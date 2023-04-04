Dogecoin yatırımcıları için sıradaki hedef ne? Son geri çekilmeyi nasıl yorumlamak gerekiyor?

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Meme coin kralı DOGE dün akşam saatlerinde yaşanan gelişmenin ardından hızla değer kazandı. Peki daha ne kadar yükselecek? Yeniden 0,1 dolarlı fiyatları gören altcoin uzun süre aşırı satışlarla karşı karşıya kalmıştı. Güncel veriler ve beklentiler ışığında fiyat hedeflerini inceleyelim. İşte detaylar.

Dogecoin (DOGE) Neden Yükseliyor?

Twitter uygulamasını açtığınızda Dogecoin’in simgesi olan Shiba Inu cinsi köpeği görüyorsunuz. Bu heyecan verici ancak büyük bir sürpriz değil. Nitekim geçtiğimiz günlerde Musk’ın kripto ile artık ilgilenmeyeceğini ima eden paylaşımının sektörü tamamen terk ettiği anlamına gelmeyeceğini yazmıştık. Yapay zeka paylaşımından sonra bir kullanıcıyla girdiği Dogecoin sohbeti de bunu destekler nitelikteydi.

Elon Musk şimdilik ödemeler konusunda olmasa da sosyal medya devinin maskotu olarak Dogecoin’in efsanevi simgesini kullanacak. İlerleyen zamanlarda muzip milyarderin daha ileri gidip ödemelere Dogecoin’i entegre ettiğini hatta dişe dokunur miktarda DOGE biriktirdiğini de görebiliriz.

Dogecoin (DOGE) Yorum

DOGE fiyatı dün %27 yükseldi ve düşen kama formasyonu adı verilen beş aylık bir yükseliş formasyonunu tetikledi. Bu formasyon yatırımcılara daha fazla yükselişin sinyalini veriyor olabilir. Son beş ayda, Dogecoin fiyat düşüş trendi, düşen bir kama modelinin oluşumunu ortaya çıkaran iki yakınsak eğilim çizgisi arasında sınırlandırıldı. Teorik olarak, bu iki trend çizgisi arasındaki fiyat farkının daralması, düşüş momentumunun zayıfladığının bir işaretidir ve bu da sonunda alıcıların trend kontrolünü yeniden kazanmasına yol açar.

Bu nedenle, yukarıda açıkladığımız olayı tetiklemesiyle fiyat 0,104 doları aşarak 4 ayın zirvesine ulaştı. Şu an itibariyle, daha yüksek fiyat reddi mumları kısa vadeli yatırımcıların erken satış yaptığını gösteriyor. Fiyat 0,0987 dolarlık direnç üzerinde kalmaya çalışıyor. Her neyse, büyük bir dalgalanmadan sonra bu tarz düzeltmeler makul karşılanabilir. Eğer logo değişimi gecikmiş 1 Nisan şakası değilse DOGE popülerliği artacak ve daha fazla yatırımcı popüler altcoine ilgi gösterdiği için fiyat bundan pozitif etkilenecek.

Kısa vadeli düzeltme 0,0925 ve 0,0825 dolarlık trend çizgisine kadar devam edebilir. RSI eğimi, yükseliş rallisi için piyasa katılımcıları etrafındaki olumlu hissiyatı yansıtmaktadır. Rallinin devam ettiği senaryoda yukarıdaki hedefler geçerlidir. Ancak nihai orta vadeli hedef 0,15 bölgesindeki direnç olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.