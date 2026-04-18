Bitcoin 78.000 doları kısa sürede aştı, 762 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşti

Kripto para piyasasında cuma günü yaşanan sert hareket, özellikle kısa pozisyonlar için büyük kayıplara yol açtı. Bitcoin, cuma akşamı hızlı bir yükselişle 78.000 dolar seviyesini test etti ve bu hareket sırasında toplamda 762 milyon dolarlık pozisyon likide oldu. CoinGlass verilerine göre, bu toplamın 593 milyon doları kısa pozisyonlardan, yani fiyatın düşeceğine oynayan yatırımcılardan kaynaklandı.

Stratejik dönemeç: Hormuz Boğazı krizi ve piyasada domino etkisi

Asya saatlerinde, Bitcoin tekrar düşüşe geçerek 76.091 dolara geriledi. Günlük bazda yüzde 0,8’lik sınırlı bir artış görülse de volatiliteye neden olan en önemli gelişmeler, İran devlet kanallarının yayımladığı açıklamalar oldu. İran Dışişleri Bakanı’nın boğazın tamamen açıldığına dair beyanından yaklaşık 24 saat sonra, bu kez Hormuz Boğazı’nın tekrar gemi trafiğine kapatıldığı duyuruldu. Olayla ilgili iki tanker sahibi, Bloomberg’e yaptığı açıklamada gelen İran telsiz mesajlarıyla karşılaştıklarını ve bir süpertankerin saldırı riskiyle karşı karşıya kaldığı için geçişten vazgeçtiğini belirtti.

Nour adlı devlet haber ajansı, boğazdaki yönetimin tekrar İran Silahlı Kuvvetleri’nin sıkı kontrolüne geçtiğini aktardı. Bu gelişmelerin hemen öncesinde cuma günü bazı petrol tankerleri, boğazın açıldığı haberlerini takiben hızla bölgeye ilerlemişti; ancak yeni haber sonrası rotalarını değiştirdiler.

Kısa pozisyonlar için rekor likidasyon ve piyasa dengesi

Cuma günkü bu ani yükseliş, özellikle kısa vadeli işlemlerde riskli pozisyon alan yatırımcılara büyük darbe vurdu. Sonuçta, 590 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye edildi; bunun 381 milyon dolarlık kısmı yalnızca Bitcoin işlemlerinden kaynaklandı. Ethereum‘da kısa pozisyonların tasfiye büyüklüğü ise 167 milyon doları buldu. Bu tabloda, kısa pozisyonların toplam tasfiyeler içindeki payı neredeyse dört kat fazlaydı ve şubat ayından bu yana ilk kez bu ölçekte kısa odaklı bir likidasyon görüldü.

Sürecin bu noktaya gelmesinde, son haftalarda Bitcoin sürekli kontratlarında negatif fonlama oranlarının oluşması da etkiliydi. Bu oranlar, yatırımcıların uzun pozisyondakilere prim ödeyerek kısa kalmayı tercih ettiğini gösterdi ve piyasada düşüş beklentisinin yüksek olduğunu işaret etti.

Cuma günkü Hormuz Boğazı’nın açıldığı haberiyle birlikte, petrol fiyatı yüzde 10’a yakın değer kaybederek 85,90 dolara çekildi; Bitcoin ise şubat çöküşünden bu yana geçilemeyen 76.000–78.000 dolar bandının üzerine çıkarak önemli bir teknik seviyeyi test etti.

Haftalık performans: Ethereum, XRP ve diğerlerinde son durum

Bitcoin’in yükselişi kısa sürse de, piyasadaki genel tablo dikkat çekiciydi. Bitcoin’in geri çekilişi sırasında Ethereum yüzde 0,2 gerilerken, solana yüzde 1,3, dogecoin ise yüzde 2,1 değer kaybetti. Haftalık ölçekte en yüksek yükseliş yüzde 6,4 ile XRP’de yaşandı; Ethereum yüzde 5,2, BNB yüzde 4,6 ve Bitcoin yüzde 4,5 artış gösterdi.

Pazartesi açılışında 76.000 dolar eşiğinin korunup korunamayacağı, teknik analiz açısından kritik bir soru olarak öne çıkıyor. Eğer bu seviye üzerinde haftalık kapanış gelir ve politik gelişmelerin etkisi kısıtlı kalırsa, Bitcoin için yapısal bir kırılmadan söz edilebilir. Ancak seviyenin altına inilmesi durumunda, fiyatın mart ayından bu yana sıkıştığı aralığa geri dönmesi mümkün görünüyor.