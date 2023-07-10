Tümünü Gör!
  Tümünü
      Gör!
  • CoinTürk
  •   Eyvah Eyvah! Ünlü Kripto Analisti: Herkes Ters Köşe Olacak! BTC, Altcoin Uzman Yorumu!

Eyvah Eyvah! Ünlü Kripto Analisti: Herkes Ters Köşe Olacak! BTC, Altcoin Uzman Yorumu!

Özet

  • Birçok analist önümüzdeki yılın ikinci yarısına kadar altcoin boğası beklemiyor.
  • IamZeroIka isimli analist haklı çıkarsa altcoinler daha derin dipler yapabilir.
  • Halving sonrası yaşanması beklenen altcoin boğası tarihsel veriler tarafından da destekleniyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
18:00
10 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Temmuz ayı başladı ve sıkıcı Bitcoin fiyatı yeniden yatırımcıları meraklandırmaya başladı. Önceki sığ volatilite günleri iyi örneklerdi. Geçmişte benzer dönemlerin ardından piyasaların hızla düştüğünü veya yükseldiğini gördük. Birçok yatırımcı BlackRock müjdesi nedeniyle istikrarlı yükselişin devam edeceğini düşünüyor. 2023 yılından bu yüzden fazlasıyla umutlu olan büyük bir yatırımcı kitlesi de oluştu. Peki herkes böyle mi düşünüyor?

Kripto Uzman Yorumu

Piyasaları analiz eden bir analiste göre, alt sezon 2024’teki Bitcoin blok ödül yarılanmasından (halving) sonraya kadar gerçekleşmeyebilir. Bu yılın geri kalanında büyük bir hareket beklenmediği için daha fazla altcoin biriktirmek için bolca zaman olabilir. 10 Temmuz’da kripto analisti ‘@IamZeroIka’, “altcoinler şu anda büyük bir birikim dönemiyle karşı karşıya” dedi.

“Bana göre bu durum, yaklaşık olarak Nisan ayında gerçekleşeceği tahmin edilen yarılanma sonrası gelecek yıla kadar sürecek.”

Analist, Bitcoin ve Ethereum olmadan toplam kripto piyasa değerini gösteren bir grafik kullandı. Bu, önceki ve mevcut ayı piyasalarında altcoin piyasalarında uzun süreli yatay hareketlerin can sıkıcı olsa da bir gerçek olduğunu gösteriyor.

Eğer haklı çıkarsa bugünlerde gelecek için alımlarını yapan yatırımcılar bekledikleri yükselişe o kadar erken kavuşamayacak. Dahası altcoinlerde daha derin diplerin gelmesi halinde zararda beklemeleri de gerekebilecek.

Bitcoin ve Altcoinler Yorum

Altcoin sezonu genellikle Bitcoin ve Ethereum’daki büyük hareketlerin gerisinde kalır. BTC bu yıl iki kez ralli yaptı ve 2023’ün başından bu yana %80’den fazla artış gösterdi. Ancak aynı şey, son boğa piyasası sırasında zirve fiyatlarından hala büyük ölçüde düşük olan çoğu altcoin için söylenemez.

Popüler kripto analisti CryptoTony önceki döngülerden ilham alan aşağıdaki tabloyu yayınladı. Bu altcoin boğasına giden yolu gösteriyor ve acelecileri pek memnun edecek gibi değil.

Ripple‘ın XRP‘si, firmanın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile uzun süren mahkeme savaşında bir zafer elde etmesi durumunda istisna olabilir. Fintech firması için bir galibiyet, XRP’nin fiyatının çok kısa bir süre içinde iki katına çıktığını görebilir. Ancak, SEC’in kazanması ve XRP’nin bir menkul kıymet olarak kabul edilmesi halinde değerinin yarıya düşmesi muhtemeldir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Son Dakika: Bugün Binance Desteğini Alan Altcoinde Şok Gelişme!
Son Dakika: Bugün Binance Desteğini Alan Altcoinde Şok Gelişme!
1 Koyan 47 Alabilir! Makro Gurusu Dev Altcoin İçin Bir Konuştu Pir Konuştu! Rüya Senaryosu!
1 Koyan 47 Alabilir! Makro Gurusu Dev Altcoin İçin Bir Konuştu Pir Konuştu! Rüya Senaryosu!
Piyasa Gurusuna Altcoinler’de Kara Göründü! İşte Yüksek Kazanç Vadeden 3 Altcoin!
Piyasa Gurusuna Altcoinler’de Kara Göründü! İşte Yüksek Kazanç Vadeden 3 Altcoin!
Verge (XVG) Fiyatı, Yüzde 600 Yükselişe Rağmen Ralliyi Sürdürecek mi? XVG Fiyat Yorumları!
Verge (XVG) Fiyatı, Yüzde 600 Yükselişe Rağmen Ralliyi Sürdürecek mi? XVG Fiyat Yorumları!
Son Dakika: Bu Altcoine Binance Dopingi! Fiyat Uçuyor!
Son Dakika: Bu Altcoine Binance Dopingi! Fiyat Uçuyor!
Dikkat Dikkat! Altcoinler’in Tamamı İçin Yüzde 40’ı Bulan Hatta Aşan Çöküş Uyarısı Geldi!
Dikkat Dikkat! Altcoinler’in Tamamı İçin Yüzde 40’ı Bulan Hatta Aşan Çöküş Uyarısı Geldi!
Değer Kaybına Hız Kesmeden Devam Ediyor: Popüler Altcoin’de Çarpıcı Düşüş!
Değer Kaybına Hız Kesmeden Devam Ediyor: Popüler Altcoin’de Çarpıcı Düşüş!
Tam 470 Milyon Dolar! Kripto Paralar İçin Heyecan Verici!
Tam 470 Milyon Dolar! Kripto Paralar İçin Heyecan Verici!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023