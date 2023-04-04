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Evet kripto para borsası Binance’de kredi kartı veya banka kartıyla Bitcoin satın alabilirsiniz. Bu yazıda Binance’de kredi kartıyla nasıl Bitcoin satın alınacağına ilişkin ayrıntılı bir adım adım kılavuz yer alıyor.

Henüz bir Binance hesabınız yoksa, Binance adresine gidin ve bir hesap oluşturmak için “Kaydol” seçeneğine tıklayın. E-posta adresinizi girmeniz ve bir parola oluşturmanız gerekir. Binance üzerinden kredi kartıyla Bitcoin satın almak için kimlik doğrulama sürecini tamamlamanız gerekir. Hesap ayarlarınızdaki “Doğrula” seçeneğine tıklayın ve kimliğinizi ve diğer gerekli bilgileri göndermek için talimatları izleyin.

Hesabınız doğrulandıktan sonra Binance’teki “Kripto Satın Al” sayfasına gidin. Bu sayfaya üst menüdeki “Kripto Satın Al” seçeneğinin üzerine gelip “Kredi/Banka Kartı” seçeneğine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kripto Satın Al sayfasında, satın almak istediğiniz kripto para birimi olarak “Bitcoin “i seçin. Satın almak istediğiniz Bitcoin miktarını girin ya da önceden belirlenmiş miktarlardan birini seçin. Binance, işlem başına minimum 15 USD ve maksimum 20.000 USD satın alma tutarına sahiptir. Sonrasında ödeme yönteminiz olarak Kredi/Banka Kartını seçin. Kart numarası, son kullanma tarihi ve CVV kodu dahil olmak üzere kredi kartı bilgilerinizi girmeniz gerekir. Ödeme bilgilerinizi girdikten sonra Binance ödemenizi doğrular. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Ödemeniz doğrulandıktan sonra Bitcoin’iniz Binance cüzdanınıza yatırılır, hepsi bu kadar! Bitcoin’inizi başka bir cüzdana çekebilir ya da Binance borsasındaki diğer kripto paralarla alım satım yapmak için kullanabilirsiniz.

Binance Mobil Uygulama Kullanarak Kredi Kartıyla Bitcoin Almak

Eğer Binance mobil uygulamasını kullanıyorsanız aşağıdaki adımları takip ederek Binance’den kredi kartıyla Bitcoin ve diğer tüm kripto paraları alabilirsiniz. Öncelikle Binance mobil uygulamasının ana ekranından aşağıda gösterilen kısma tıklayın.

Sonrasında gelen ekranda en yukarıdan işlem yapmak istediğiniz kripto parayı ve miktar kısmından da işlem yapmak istediğiniz para birimini seçin. aşağıda örnekte 1000 TL’lik BTC almak istiyoruz.

Buy BTC butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfada Card kısmına tıklayarak kredi kartı bilgilerini girmeniz gerekiyor. Bilgileri girip onayladığınız işleminiz kısa süre içerisinde gerçekleşecektir.