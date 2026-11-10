Bitcoin üretimi arttı, HIVE ve MARA’nın madencilik geliri geriledi

HIVE Digital Technologies ile MARA Holdings, eylül çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre daha fazla Bitcoin üretti. Buna karşın iki şirketin madencilik gelirleri düştü. Daha zayıf Bitcoin fiyatları, üretimdeki artışın gelir tarafına yansımasını sınırladı.

Üretim yükseldi, gelir ve gider tablosu zayıfladı

Düzenleyici bildirimlere göre HIVE, çeyrek boyunca 1.070 BTC üreterek üretimini yüzde 49 artırdı. Şirketin madencilik geliri ise yüzde 7,4 düşüşle 76 milyon dolara indi. MARA da benzer bir tablo açıkladı. Şirketin Bitcoin üretimi yüzde 5 artarak 2.247 BTC’ye çıktı, madencilik geliri ise yüzde 34 gerileyerek 159 milyon dolar oldu.

Şirket Bitcoin üretimi Madencilik geliri HIVE 1.070 BTC, yüzde 49 artış 76 milyon dolar, yüzde 7,4 düşüş MARA 2.247 BTC, yüzde 5 artış 159 milyon dolar, yüzde 34 düşüş

Her iki şirket de enerji ve ekipman kalemlerinde daha yüksek maliyet bildirdi. HIVE’ın elektrik gideri yüzde 20 artışla 45,6 milyon dolara yükseldi. MARA’nın satın alınan enerji maliyeti ise sahip olduğu madencilik operasyonlarını büyütmesiyle yüzde 12 artarak 48,1 milyon dolara ulaştı.

HIVE, zayıflayan madencilik ekonomisini gerekçe göstererek ekipmanlarında 31,2 milyon dolarlık nakit dışı değer düşüklüğü kaydetti. MARA da yeniden yapılandırma planları kapsamında madencilik cihazları ve ekipmanlarıyla ilgili 12 milyon dolarlık bir silme işlemi yaptı.

HIVE, madencilikten gelen nakit akışını yapay zeka altyapısından elde edilen düzenli gelirle birleştiren bir strateji izlediğini bildirdi.

Yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem yatırımları sürüyor

Core Scientific yıl sonuna kadar madencilikten tamamen çıkmayı planlarken, HIVE ve MARA Bitcoin madenciliğinin yanında yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem yatırımlarını sürdürüyor. HIVE’ın HPC barındırma geliri eylül çeyreğinde yüzde 71 artışla 8,8 milyon dolara çıktı ve toplam gelirin yüzde 10,4’ünü oluşturdu.

Mini sözlük: HPC, yani yüksek performanslı bilgi işlem, büyük veri işleme ve yapay zeka eğitimi gibi yoğun hesaplama gerektiren iş yükleri için kullanılan altyapıyı ifade eder. GPU ise bu tür işlemlerde yaygın kullanılan, paralel hesaplama gücü yüksek işlemci türüdür.

HIVE, HPC operasyonlarını büyütmek için 36 ay içinde 493 milyon dolara kadar harcama yapmayı öngörüyor. Bu plan; arsa alımı, veri merkezi altyapısının kurulması ve GPU tedarikini kapsıyor. Şirket, bildirim tarihinde bu genişleme için 145,3 milyon dolar harcadığını açıkladı. Ayrıca Toronto tesisinin Tier III veri merkezine dönüştürülmesi için yaklaşık 35 milyon dolar ayırdı. Paraguay’daki Yguazú sahasında 2026 içinde 100 megavatlık trafo merkezi genişlemesi de hedefleniyor.

MARA da Exaion iştiraki ve Starwood Digital Ventures ortaklığı üzerinden yapay zeka altyapısı geliştiriyor. Şirket, ekonomik koşullar, talep ve şebeke durumuna göre farklı iş yükleri arasında geçiş yapabilen tesisler işletmeyi planlıyor. MARA, buna rağmen platformunun temelinde Bitcoin madenciliğinin kalacağını belirtti.

MARA, ekonomik koşullar, talep ve şebeke şartlarına göre iş yükleri arasında geçiş yapabilen sahalar kurmayı amaçladığını, platformunun temelinde ise Bitcoin madenciliğinin yer aldığını bildirdi.

Kar ve hisse performansında ayrışma görüldü

HIVE hisseleri pazartesi günü normal seansı yüzde 1,7 artışla 1,81 dolarda tamamladıktan sonra seans sonrası işlemlerde yüzde 1,7 düşerek 1,78 dolara indi. Şirketin mali ikinci çeyrek geliri 84,9 milyon dolar oldu. Bu rakam yıllık bazda yüzde 2,7 düşüşe işaret ederken 79,4 milyon dolarlık piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

MARA ise adi hissedarlara atfedilen net karını 123,1 milyon dolardan 634,4 milyon dolara çıkardı. Bu artışta dijital varlıklar ve dijital varlık alacakları üzerindeki gerçeğe uygun değer kazançları etkili oldu. Şirketin çeyreklik geliri yıllık bazda yüzde 35 düşüşle 164,2 milyon dolar olarak açıklandı. Sulandırılmış hisse başına kar 27 sentten 1,28 dolara yükseldi. MARA hisseleri de normal seansı yüzde 4,6 artışla kapattıktan sonra seans sonrası işlemlerde 6,64 dolar civarında sınırlı değişim gösterdi.