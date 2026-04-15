OP Mainnet’e Dev Transfer: Etherfi 200 Milyon Doları ve 70 Bini Aşkın Aktif Kartı Taşıdı

Kripto ödeme kartı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Etherfi, sahip olduğu yaklaşık 70 bin aktif kartı, 300 bin hesabı ve 200 milyon dolarlık varlığı OP Mainnet ağına aktardığını duyurdu. Şirket yetkilileri, bu hamlenin OP Mainnet’in tarihinde tek seferde gerçekleşen en büyük toplam kilitli değer (TVL) artışı olduğunu belirtti. Etherfi’nin taşıdığı yüksek işlem hacmiyle birlikte, ağdaki işlem hacimlerinde de önemli bir artış bekleniyor.

Migrasyonun ayrıntıları ve teknik destek

Etherfi, taşınma sürecinin yalnızca üç gün gibi kısa bir sürede ve hiç aksama olmadan tamamlandığını açıkladı. Sürece Optimism Foundation teknik destek sağlayarak köprü mühendisliği, oracle hizmetleri ve varlık verisi süreçlerinde katkı sundu. Etherfi uygulamasının ilk olarak Scroll ağı üzerinde başlatıldığı; burada da toplam kilitli değerde ve işlem hacminde önemli bir paya sahip olduğu biliniyor. Şirket, Şubat ayında OP Mainnet’e geçiş yönünde sinyaller vermeye başlamıştı.

Şu anda, OP Mainnet üzerindeki toplu günlük kripto kartı işlemleri yıl başından bu yana 60 binden 100 bine yükseldi. The Block Research’ün verileri, Etherfi’nin sektörde işlem adedi açısından pazarın yaklaşık üçte birini, işlem hacmi açısından ise toplamın onda birini oluşturduğunu gösteriyor. Sektörde Gnosis, Metamask ve Solayer gibi başka önemli rakipler de faaliyet gösteriyor. Yılın başında Etherfi’nin işlem hacmindeki payı yüzde 50 seviyesinde bulunuyordu.

OP Mainnet’e geçişin nedenleri

Etherfi, OP Mainnet’e geçiş kararı alırken, ağın sunduğu düşük işlem ücretleri ve hız avantajını ön plana çıkardı. Şirket yetkilileri, ortalama işlem ücretinin 0,00001 dolar ve nihai işlem onay süresinin 250 milisaniyenin altında olduğunu vurguladı.

“OP, saniyede gaz kapasitesini 20 milyon’dan 100 milyon’a çıkarıyor. 2025’in ikinci yarısında OP Stack 3,6 milyar adetlik işlemle tüm kripto işlemlerinin yüzde 13’ünü gerçekleştirdi”

diyerek altyapıdaki ölçeklenme kapasitesine işaret ettiler.

Şirket, OP Mainnet’e geçişin kullanıcılar için daha ucuz işlemler ve daha hızlı entegrasyon imkânı getirdiğini aktardı. Ayrıca, Etherfi ekibi Euro tabanlı bir kart ve Gold Vault isimli yeni bir ürün üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Likidite, entegrasyon ve ekosistem etkileri

OP Mainnet’in “Superchain” yaklaşımı, farklı ağların birlikte çalışmasını ve likidite paylaşımını kolaylaştırıyor. Etherfi, bu yapının DeFi uygulamalarına entegre olmayı, verim sağlayacak stratejiler oluşturmayı ve kart sahiplerine daha avantajlı cashback modelleri sunmayı mümkün kıldığını belirtti.

Şirket,

“OP Mainnet’e gelen her dolar, bir sonraki doları daha ucuz ve hızlı taşınabilir hale getiriyor; Etherfi’nin taşıdığı 200 milyon dolar mevcut likidite havuzlarını derinleştiriyor ve benzer düşünen diğer protokollere örnek teşkil ediyor”

açıklamasını yaptı.

OP Mainnet ekosistemindeki işlem hacminin ve kullanım oranının büyük kısmını bugüne kadar Coinbase’in Base ağı sağlıyordu. Ancak, Base’in kendi çözümüne yönelmesiyle OP Mainnet üzerindeki çeşitlilik daha da artacak gibi görünüyor.