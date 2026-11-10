BITCOIN (BTC)

BitFuFu, piyasa satışlarına rağmen Bitcoin varlığını 1.454 BTC’ye çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BitFuFu, piyasa satışlarına rağmen $BTC varlığını 31 Ekim itibarıyla 1.454 BTC’ye çıkardı.
  • 📌 Şirket ekimde 66 BTC ekledi ve Bitcoin rezervlerinde aylık yüzde 4,8 artış kaydetti.
  • 🛠️ Ekimde üretim 167 BTC’den 137 BTC’ye inerken madencilik zorluğu yüzde 11,8 yükseldi.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Singapur merkezli Bitcoin madenciliği şirketi BitFuFu, kripto piyasasındaki sert satış dalgasına rağmen bilançosundaki Bitcoin miktarını artırdı. Nasdaq’ta FUFU koduyla işlem gören şirketin varlığı 66 BTC artarak 1.454 BTC’ye ulaştı.

İçindekiler
1 Bitcoin varlığında üç aylık yükseliş sürdü
2 Madencilik üretimi ekimde geriledi
3 Artan zorluk seviyesine rağmen işlem gücü korundu

Bitcoin varlığında üç aylık yükseliş sürdü

Bitcoin Treasuries verilerine göre BitFuFu, son artışın ardından Bitcoin 100 sıralamasında 38’inci basamağa yerleşti. Şirketin Bitcoin birikimindeki yükseliş, dijital varlıklarda son günlerde görülen geniş çaplı satış baskısının gölgesinde gerçekleşti.

Bununla birlikte söz konusu artış 31 Ekim itibarıyla kayda geçti. Yani veri, kripto piyasasında satışların daha da hızlandığı son dönemin hemen öncesindeki tabloyu yansıtıyor.

BitFuFu, 6 Kasım tarihli faaliyet güncellemesinde eylül sonu itibarıyla 1.388 BTC tuttuğunu açıkladı. Buna göre şirketin ekim ayındaki Bitcoin varlığı aylık bazda yüzde 4,8 yükseldi. Böylece şirket, Bitcoin rezervlerini üst üste üçüncü ayda da büyütmüş oldu.

BitFuFu’nun açıkladığı son veriler, şirketin madencilik tarafındaki zayıflamaya karşın Bitcoin biriktirme stratejisini sürdürdüğünü gösteriyor.

Madencilik üretimi ekimde geriledi

Şirketin Bitcoin birikimini artırdığı dönemde madencilik üretimi ise düştü. BitFuFu, ekimde 137 BTC üretti. Bu rakam eylülde 167 BTC seviyesindeydi. Böylece aylık üretimde yaklaşık yüzde 18’lik gerileme kaydedildi.

Ekim ayında üretilen 137 BTC’nin 67’si şirketin kendi madencilik faaliyetlerinden, 70’i ise bulut madenciliği operasyonlarından geldi. Bu dağılım, üretimde iki farklı iş modelinin birlikte kullanıldığını ortaya koydu.

Mini sözlük: Hashrate, bir madencilik şirketinin ya da ağın saniye başına gerçekleştirebildiği hesaplama gücünü ifade eder. EH/s ise exahash/saniye kısaltmasıdır ve çok yüksek işlem kapasitesini ölçmek için kullanılır.

Artan zorluk seviyesine rağmen işlem gücü korundu

BitFuFu, üretimdeki düşüşün temel nedenini Bitcoin madencilik zorluğundaki artış olarak gösterdi. Ekim ayında ağ zorluğu yaklaşık yüzde 11,8 yükseldi. Bu artış, aynı işlem gücüyle daha az Bitcoin üretilmesine yol açabiliyor.

Buna rağmen şirketin yönettiği toplam hashrate büyük ölçüde sabit kaldı. Ekim ayında 19,5 EH/s olarak açıklanan seviye, eylüldeki 19,4 EH/s verisinin hafif üzerinde gerçekleşti. Şirket böylece üretimdeki düşüşe karşın altyapı kapasitesini korudu.

BitFuFu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Leo Lu, şirketin Bitcoin varlığını artırma kararlılığını yineledi.

Leo Lu, BitFuFu’nun Bitcoin rezervlerini büyütme hedefini koruduğunu vurguladı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin 75 bin doların altına indi ama satış dalgasında BTC biriktirenlerin sayısı artıyor

Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde 385,6 milyon dolarlık çıkış: BTC 75 bin doların altında

Bitcoin üretimi arttı, HIVE ve MARA’nın madencilik geliri geriledi

Mercado Bitcoin müşteri hesaplarına sınırlı erişimi yeniden açtı

Bitcoin 75 bin doların üzerine çıktı, Nasdaq yükselişi destek verdi

Bitcoin 50 haftalık ortalamanın altına indi, dip seviyesi izleniyor

ABD spot Bitcoin ETF’lerinden haftalık 1,28 milyar dolar çıktı

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin 75 bin doların altına indi ama satış dalgasında BTC biriktirenlerin sayısı artıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin 75 bin doların altına indi ama satış dalgasında BTC biriktirenlerin sayısı artıyor
BITCOIN (BTC)
Trump’ın İran mesajıyla petrol düştü, Çin’in ticaret fazlası 1 trilyon doları aştı
Ekonomi
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?