BitFuFu, piyasa satışlarına rağmen Bitcoin varlığını 1.454 BTC’ye çıkardı

Singapur merkezli Bitcoin madenciliği şirketi BitFuFu, kripto piyasasındaki sert satış dalgasına rağmen bilançosundaki Bitcoin miktarını artırdı. Nasdaq’ta FUFU koduyla işlem gören şirketin varlığı 66 BTC artarak 1.454 BTC’ye ulaştı.

Bitcoin varlığında üç aylık yükseliş sürdü

Bitcoin Treasuries verilerine göre BitFuFu, son artışın ardından Bitcoin 100 sıralamasında 38’inci basamağa yerleşti. Şirketin Bitcoin birikimindeki yükseliş, dijital varlıklarda son günlerde görülen geniş çaplı satış baskısının gölgesinde gerçekleşti.

Bununla birlikte söz konusu artış 31 Ekim itibarıyla kayda geçti. Yani veri, kripto piyasasında satışların daha da hızlandığı son dönemin hemen öncesindeki tabloyu yansıtıyor.

BitFuFu, 6 Kasım tarihli faaliyet güncellemesinde eylül sonu itibarıyla 1.388 BTC tuttuğunu açıkladı. Buna göre şirketin ekim ayındaki Bitcoin varlığı aylık bazda yüzde 4,8 yükseldi. Böylece şirket, Bitcoin rezervlerini üst üste üçüncü ayda da büyütmüş oldu.

BitFuFu’nun açıkladığı son veriler, şirketin madencilik tarafındaki zayıflamaya karşın Bitcoin biriktirme stratejisini sürdürdüğünü gösteriyor.

Madencilik üretimi ekimde geriledi

Şirketin Bitcoin birikimini artırdığı dönemde madencilik üretimi ise düştü. BitFuFu, ekimde 137 BTC üretti. Bu rakam eylülde 167 BTC seviyesindeydi. Böylece aylık üretimde yaklaşık yüzde 18’lik gerileme kaydedildi.

Ekim ayında üretilen 137 BTC’nin 67’si şirketin kendi madencilik faaliyetlerinden, 70’i ise bulut madenciliği operasyonlarından geldi. Bu dağılım, üretimde iki farklı iş modelinin birlikte kullanıldığını ortaya koydu.

Mini sözlük: Hashrate, bir madencilik şirketinin ya da ağın saniye başına gerçekleştirebildiği hesaplama gücünü ifade eder. EH/s ise exahash/saniye kısaltmasıdır ve çok yüksek işlem kapasitesini ölçmek için kullanılır.

Artan zorluk seviyesine rağmen işlem gücü korundu

BitFuFu, üretimdeki düşüşün temel nedenini Bitcoin madencilik zorluğundaki artış olarak gösterdi. Ekim ayında ağ zorluğu yaklaşık yüzde 11,8 yükseldi. Bu artış, aynı işlem gücüyle daha az Bitcoin üretilmesine yol açabiliyor.

Buna rağmen şirketin yönettiği toplam hashrate büyük ölçüde sabit kaldı. Ekim ayında 19,5 EH/s olarak açıklanan seviye, eylüldeki 19,4 EH/s verisinin hafif üzerinde gerçekleşti. Şirket böylece üretimdeki düşüşe karşın altyapı kapasitesini korudu.

BitFuFu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Leo Lu, şirketin Bitcoin varlığını artırma kararlılığını yineledi.

Leo Lu, BitFuFu’nun Bitcoin rezervlerini büyütme hedefini koruduğunu vurguladı.