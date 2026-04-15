Allbirds, yapay zeka hamlesiyle yüzde 300 yükseldi

ABD merkezli Allbirds, son yıllarda spor ayakkabılarıyla bilinen halka açık bir şirket olarak faaliyet gösteriyordu. Ancak şirket, beklenmedik bir kararla temel iş kolunu bırakıp adını ve faaliyet alanını değiştireceğini duyurdu. Yeni dönemde Allbirds, tamamen yapay zeka altyapısı geliştirmeye odaklanan NewBird AI adıyla yoluna devam edecek.

Ayakkabıdan yapay zekaya keskin dönüş

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, ayakkabı markasının devri konusunda American Exchange Group ile anlaşmaya varıldı. Allbirds, ayakkabı operasyonlarını bu anlaşmayla birlikte elden çıkarırken, yeni faaliyet alanı olarak yapay zeka için bilişim altyapısı geliştirmeye yöneliyor.

Ticari dönüşümün finansmanında ise önemli bir adım atıldı. Allbirds, 50 milyon dolarlık dönüştürülebilir kredi sağladı. Şirketin resmi duyurusunda, bu yeni kaynağın şirketin yapay zeka hizmetleri için gerekli işlemci birimlerini satın almak ve üst düzey bilişim altyapısı oluşturmak üzere kullanılacağı belirtildi.

Piyasa değeriyle kıyaslanınca dikkate değer kredi

Allbirds’ün bulduğu finansman miktarı, şirketin eski iş modeline kıyasla oldukça dikkate değer. 50 milyon dolarlık dönüştürülebilir kredi, şirketin açıklama öncesi 22 milyon dolarlık piyasa değerinin yaklaşık iki katı olarak öne çıkıyor. Piyasa verileri, açıklama sonrası #Allbirds hissesinde yaklaşık yüzde 300’lük sert bir yükseliş yaşandığını gösterdi.

Yapay zeka endüstrisindeki donanım kıtlığı ve işlem kapasitesine yönelik artan talep, son dönemde sadece teknoloji devlerinin değil, küçük ölçekli şirketlerin de bu alana yönelmesinde etkili oldu. CryptoAppsy verilerine göre Allbirds’ün değerlemesi, dönüşüm haberinin ardından 88 milyon dolara ulaştı.

Son aylarda, özellikle bitcoin madenciliğiyle uğraşan şirketlerin de yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama alanına yöneldiği görülüyor. Şimdi ise Allbirds gibi küçük ölçekli ve farklı sektörlerden gelen şirketler de aynı fırsatı değerlendirmeye çalışıyor.

Dönüştürülebilir finansmanın etkileri

Dönüştürülebilir kredi, yatırımcının şirkete önce borç olarak sermaye vermesini, ileriki aşamada ise bunu genellikle iskontolu bir fiyat üzerinden şirkette hisseye dönüştürebilmesini sağlıyor. Bu mekanizma mevcut ortaklar açısından ciddi seyrekte pay kaybına yol açabileceği için piyasa katılımcıları tarafından dikkatli izleniyor.

Dönüştürülebilir finansman, yatırımcıların öncelikle borç olarak sağladığı kaynağı, daha sonra piyasadan daha düşük bir fiyatla hisseye çevirmesini mümkün kıldığından, mevcut ortakların payında önemli seyrelmeye neden olabilir.

Uzmanlar, Allbirds’ün attığı adımın, şirketin finansal yapısında belirgin bir değişime yol açabileceğini, buna karşın büyüyen yapay zeka pazarı nedeniyle yatırımcı ilgisinin artabileceğini değerlendiriyor.

Şirketin bundan sonraki süreçte, işlemci birimlerinin temini ve güçlü bir altyapı inşa etmesiyle, büyüklüğü henüz sınırlı olan NewBird AI markasının nereye evrileceği piyasa tarafından yakından takip edilecek.