir yatırımcı kitlesi de oluştu. Peki herkes böyle mi düşünüyor?

Kripto Uzman Yorumu

Piyasaları analiz eden bir analiste göre, alt sezon 2024’teki Bitcoin blok ödül yarılanmasından (halving) sonraya kadar gerçekleşmeyebilir. Bu yılın geri kalanında büyük bir hareket beklenmediği için daha fazla altcoin biriktirmek için bolca zaman olabilir. 10 Temmuz’da kripto analisti ‘@IamZeroIka’, “altcoinler şu anda büyük bir birikim dönemiyle karşı karşıya” dedi.

“Bana göre bu durum, yaklaşık olarak Nisan ayında gerçekleşeceği tahmin edilen yarılanma sonrası gelecek yıla kadar sürecek.”

Analist, Bitcoin ve Ethereum olmadan toplam kripto piyasa değerini gösteren bir grafik kullandı. Bu, önceki ve mevcut ayı piyasalarında altcoin piyasalarında uzun süreli yatay hareketlerin can sıkıcı olsa da bir gerçek olduğunu gösteriyor.

Eğer haklı çıkarsa bugünlerde gelecek için alımlarını yapan yatırımcılar bekledikleri yükselişe o kadar erken kavuşamayacak. Dahası altcoinlerde daha derin diplerin gelmesi halinde zararda beklemeleri de gerekebilecek.

Bitcoin ve Altcoinler Yorum

Altcoin sezonu genellikle Bitcoin ve Ethereum’daki büyük hareketlerin gerisinde kalır. BTC bu yıl iki kez ralli yaptı ve 2023’ün başından bu yana %80’den fazla artış gösterdi. Ancak aynı şey, son boğa piyasası sırasında zirve fiyatlarından hala büyük ölçüde düşük olan çoğu altcoin için söylenemez.

Popüler kripto analisti CryptoTony önceki döngülerden ilham alan aşağıdaki tabloyu yayınladı. Bu altcoin boğasına giden yolu gösteriyor ve acelecileri pek memnun edecek gibi değil.

Ripple‘ın XRP‘si, firmanın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile uzun süren mahkeme savaşında bir zafer elde etmesi durumunda istisna olabilir. Fintech firması için bir galibiyet, XRP’nin fiyatının çok kısa bir süre içinde iki katına çıktığını görebilir. Ancak, SEC’in kazanması ve XRP’nin bir menkul kıymet olarak kabul edilmesi halinde değerinin yarıya düşmesi muhtemeldir.