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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin’de kritik eşik korunuyor! Analistlerin dikkat çektiği sinyaller ne gösteriyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🐶 Dogecoin, uzun vadeli destek bölgesinde kritik bir sınav veriyor.
  • 📉 Analistler, 0,06 dolar çevresinde birikim ve zayıflayan düşüş ivmesine dikkat çekiyor.
  • 📊 $DOGE için daha güçlü yükseliş beklentisi, kısa vadeden çok geniş kripto döngüsüne bağlanıyor.
  • 🧭 2022’den beri izlenen destek korunursa, aylar sürebilecek bir taban süreci öne çıkıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Dogecoin, uzun vadeli destek bölgesine yakın seyrini sürdürürken, bazı analistler piyasada birikim işaretlerinin öne çıktığını ve düşüş ivmesinin zayıflıyor olabileceğini belirtiyor. Değerlendirmelere göre bu destek korunursa DOGE, daha güçlü bir yükseliş evresi öncesinde aylar sürebilecek bir taban oluşturma sürecine girebilir.

İçindekiler
1 Uzun vadeli destek bölgesi izleniyor
2 Yükseliş uyumsuzluğu dikkat çekiyor
3 Sonraki yön için savunulması gereken alan

Uzun vadeli destek bölgesi izleniyor

Analist Polaris’in paylaştığı grafiğe göre Dogecoin, uzun süreli bir birikim dönemine geçmeden önce 2022 dip seviyelerini yeniden test edebilir. Bu senaryoda öne çıkan bölge, daha önce güçlü alım ilgisinin görüldüğü 0,06 dolar seviyesi olarak gösterildi. Analize göre DOGE, son dönemdeki görece dengelenmeye rağmen daha geniş bir yatay konsolidasyon yapısı içinde kalmayı sürdürüyor.

Polaris’in değerlendirmesine göre Dogecoin için bir sonraki büyük yükselişin kısa vadede değil, daha geniş çaplı bir kripto boğa piyasası sırasında görülmesi daha olası duruyor.

Bu çerçevede, 0,06 dolar civarındaki desteğin korunması halinde fiyatın birkaç ay boyunca yatay hareket etmesi ve uzun vadeli alıcıların bu süreçte pozisyon toplaması ihtimali öne çıkıyor. Buna karşılık söz konusu tabanın aşağı yönlü kırılması, olumlu görünümü zayıflatabilecek başlıca risklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Yükseliş uyumsuzluğu dikkat çekiyor

Bir diğer analist Surf ise Dogecoin’in 2022’den bu yana çalışan yükselen destek trend çizgisini test ettiğini ve aynı zamanda çok yıllı gizli yükseliş uyumsuzluğu sergilediğini aktardı. Teknik analizde gizli yükseliş uyumsuzluğu, fiyat zayıf görünse bile göstergelerde altta yatan güce işaret edebilen bir yapı olarak izleniyor.

Mini sözlük: Gizli yükseliş uyumsuzluğu, fiyat daha yüksek dipler yaparken bazı momentum göstergelerinin daha düşük dipler üretmesiyle görülen teknik bir sinyaldir. Bu yapı, mevcut trendin devam edebileceğine ve satış baskısının zayıflıyor olabileceğine işaret edebilir.

Surf’ün grafiğinde, DOGE fiyatının uzun vadeli yükselen trend çizgisinin üzerinde kaldığı görülüyor. Aynı anda momentum göstergesindeki ayrışma da düşüş baskısının önceki dönemlere kıyasla zayıflayabileceği yorumlarını destekliyor. Analiste göre bu yapı, fiyatın döngü diplerine yakın seyrettiği dönemlerde daha büyük bir yukarı yönlü hareket için zemin hazırlayabilir.

Sonraki yön için savunulması gereken alan

Her iki analiz de Dogecoin’in şu aşamada kritik bir teknik bölgede bulunduğuna işaret ediyor. Uzun vadeli desteğin başarılı biçimde korunması, birikim sürecinin güçlenmesine ve ilerleyen dönemde toparlanma beklentilerinin öne çıkmasına katkı sağlayabilir.

Buna karşılık destek çizgisinin altına sarkılması halinde hem Polaris’in öne çıkardığı taban senaryosu hem de Surf’ün dikkat çektiği yükseliş uyumsuzluğu geçerliliğini kaybedebilir. Bu durumda aşağı yönlü risklerin artabileceği ve piyasanın yeni dip seviyeleri test edebileceği değerlendiriliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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