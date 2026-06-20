Solana’da 100 dolar eşiği öne çıktı! Kritik bölgede neler yaşandı?

Solana, kritik bir fiyat aralığında işlem görürken, iki farklı teknik değerlendirme piyasanın yönüne ilişkin ayrışan sinyaller verdi. Analistlerden biri 100 doların altını uzun vadeli alım bölgesi olarak öne çıkarırken, diğeriyse son yükselişin geçici kalabileceğini ve daha derin bir geri çekilme riskinin sürdüğünü belirtti. Kısa vadede seyrin, destek seviyelerinin korunup korunamayacağına ve yakın direnç bölgesinden nasıl bir tepki geleceğine bağlı olduğu aktarılıyor.

100 doların altı için uzun vadeli birikim görüşü

CryptoCurb tarafından paylaşılan analize göre Solana, uzun vadeli birikim açısından önemli görülen bir bölgeye yaklaşmış olabilir. Haftalık grafikte 100 doların altındaki seviyelerin alım için değerlendirilebileceği, gelecekte oluşabilecek yeni bir yükseliş döngüsünde ise 1.000 doların üzerinin kar alım bölgesi olarak izlenebileceği ifade edildi.

CryptoCurb, Solana’da 100 dolar çevresindeki bölgenin geçmiş piyasa döngülerinde önemli destek işlevi gördüğünü, bu seviyenin altında sürebilecek yatay seyrin uzun vadeli yatırımcılar açısından dikkat çekici bir giriş alanı oluşturabileceğini belirtti.

Bu değerlendirmede öne çıkan ana seviye, yaklaşık 100 dolar bandı oldu. Analize göre bu bölge daha önce de Solana’nın fiyat hareketlerinde belirleyici bir eşik olarak çalıştı. Bu nedenle fiyatın burada tutunması, birikim senaryosunu güçlendirebilir. Buna karşılık, aşağı yönlü hareketin kalıcı hale gelmesi durumunda olumlu görünümün ötelenebileceği vurgulandı.

Uzun vadeli iyimser senaryo, büyük ölçüde geçmiş piyasa döngülerine dayanıyor. Buna göre mevcut birikim aralığından yukarı yönlü bir kırılma yaşanması halinde fiyatın daha geniş çaplı bir yükseliş trendine girebileceği ve bunun ilerleyen dönemde çok daha yüksek seviyeleri gündeme getirebileceği değerlendiriliyor.

Elliott Wave analizi daha derin düşüş riskine işaret etti

Buna karşılık More Crypto Online tarafından paylaşılan Elliott Wave analizinde daha temkinli bir tablo çizildi. Günlük grafiğe dayanan değerlendirmede, son tepki yükselişinin geçici bir düzeltme olabileceği ve ana düşüş eğiliminin yeniden devreye girebileceği öne sürüldü. More Crypto Online, kripto piyasasında dalga analiziyle bilinen bir teknik analiz hesabı olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Elliott Wave, fiyat hareketlerinin yatırımcı psikolojisine bağlı dalgalar halinde geliştiğini savunan bir teknik analiz yaklaşımıdır. Fibonacci direnç bölgesi ise fiyatın belirli oranlara göre hesaplanan seviyelerde satış baskısıyla karşılaşabileceği alanı ifade eder.

Analizde, Solana’nın son dip seviyesinden toparlanarak yaklaşık 73 ila 89 dolar arasındaki Fibonacci direnç bölgesine ilerlediği belirtildi. Bu aralığın mevcut düzeltme dalgasının tamamlanabileceği bir bölge olarak görüldüğü, dolayısıyla satıcıların burada yeniden ağırlık kazanabileceği ifade edildi.

More Crypto Online analizinde, 73 ile 89 dolar arasındaki Fibonacci bölgesinden gelecek olası bir red tepkisinin, Solana’da yeni bir aşağı yönlü dalganın başlangıcına işaret edebileceği aktarıldı.

Olumsuz senaryoda fiyatın 45 ila 60 dolar aralığındaki destek bölgesine doğru yeni bir düşüş dalgası başlatabileceği öngörüldü. Grafikte daha geniş bir düzeltme yapısının 2027’ye kadar uzanabileceği de gösterildi. Buna karşın direnç bölgesinin yukarı kırılması halinde bu düşüş senaryosunun zayıflayabileceği kaydedildi.

Bu çerçevede piyasada izlenen iki ana eşik öne çıkıyor: Aşağıda 100 dolar civarındaki destek, yukarıda ise 73 ile 89 dolar arasındaki direnç bölgesi. Solana’nın bir sonraki yönünün, bu teknik alanlara vereceği tepkiyle daha net hale gelmesi bekleniyor.