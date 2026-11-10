Kripto Para

CertiK, borsalar için sıcak cüzdanlara sabit dolar sınırı önerdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 CertiK, kripto borsalarının sıcak cüzdanları için sabit dolar tavanı istedi.
  • 📌 Şirket, yalnızca soğuk cüzdan oranlarına dayanmanın güvenliği tek başına ölçmediğini söyledi.
  • 🧭 Binance saldırısı sonrası tartışma büyürken, $NEAR ağındaki altı token üzerinden 430 bin dolar izlendi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Siber güvenlik şirketi CertiK, kripto para borsalarının güvenliği değerlendirirken yalnızca soğuk cüzdan oranlarına dayanmak yerine, sıcak cüzdan varlıklarına net dolar sınırları koyması gerektiğini açıkladı. Şirket, bu yaklaşımın olası kayıpları daha doğrudan sınırlayabileceğini savundu.

İçindekiler
1 Soğuk cüzdan oranı tek başına yeterli görülmüyor
2 Farklı ülkelerde oranlar değişiyor
3 Binance kaybın büyük bölümünü karşıladı

Soğuk cüzdan oranı tek başına yeterli görülmüyor

Öneri, son dönemde bazı büyük borsaların müşterilere güven vermek için soğuk cüzdan oranlarını paylaşmasının ardından geldi. Gate, toplam varlıklarının %88,26’sını soğuk cüzdanda tuttuğunu duyurdu. Coinbase ise müşteri varlıklarının %99’dan fazlasını çevrim dışı ortamda sakladığını bildirdi. Coinbase, ABD merkezli en büyük kripto para borsalarından biri olarak kurumsal ve bireysel yatırımcılara hizmet veriyor.

CertiK araştırma ekibi, soğuk depolamanın çevrim içi riskin ölçülmesinde yararlı olduğunu, ancak tek başına bir güvenlik puanı sayılamayacağını vurguladı.

CertiK’ye göre daha yüksek soğuk cüzdan oranları genel olarak çevrim içi maruziyeti azaltıyor, ancak oran çok yüksek seviyelere çıktığında ek fayda giderek sınırlanıyor. Şirket, katı depolama oranlarının para çekme süreçlerini yavaşlatabileceğini, acele varlık transferlerini zorunlu kılabileceğini ve anahtar yönetim sistemlerinde risk birikimine yol açabileceğini kaydetti.

Bu çerçevede borsalara, her varlık ve blokzincir için ayrı sıcak cüzdan tavanı belirleme çağrısı yapıldı. CertiK, bu sınırların üç ölçütten en sıkı olanına göre kurulmasını önerdi: müşteri yükümlülüklerinin belli bir oranı, tahmini çekim ihtiyacı ve borsanın finansal kaynaklarıyla toparlanma kapasitesine göre hesaplanan mutlak zarar eşiği.

CertiK, operasyonel likiditenin esnek biçimde korunması gerektiğini, buna karşılık sabit dolar tavanları ve devre kesici mekanizmaların potansiyel kaybı sınırlayabileceğini belirtti.

Farklı ülkelerde oranlar değişiyor

Düzenleyici kurallar da ülkeden ülkeye farklılaşıyor. Güney Kore, kripto hizmet sağlayıcılarının müşteri varlıklarının en az %80’ini değer bazında soğuk cüzdanda tutmasını zorunlu kılıyor. Singapur’da bu oran en az %90 olarak yer alırken, Japonya %95, Hong Kong ise lisanslı kripto işlem platformları için %98 taban oranı uyguluyor.

Ülke veya kurumSoğuk cüzdan oranıNot
Güney Kore%80Asgari yasal oran
Singapur%90Kılavuz oran
Japonya%95Düzenleyici çerçeve
Hong Kong%98Lisanslı platformlar için taban oran

Binance kaybın büyük bölümünü karşıladı

Binance, geçen hafta yaşanan saldırının ardından etkilenen tokenların yaklaşık %98’ini yeniden temin ettiğini ve zararı kendi bünyesinde üstleneceğini açıkladı. Borsa, çarşamba günü paylaştığı güncellemede kalan tokenların daha düşük likiditeye sahip olduğunu, bu nedenle teminin daha uzun sürebileceğini bildirdi.

Öte yandan blokzincir analiz şirketi Elliptic, Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanlarının çalınan fonları aklamak için meme coin çıkardığını öne sürdü. Şirket, NEAR ağı üzerinde yeni başlatılan altı token üzerinden yaklaşık 430 bin dolar izlediğini aktardı. Elliptic, likidite havuzlarının cüzdanlar arasındaki transferleri daha karmaşık hale getirdiğini, ancak işlemlerin zincir üzerinde yine de takip edilebildiğini belirtti.

Mini sözlük: Likidite havuzu, merkeziyetsiz işlem platformlarında alım satımı mümkün kılan varlık havuzudur. Bu yapı, işlemlerin doğrudan alıcı ve satıcı eşleşmesi olmadan gerçekleşmesini sağlar.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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