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BITCOIN (BTC)

New York mahkemesi, Satoshi Nakamoto’ya ait olduğu öne sürülen 1,09 milyon BTC için açılan davayı durdurdu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 New York mahkemesi, Satoshi Nakamoto’ya ait olduğu öne sürülen 1,09 milyon BTC’yi hedef alan davayı durdurdu.
  • 📌 Davacılar, toplam 3,799 milyon BTC’nin kayıp mal sayılarak kendilerine verilmesini talep etti.
  • 🧩 İtiraz dilekçesinde, Bitcoin’de sahipliğin özel anahtarla belirlendiği ve $BTC birikimlerinin hareketsiz kalmasının terk anlamına gelmediği savunuldu.
  • 📚 Zincir üstü veriler, kayıp olduğu öne sürülen bazı adreslerde gerçek zamanlı hareket görüldüğünü ortaya koydu.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

New York’ta açılan ve Bitcoin’in takma adlı yaratıcısı Satoshi Nakamoto’ya ait olduğu öne sürülen cüzdanlar üzerindeki mülkiyet hakkını hedef alan dava şimdilik durduruldu. Galaxy Research Araştırma Başkanı Alex Thorn, sosyal medya paylaşımında davadaki son gelişmeyi aktarırken, sürecin kripto para sektörü açısından yakından izlendiğini belirtti.

İçindekiler
1 Davanın kapsamı ve talep edilen varlıklar
2 İtirazlar ve teknik tartışma
3 Mahkemenin son kararı

Davanın kapsamı ve talep edilen varlıklar

Mart ayında New York Yüksek Mahkemesi’nde açılan davada, toplam 3,799 milyon BTC üzerinde hak iddia edildi. Davacılar, “Noah Doe” adıyla yer alan kişi ile isimleri açıklanmayan iki Wyoming merkezli limited şirket olarak kayda geçti. Başvuruda, uzun süredir hareketsiz kalan belirli Bitcoin adresleri ve bu adreslerdeki varlıkların, New York’un kayıp eşya düzenlemesi kapsamında kendilerine ait olduğunun ilan edilmesi istendi.

Davacılar özellikle Satoshi Nakamoto’ya ait olduğu düşünülen adresleri hedef aldı. Dosyaya göre bu bölüm, yaklaşık 1,09 milyon BTC barındıran 21.744 adresi kapsıyor. Bu talebin kabul edilmesi halinde, yalnızca söz konusu varlıklar için değil, genel olarak zincir üstü hareketsizlik ile mülkiyet ilişkisi açısından da tartışmalı bir emsal ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.

Davada, Satoshi Nakamoto’ya ait olduğu öne sürülen Bitcoin’lerin ve çok sayıda başka varlığın kayıp mal sayılması gerektiği, bu nedenle bunları “bulan” tarafın yasal sahiplik kazanabileceği savunuldu.

İtirazlar ve teknik tartışma

Sürece dışarıdan müdahil olan Ian R. Cohen ise 29 Mayıs’ta mahkemeye sunduğu görüş yazısında davanın hukuki temelinin zayıf olduğunu savundu. Cohen’e göre New York’un kayıp mal kuralları, kullanıcıların kendi özel anahtarlarıyla sakladığı Bitcoin’leri kapsamıyor. Ayrıca bir adresin uzun süre işlem yapmamasının, o varlığın terk edildiği anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

Cohen’in başlıca itirazı, Bitcoin’de sahipliğin özel anahtarın kontrolüyle bağlantılı olmasıydı. Buna göre özel anahtarı bulunmayan bir cüzdanın “bulunmuş” sayılması mümkün değil. Hareketsiz duran bir adres de kayıp mal değil, yalnızca taşınmamış birikim olarak değerlendirilmeli.

Mini sözlük: Özel anahtar, bir Bitcoin cüzdanındaki varlıklar üzerinde işlem yapmayı sağlayan benzersiz şifreleme bilgisidir. Bitcoin ağında fiili kontrol ve transfer yetkisi bu anahtara dayandığı için, sahiplik tartışmalarında temel unsur kabul edilir.

Cohen, Bitcoin’de sahipliğin özel anahtarla belirlendiğini, açılamayan bir cüzdanın bulunmuş sayılamayacağını ve hareketsiz adreslerin kayıp mal olarak değerlendirilemeyeceğini mahkemeye sundu.

Mahkemenin son kararı

4 Haziran’da Yargıç Kathy King, Cohen’e duruşma hakkı verdi ve davanın tamamını geçici olarak durdurdu. Bu kararla birlikte olası bir yoklama süreci ya da davacıların lehine çıkabilecek yokluk kararı da askıya alındı. Davacı avukatları bu adıma itiraz etti, ancak Cohen son güncellemede buna karşı ayrıntılı bir yanıt sundu.

Dosyada ayrıca dikkat çeken bir başka unsur da zincir üstü hareketler oldu. Kamuya açık kayıtların, kayıp olduğu öne sürülen bazı sahiplerin varlıklarını fiilen kullandığını gösterdiği aktarıldı. Bu durumun, davacıların adresleri tespit etmekte kullandığı yöntemin hatalı olabileceğine işaret ettiği ve “bulunmuş varlık” iddiasını zayıflattığı değerlendiriliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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