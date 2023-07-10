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Birleşik Krallık merkezli bir bankacılık ve finansal hizmetler şirketi olan Standard Chartered, Reuters’ın haberine göre Bitcoin‘in 2023 ve 2024 yılına ilişkin fiyat performansı tahmininde bir güncelleme yaptı. Standard Chartered, Bitcoin’de 2023 yılı için 50.000 dolar fiyat seviyelerine işaret ederken lider kripto para biriminin 2024 yılının sonlarında ise 120.000 dolar fiyat seviyelerine kadar ulaşabileceği yönünde bir tahmin yaptı.

Standard Chartered’tan Bitcoin Tahmini

Birleşik Krallık merkezli bir bankacılık ve finansal hizmetler şirketi olan Standard Chartered, lider kripto para birimi Bitcoin’in 2023 ve 2024 yılının sonlarında ulaşabileceği olası fiyat seviyelerine ve BTC‘nin bu süreçteki fiyat performansına ilişkin bir tahminde bulundu. Reuters’ın haberine göre BTC’deki tahminlerini güncelleten Standard Chartered, Bitcoin’de 2023 yılının sonlarına doğru 50.000 dolar fiyat seviyelerine işaret etti.

Öte yandan Birleşik Krallık merkezli bankacılık ve finansal hizmetler şirketi olan Standart Chartered, lider kripto para birimi Bitcoin’e ilişkin bir 2024 yılı tahmini de paylaştı. Standard Chartered analistleri, BTC‘nin 2024 yılının sonlarına doğru 120.000 dolar fiyat seviyelerine ulaşabileceğine ve “kripto kışının” sona ermekte olduğuna yönelik bir öngörüde bulunsalar da bankanın öviz analistlerinden biri olan Geoff Kendrick, BTC’de mevcut durumda %20’lik bir yükseliş beklediğini vurguladı.

Bitcoin (BTC), Yeniden Kritik Fiyat Seviyelerine Geriledi

Haziran ayının ortalarında yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Haziran ayı sonlarında 31.000 dolar fiyat seviyelerini aşsa da son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde yeniden düşüşe geçti. BTC, geçen hafta kısa bir süreliğine 30.000 doların altına gerilemesinin ardından yeniden yükselişe geçse de henüz 30.500 dolar fiyat seviyelerini aşabilmiş değil.

Ayrıca Bitcoin’in yeniden düşüşe geçmesi piyasadaki çoğu kripto para biriminin de son günlerde yüksek oranlarda değer kaybetmesine neden oldu. Ethereum (ETH), bu süreçte kaydettiği düşüşlerin ardından 1860 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.