Trump’ın İran mesajıyla petrol düştü, Çin’in ticaret fazlası 1 trilyon doları aştı

Ağustostan bu yana en düşük kapanışını yapan petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yeni saldırılara gerek olmayacağını söylemesinin ardından düşüşünü sürdürdü. Çin’in yılbaşından bu yana kaydettiği dış ticaret fazlası ise 1 trilyon doların biraz üzerine çıktı.

Çin’de ihracat artışı ikinci ay da yüzde 35’i aştı

Çin’in ithalatı 2021’den bu yana en güçlü artışını kaydetmesine rağmen dış ticaret fazlası büyüdü. İhracat üst üste ikinci ay yüzde 35’in üzerinde arttı.

Çin’in Kanada’da yuan cinsinden gerçekleştirdiği ilk yeşil tahvil ihracı da güçlü talep gördü. İki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştiği dönemde yapılan satış, Çin’in sürdürülebilir projeler için yurt dışından sağladığı finansmanı genişletti.

TSMC’nin geliri arttı, Nvidia’nın hukuk müşaviri soruşturmaya dahil oldu

TSMC’nin Ekim 2026’daki konsolide geliri aylık yüzde 14,7, yıllık yüzde 59,7 artışla 586,89 milyar Tayvan dolarına ulaştı. Çip üreticisinin ocak-ekim dönemindeki toplam geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,3 artarak 4,485 trilyon Tayvan dolarına çıktı.

Nvidia’nın baş hukuk müşaviri Tim Teter, Megaspeed International’ın yapay zeka çipi kaçırdığı şüphesiyle ABD’de yürütülen soruşturmaya dahil oldu.

Hims & Hers’in ise üçüncü çeyrek geliri yıllık yüzde 49 artarak 890 milyon dolara ulaştı. Brüt kar marjı ise yüzde 74’ten yüzde 57’ye geriledi. Geçen yılın aynı döneminde 15,8 milyon dolar net kar açıklayan şirket, bu çeyrekte 33 milyon dolar net zarar bildirdi. Şirket, 2026 yılı için düzeltilmiş FAVÖK tahminini 275–325 milyon dolardan 257–277 milyon dolara indirdi. Tahmin aralığının orta noktası yaklaşık yüzde 11 geriledi. Yıllık gelir beklentisi ise 3,13–3,15 milyar dolar aralığına daraltıldı.

Hyperliquid’de HIMS geriledi, Moderna yükseldi

TradingBeats’e göre Hyperliquid’de işlem gören vadesiz HIMS kontratı, bilanço öncesindeki 22,95 dolardan saat 05.08 civarında 20,57 dolara kadar düştü. Yaklaşık yüzde 10,4’lük düşüşün ardından kontrat yarım saat içinde 23 doların üzerine çıktı. Haber hazırlanırken 22,14 dolardan işlem gören kontratın son 24 saatlik hacmi yaklaşık 11,43 milyon dolar, açık pozisyonlarının nominal değeri ise 3,22 milyon dolardı.

Moderna kontratı aynı 24 saatlik dönemde yaklaşık yüzde 5,9 yükselerek 271,66 dolara ulaştı. Moderna, 6 Kasım’da üçüncü çeyrek için yaklaşık 162 milyon dolar net kar açıklamış ve daha önce en fazla yüzde 10 olarak öngördüğü yıllık gelir artışı tahminini yüzde 15–25 aralığına yükseltmişti.

HIMS kontratının 24 saatlik kaybı yaklaşık yüzde 14,8’e ulaşırken bilanço öncesine göre düşüşü yüzde 3,6 civarında kaldı. İki oran arasındaki fark, günlük kaybın büyük bölümünün sonuçlar açıklanmadan önce oluştuğunu gösteriyor.