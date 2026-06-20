Spot Bitcoin ETF’lerinden 13 günde 4,4 milyar dolar çıkış gerçekleşti

Spot Bitcoin ETF’lerinden 13 gün boyunca aralıksız para çıkışı yaşandı. Toplam çıkış 4,4 milyar dolara ulaştı ve bu seri, ürünlerin işlem görmeye başlamasından bu yana kaydedilen en uzun kesintisiz çıkış dönemi oldu. Veriler, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e düzenlenmiş kanallar üzerinden erişimine yönelik talebin kısa vadede zayıfladığına işaret etti.

Çıkışlarda en büyük pay BlackRock fonunda toplandı

3 Haziran’da spot Bitcoin ETF’lerinden tek günde 396,6 milyon dolar çıktı. Son 13 günlük dönemdeki toplam çıkış ise yaklaşık 4,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Galaxy Research verilerine göre daha geniş, 20 günlük pencerede fonlardan 73.080 BTC çekildi. Bu miktarın dolar karşılığı yaklaşık 5,42 milyar dolar oldu. Son 7 günde 39.338 BTC, son 10 günde ise 42.941 BTC çıkışı kayda geçti.

Çıkışların önemli bölümü BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonunda yoğunlaştı. Farside Investors verilerine göre IBIT, 13 günlük dönemde yaklaşık 3,3 milyar dolarlık çıkışla toplam hareketin yaklaşık %75’ini oluşturdu. Aynı dönemde Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund için 456,6 milyon dolar, Grayscale Bitcoin Trust ETF için ise 303,6 milyon dolar çıkış görüldü.

Fon Çıkış BlackRock IBIT 3,3 milyar dolar Fidelity FBTC 456,6 milyon dolar Grayscale GBTC 303,6 milyon dolar

Piyasada dikkat çeken nokta yalnızca rakamların büyüklüğü olmadı. Başlangıçtan bu yana en güçlü birikim araçlarından biri olarak görülen IBIT’te yönün tersine dönmesi, genel piyasa algısı üzerinde daha belirgin etki yarattı.

CryptoQuant kurucusu Ki Young Ju, uzun süredir Bitcoin tutan yatırımcılar ile madencilerin satışlarının, varlıkların ABD’deki geleneksel finans kurumları, yatırımcılar ve ETF’lere doğru el değiştirdiği daha geniş bir dönüşümün parçası olduğunu belirtti.

Fiyat düşüşü ve zayıflayan talep etkili oldu

Çıkışların arkasında zayıflayan talep, gerileyen fiyatlar ve piyasa pozisyonlanmasının birlikte etkili olduğu değerlendiriliyor. 13 gün boyunca çıkışların kesintisiz sürmesi, bunun tek seferlik bir portföy ayarlamasından çok risk iştahındaki daha kalıcı bir düşüşle bağlantılı olabileceğini gösterdi.

Bitcoin fiyatı 15 Mayıs’taki 81.634 dolar seviyesinden 16 Haziran’da 65.315 dolara gerileyerek yaklaşık %20 düştü. Bu geri çekilmenin, kurumların pozisyon azaltmasına, portföylerini yeniden dengelemesine ya da önceki kazançlarını koruma eğilimine yol açmış olabileceği belirtildi.

CryptoQuant araştırma birimi yöneticisi Julio Moreno’ya göre toplam Bitcoin talebi son bir ayda yaklaşık 501.000 BTC azaldı. Bu düşüş, Mayıs 2022’den bu yana en hızlı aylık gerileme olarak kayda geçti ve Terra Luna krizinin ardından görülen piyasa stresine benzer bir tablo ortaya koydu.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas ise Bitcoin ETF’leri ve Michael Saylor’ın Strategy şirketi dahil büyük kurumsal alıcıların, son çıkışlara rağmen net alıcı konumunu koruduğunu vurguladı.

Likidite ve piyasa algısı üzerindeki etkiler izleniyor

ETF’lerden devam eden para çıkışı, ihraççıların spot piyasada Bitcoin satmasına neden olabildiği için kısa vadede ek satış baskısı oluşturabiliyor. Talebin zayıf seyrettiği bir ortamda bu durum likiditeyi sıkılaştırırken, fiyatların olumsuz gelişmelere karşı daha hassas hale gelmesine yol açabiliyor.

Bununla birlikte ETF para akışlarının çoğu zaman fiyat hareketinin önünde değil, arkasında geldiği hatırlatılıyor. Bu nedenle mevcut çıkışların, Bitcoin’deki düşüşün nedeni olmaktan çok sonucu olabileceği değerlendiriliyor. Önümüzdeki dönemde ETF akışlarının dengelenip dengelenmeyeceği, makroekonomik koşullar, fiyat eğilimi ve zincir üstü verilerle birlikte izlenecek.