BITCOIN (BTC)

Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde 385,6 milyon dolarlık çıkış: BTC 75 bin doların altında

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 Spot $BTC ETF’lerinden 201 milyon, Ethereum ETF’lerinden 184,6 milyon dolar çıktı.
  • 🛡️ Fitch, Binance saldırısının likiditenin borsalara yayılmasının şokun etkisini sınırladığını belirtti.
  • ⛏️ MARA, 13.597 Bitcoin satarak 750 milyon dolarlık kredisini kapattı ve 17.477 Bitcoin üzerindeki rehin kaldırdı.
  • 🏦 Strive’dan Ben Werkman’a göre hisse ihracı, kaldıraç ve geri alım arasındaki denge, uzun vadede hissedar değerini artırabilir.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

ABD’de spot Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonlarından (ETF) 9 Kasım’da toplam 385,6 milyon dolar net çıkış oldu. Bitcoin fonları üst üste üçüncü işlem gününü de net çıkışla kapattı. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin şu an 74.829 dolardan işlem görüyor.

İçindekiler
1 ETF çıkışlarında IBIT ve ETHA öne çıktı
2 Fitch, Binance saldırısında likiditenin rolüne işaret etti
3 MARA, Bitcoin satışıyla 750 milyon dolarlık kredisini kapattı
4 Bitcoin hazine şirketlerinde sermaye yönetimi

ETF çıkışlarında IBIT ve ETHA öne çıktı

Farside Investors’ın 10 Kasım’da yayımladığı verilere göre ABD’deki 12 spot Bitcoin ETF’sinden 201 milyon dolar net çıkış kaydedildi. BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundan 213,2 milyon dolar, ARK Invest ve 21Shares’in ARKB fonundan 9,9 milyon dolar çıktı. MSBT’ye giren 22,1 milyon dolar bu çıkışların bir bölümünü dengeledi. Diğer dokuz fonda net hareket görülmedi.

Spot Ethereum ETF’lerindeki 184,6 milyon dolarlık net çıkışın 119,3 milyon doları ETHA’da gerçekleşti. ETH’den 25 milyon, ETHB’den 20,8 milyon, FETH’ten 19,1 milyon ve TETH’ten 2 milyon dolar çıktı. MSSE’ye 1,6 milyon dolar net giriş olurken diğer beş fonda net hareket kaydedilmedi.

Fitch, Binance saldırısında likiditenin rolüne işaret etti

Binance saldırısında farklı blokzincirlerdeki yaklaşık 6,3 milyar dolar değerinde kripto varlık çalınmıştı. Çalınan varlıklar arasında olay sırasında yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde olan 18.270 Bitcoin de vardı. Binance para çekme ve alım satım işlemlerini geçici olarak durdurdu. Bitcoin, saldırının duyurulmasını izleyen 10 saatte yaklaşık yüzde 6 geriledi.

Fitch Ratings’in 9 Kasım tarihli raporuna göre Bitcoin, Mart 2020’de Covid-19 salgınının başında bir günde yüzde 35, 2022’de FTX’in çöküşü sırasında yüzde 14 ve 2015’te Bitstamp saldırısında yüzde 21 değer kaybetmişti. Binance saldırısı sırasında ise Bitcoin’in günlük işlem hacmi yüzde 67 artarak 40,9 milyar dolara çıktı. Fitch’e göre likiditenin daha fazla platforma yayılması, bir borsada işlemler aksadığında diğer platformların likidite sağlamasına olanak tanıyor ve şokun piyasa geneline yayılma riskini azaltıyor.

Binance kurucu ortağı Changpeng Zhao da X’te, krizlerde sektörün merkeziyetsiz yapısını koruyarak iş birliği yapması gerektiğini söyledi. Fitch, büyük siber saldırıların yol açabileceği varlık kayıplarını ve işlem kesintilerini piyasanın başlıca riskleri arasında saydı.

MARA, Bitcoin satışıyla 750 milyon dolarlık kredisini kapattı

Wu Blockchain’in 9 Kasım’da aktardığı finansal sonuçlara göre ABD’li Bitcoin madencisi MARA, 2026’nın üçüncü çeyreği sona erdikten sonra 13.597 Bitcoin’i ortalama 81.039 dolardan satarak yaklaşık 1,1 milyar dolar elde etti. Şirket satış geliriyle 750 milyon dolarlık Bitcoin teminatlı kredisinin tamamını ödedi. Böylece teminat olarak gösterdiği 17.477 Bitcoin üzerindeki rehin kaldırıldı.

MARA’nın üçüncü çeyrek geliri yıllık yüzde 35 azalarak 164,2 milyon dolara geriledi. Dijital varlıklardaki yaklaşık 885 milyon dolarlık gerçeğe uygun değer artışının katkısıyla net kar 632 milyon dolar oldu. Şirketin 30 Eylül itibarıyla elindeki Bitcoin miktarı yıllık yüzde 36 düşüşle 34.012’ye inerken üçüncü çeyrek üretimi yüzde 5 artışla 2.247 Bitcoin’e ulaştı.

Bitcoin hazine şirketlerinde sermaye yönetimi

Strive Yatırım Direktörü Ben Werkman, X’teki paylaşımında Bitcoin hazine şirketlerinin hisseleri, şirketin elindeki Bitcoin’in hisse başına düşen değerinin üzerinde işlem gördüğünde adi hisse ihraç ederek Bitcoin alımlarına kaynak sağlayabildiğini belirtti. Werkman, mevcut hissedarların payını seyreltmeden alımları finanse etmek isteyen şirketlerin tahvil veya imtiyazlı hisse ihracıyla da kaldıraç kullanabildiğini söyledi.

Werkman’a göre hisseler düşük değerleniyorsa veya şirketin nakit fazlası varsa hisse geri alımı, hisse başına değeri destekleyebilir. Şirketler, piyasa koşullarına göre hisse ihracı, kaldıraç ve geri alım arasında denge kurarak uzun vadede hissedar değerini artırabilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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