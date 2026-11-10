Ekonomi

Asya borsaları yükseldi: Piyasalar toparlanıyor mu?

Bilmeniz Gerekenler

  • 📈 KOSPI ve KOSDAQ dört işlem gününün ardından yüzde 4’ün üzerinde yükseldi.
  • 🇭🇰 Hong Kong’da Zhipu yüzde 12,26, MiniMax yüzde 10,88 değer kazandı.
  • 🛢️ Petrolün gerilemesi hava yolu hisselerini destekledi, enerji hisseleri düştü.
  • 💴 SoftBank çeyreği 1,12 trilyon yen net zararla kapattı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomasi yoluyla hafifleyebileceği beklentisiyle Asya borsaları yükseldi, petrol fiyatları geriledi. Güney Kore’de KOSPI ve KOSDAQ endeksleri günü yüzde 4’ün üzerinde kazançla tamamladı.

İçindekiler
1 Trump’ın açıklamaları risk iştahını artırdı
2 Güney Kore ve Hong Kong borsalarında güçlü yükseliş
3 SoftBank yaklaşık iki yıl sonra ilk kez net zarar açıkladı

Trump’ın açıklamaları risk iştahını artırdı

The Wall Street Journal’ın 10 Kasım tarihli haberine göre ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la ilgili açıklamaları, diplomatik çözüm beklentisini güçlendirdi. Geçen haftaki hisse satışlarının ve Nvidia’yla ilgili tartışmaların ardından bu beklenti, Asya piyasalarında risk iştahını canlandırdı. Westpac analisti Ryan Wells de iki ülke arasında diplomatik ilerlemeye işaret eden ilk sinyallerin piyasaları desteklediğini söyledi.

Ham petrol fiyatlarındaki düşüş Asya’da hava yolu şirketlerinin hisselerine alım getirirken enerji şirketlerinin hisseleri değer kaybetti.

Güney Kore ve Hong Kong borsalarında güçlü yükseliş

Güney Kore’de KOSPI ve KOSDAQ, dört işlem gününün ardından toparlandı. Hong Kong borsası da Bitget verilerine göre güne yükselişle başladı ve kazanımlarını artırdı. Zhipu hisseleri yüzde 12,26, MiniMax hisseleri yüzde 10,88 yükseldi.

SoftBank yaklaşık iki yıl sonra ilk kez net zarar açıkladı

Jinshi’nin aktardığına göre Japon yatırım grubu SoftBank, mali yılının ikinci çeyreğinde 1,12 trilyon yen (7,1 milyar dolar) net zarar kaydetti. Şirket geçen yılın aynı döneminde kar açıklamıştı.

Yapay zeka sektöründeki harcamalara ve talebe ilişkin kaygılar SoftBank’ın başlıca yatırımlarını baskıladı. Çip üreticileri Arm ve Intel ile Güney Koreli e-ticaret şirketi Coupang’ın hisselerindeki düşüş grubun mali sonuçlarını zayıflattı. Yüzlerce teknoloji girişiminde payı bulunan Vision Fund birimi de 81,6 milyar yen zarar açıkladı.

OpenAI’ye ve daha geniş yapay zeka sektörüne yönelik yatırımcı tutumunun göstergelerinden biri olarak görülen SoftBank’ın hisseleri, haziranda ulaştığı rekor seviyeden bu yana yüzde 50’den fazla geriledi. Düşüşte, şirketin büyük ölçekli yapay zeka yatırımlarını finanse etmek için borçlanmasına ilişkin kaygılar etkili oldu. Demokratların ABD ara seçimlerinde tam bir zafer kazanması halinde Masayoshi Son’un yürüttüğü birçok projenin sekteye uğrayabileceği endişesi de hisseleri baskıladı.

Asya borsalarındaki alımları diplomasi beklentisi desteklerken SoftBank üzerindeki baskının kaynağı şirketin yatırımlarıydı. Portföyündeki hisse kayıpları çeyrek sonucuna yansırken yeni yapay zeka yatırımlarının borçla finansmanı da şirketin hisse fiyatını baskıladı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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