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Bitcoin fiyatındaki dalgalanma altcoinlerde kazanımları çoktan silmeye başladı. Birçoğu destek seviyelerine göz kırpıyor. Kral kripto para biriminin daha yüksek destek seviyeleri oluşturması pozitif olsa da yatırımcıları endişelendiren şey altcoinler. Eğer ani yükseliş/düşüşler devam ederse altcoinler yükselişte elde edemedikleri kazanımları düşüşte vererek daha derin dipler yapabilir.

Polygon (MATIC)

En iyi Ethereum ölçeklendirme çözümlerinden olan Polygon yıla iyi bir başlangıç yaptı ancak SEC’in ayaklarına vurduğu pranga nedeniyle Haziran yükselişinden faydalanamadı. Yatırımcıların yalnızca %8,2’si şu anda MATIC’lerini kârla satabiliyor. Polygon adreslerinin önemli bir çoğunluğu şu anda zarar pozisyonunda ve tam %88’i bu zararı göğüslemek zorunda kalıyor. 2021 seviyesinden çok büyük ölçüde uzaklaşmış olmasa da geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren artan MATIC Coin talebi çoğu yatırımcının daha yüksek bir fiyattan alım yapıp beklemesine neden oldu.

Diğer taraftan ağdaki adreslerin sayısı yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz otuz gün içinde ortalama yaklaşık 565.000 MATIC adresi kaydedildi. Ancak son 1 haftada aktif adreslerin sayısı azaldı. Bununla birlikte, oluşturulan yeni adres sayısında yaklaşık %18,7’lik bir artışla olumlu bir gelişme kaydedilmiştir.

MATIC Coin Alınır Mı?

Sosyal hacim zayıflıyor ve borsalara net giriş devam ediyor. Bu da yatırımcıların her an satışa hazır bekleyebileceğini gösteriyor. Olası ani düşüş ihtimaline karşın tehlikeyi önden sezen yatırımcılar çoğu zaman stake protokollerinden tokenlerini ayırarak borsalara gönderir. Yatırımcıların %88’inin zararda olduğunu düşünürken zarar kesmek isteyenlerden gelecek potansiyel satışlar çok hızlı bir fiyat erimesine neden olabilir.

Peki balina cephesinde son durum ne? Polygon tokenlerinin dolaşımdaki dağılımı ilginç bir model ortaya koymaktadır. Özellikle, az sayıda büyük yatırımcı arasında kayda değer bir birikim yoğunlaşması söz konusudur. Yaklaşık 80 adres, toplam arzın yaklaşık %16,89’unu elinde bulundurmaktadır. Bu adreslerin sahip oldukları toplam tokenların %0,1’i ile %1’i arasında değişmektedir. Bu yoğunlaşma, bu büyük yatırımcıların Polygon ekosistemi üzerindeki etkisini vurguluyor. Yani kurumsallar ve büyük yatırımcılar halen büyük ölçüde içeride kalmaya devam ediyor.

Balinalar, toplam MATIC hacminin %1’inden fazlasına sahip olan adresleri ifade eder. Böyle bir adres toplam arzın %37,7’sini elinde tutmaktadır. O halde %88’lik zarar grubunun önemli bölümü az sayıda kişi veya grup tarafından temsil ediliyor. Bu da kurumsal, balina çıkışının gerçekleşmesi için çok büyük bir FUD dalgasına ihtiyaç duyulacağını gösteriyor. Zarara tahammül eden nitelikli, büyük yatırımcılar uzun vadeli hedefleri doğrultusunda (genelde hareket eder) bireysel yatırımcıların aksine daha az panik satışı yaparlar.

Sonuç olarak kurumsalların, balinaların zararda olduğu ortamda düşüşler MATIC Coin için alım fırsatı olabilir. Ancak olası satış dalgası kayıpların beklenenden çok daha hızlı gerçekleşmesine neden olacaktır. O halde risk alan yatırımcıların stop bölgelerini iyi ayarlamaları menfaatlerine olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini