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Son Dakika: Bu Altcoine Binance Dopingi! Fiyat Uçuyor!

Özet

  • QUICK fiyatı Binance desteğiyle hızla yükselişe geçti.
  • Yeniden token dağıtım ve takas kripto devi tarafından desteklenecek.
  • Duyurunun ardından fiyat hızla yükseldi.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
17:01
10 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto borsası müjdeyi verdi ve altcoinin fiyatı saniyeler içinde yükselişe geçti. Peki ama müjde neydi? Binance hali hazırda dünyanın hacim bakımından en büyük borsası ve altcoinler özelinde yaptığı açıklamalar fiyat üzerinde ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Bunlardan birini birkaç dakika önce yaşadı.

İçerik Rehberi

Binance Destek Verecek

Binance, QuickSwap (QUICK) token takas ve yeniden değerleme planını destekleyeceğini açıkladı. 11-14 Temmuz tarihleri arasında QUICK için birçok hizmet duraklatılacak. Yeni token dağıtımı tamamlandıktan sonra işlemler yeniden aktifleştirilecek. Yakın geçmişte GALA Coin için bazı borsaların yeni token dağıtımı sürecinde destek vermediğini gördük. Bu durum GALA fiyatının ciddi anlamda düşüş yaşamasına neden olmuştu. Şimdi tam tersi QUICK için oluyor ve fiyat duyurunun ardından hızla yükselişe geçti.

Son dakika gelişmesiyle 1 dakika içinde alım yapan yatırımcılar fiyatın 63 dolardan yaklaşık 11 dolar artmasına neden oldu. Yazı hazırlandığı sırada halen 68 doların üstünde bulunan fiyat 14-15 Temmuz tarihlerinde dağıtımın tamamlanmasıyla yönünü yeniden yukarı çevirebilir.

Hacim zayıf olduğu için haber odaklı trade yapan yatırımcıların aşırı alımları da son spekülatif hareketi tetiklemiş olabilir. Bundan dolayı yatırımcıların hızlı düşüş ihtimalini göz ardı etmemesi gerekir.

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