Bitcoin 75 bin doların altına indi ama satış dalgasında BTC biriktirenlerin sayısı artıyor

Bitcoin fiyatı 75 bin doların altına gerilerken 1 ila 100 BTC tutan cüzdanların bakiyesi son iki haftada net 14.207 BTC arttı. Zincir üstü analiz şirketi Santiment, satış baskısının yoğunlaştığı dönemde görülen bu birikimi toparlanma ihtimalini destekleyen bir işaret olarak değerlendirdi. Aynı dönemde bakiyesi bulunan Bitcoin cüzdanlarının toplam sayısı ise düşüş eğilimini sürdürdü.

Birikimin büyük kısmı 1 ila 10 BTC tutan cüzdanlarda

Santiment verilerine göre 1 ila 10 BTC tutan cüzdanlar iki haftada 10.076 BTC biriktirdi. Bakiyesi 10 ila 100 BTC arasında olan cüzdanlar ise aynı dönemde varlıklarına 4.131 BTC ekledi.

Santiment’e göre bu gruptaki yatırımcılar, daha küçük bakiyeli cüzdan sahiplerine kıyasla genellikle daha sabırlı davranıyor. Piyasada panik arttığında Bitcoin biriktirme, fiyat güçlü biçimde toparlandığında ise pozisyonlarını küçültme eğilimi gösteriyorlar.

Bakiyesi olan Bitcoin cüzdanlarının sayısı azaldı

Bakiyesi bulunan Bitcoin cüzdanlarının sayısı 16 Ekim’de 59,99 milyona ulaştıktan sonra yaklaşık 108.700 azaldı. Santiment, fiyatın 75 bin doların altına inmesinin bazı küçük yatırımcıların sabrını yitirdiğine işaret edebileceğini belirtti.

Şirkete göre düşüş uzadığında küçük yatırımcıların bir bölümü panikle pozisyonlarını kapatıyor. Bazıları ise bakiyelerini daha az sayıda cüzdanda topluyor. Santiment, küçük yatırımcıların satışa yöneldiği benzer dönemlerin geçmişte kripto piyasasındaki büyük yükselişlerden önce görüldüğünü hatırlattı. Bitcoin fiyatı dengelenirken bakiyeli cüzdan sayısı azalmayı sürdürürse bu sinyal güçlenebilir.

BitGo ve Binance’ten yeni cüzdanlara büyük transferler

Zincir üstü işlemlere ilişkin bir paylaşımda, BitGo’dan adresi bc1qga ile başlayan yeni bir cüzdana 1.489 BTC çekildiği bildirildi. Paylaşımdan yaklaşık 40 dakika önce gerçekleşen transferin değeri 111,34 milyon dolardı.

Binance’ten de paylaşım öncesindeki 24 saatte yeni açılan üç cüzdana toplam 1.002,86 BTC çekildi. Bu transferlerin değeri yaklaşık 75 milyon dolar olarak aktarıldı.

Bitcoin 75 bin dolar civarında dengelenir ve 1 ila 100 BTC tutan cüzdanlar birikimi sürdürürse, fiyatın 78 bin ve ardından 80 bin dolara dönmesi kısa vadeli bir dip oluştuğu görüşünü güçlendirebilir. Fiyat son dip seviyelerinin altına iner ve aynı cüzdanlar satışa yönelirse birikimin verdiği sinyal zayıflar.