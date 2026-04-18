XRP sahiplerine kötü haber, Cardano kurucusundan Ripple’ın büyümesinde hukuki pay yok iddiası

Cardano kurucusu Charles Hoskinson’ın son açıklamaları, kripto para dünyasında XRP ve Ripple ilişkisi etrafındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kripto para yorumcusu Wendy O ile gerçekleştirdiği sohbet sırasında Hoskinson, XRP bulundurmanın Ripple şirketinin varlıkları üzerinde hiçbir hukuki hak sağlamadığını belirtti.

Ripple ile XRP’nin Ayrımı Tartışması

Charles Hoskinson, Ripple’ın son yıllardaki satın almalar, ortaklıklar ve finansal altyapı adımlarıyla kurumsal olarak büyüse de, bu değer artışının doğrudan XRP sahiplerinin faydasına olmadığını vurguladı. Ona göre Ripple’ın büyüyen yatırımlarından XRP bulunduranların pay alması mümkün değil; şirket ile altcoin arasında temel bir ayrım bulunuyor.

XRP bulunduranların, şirketin sahip olduğu varlıklar üzerinde hukuki olarak hiçbir hakkı yok.

Hoskinson, özellikle dağıtımın ilk dönemlerinde Ripple’ın XRP arzının yüzde 70 ila 80’ine hâkim olduğuna dikkat çekti. Bu yapı sayesinde Ripple’ın ekosistemin büyümesinden gelir elde edebileceğini, fakat XRP yatırımcılarının şirketin gelirine veya yeni satın almalarına doğrudan ortak olamayacağını savundu.

Mevcut modeli “likidite ve ilgiye dayalı” olarak nitelendiren Hoskinson, güçlü haber akışlarının ve dikkat çekici gelişmelerin XRP’de talebi etkileyebileceğini ancak doğrudan Ripple’ın stratejik yatırımlarından bahsedildiğinde söz hakkının tamamen şirketin elinde olduğunu aktardı.

Merkeziyet, Güç ve Topluluk Tepkileri

Charles Hoskinson’ın açıklamaları, XRP topluluğu ile Cardano kanadı arasındaki uzun süredir devam eden çekişmeyi yeniden gündeme taşıdı. Daha önce de sıkça Ripple’ın yapı ve yönetim modelini eleştiren Hoskinson, XRP’nin teknik kapasitesini kabul etse de, projedeki merkezileşme ve dağıtım konusunda şüphelerini dile getirmişti.

Yakın dönemde ABD’de gündeme gelen CLARITY Act bağlamındaki açıklamaları da dikkat çekmişti. Hoskinson, Ripple’ın düzenleyici alanda izlediği yolun yeni kripto projelerini zora sokabileceğini öne sürdü. Bu çıkış, Cardano ve Ripple toplulukları arasında zaten kırılgan olan ilişkileri daha da gergin hale getirdi.

Ripple yöneticilerinin yanıtsız bırakmadığı iddialara CTO David Schwartz doğrudan karşılık verdi; şirketin amacının sadece kendi çıkarlarını gözetmek değil, tüm kripto ekosisteminin büyümesine öncülük etmek olduğunun altını çizdi.

Ripple’ın çabalarının dar bir şirket çıkarı için değil, genel kripto para sektörünün gelişimi için yürütüldüğü vurgulandı.

XRP sahipliği, merkeziyet tartışması ve şirket ile token arasındaki ilişki konuları, kripto ekosisteminin temel meseleleri arasında öne çıkıyor. Son gelişmeler, özellikle bir kripto paranın şirketle ne kadar iç içe olduğu ve bu durumda asıl kazancın kimin eline geçtiği gibi temel sorulara ışık tutmaya devam ediyor.