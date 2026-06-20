Kayıt Banner
Solana (SOL)

Solana’da 100 dolar eşiği öne çıktı! Kritik bölgede neler yaşandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana’da 100 dolar çevresi kritik destek olarak öne çıktı.
  • 📊 Bir analiz, 100 dolar altını uzun vadede $SOL için birikim bölgesi olarak değerlendiriyor.
  • 📉 Diğer analiz, 73 ile 89 dolar direncinden gelebilecek red halinde 45 ile 60 dolar bandını gündeme taşıyor.
  • 🧭 Piyasada kısa vadeli yönü, destek ve direnç seviyelerine verilecek tepki belirleyecek.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Solana, kritik bir fiyat aralığında işlem görürken, iki farklı teknik değerlendirme piyasanın yönüne ilişkin ayrışan sinyaller verdi. Analistlerden biri 100 doların altını uzun vadeli alım bölgesi olarak öne çıkarırken, diğeriyse son yükselişin geçici kalabileceğini ve daha derin bir geri çekilme riskinin sürdüğünü belirtti. Kısa vadede seyrin, destek seviyelerinin korunup korunamayacağına ve yakın direnç bölgesinden nasıl bir tepki geleceğine bağlı olduğu aktarılıyor.

İçindekiler
1 100 doların altı için uzun vadeli birikim görüşü
2 Elliott Wave analizi daha derin düşüş riskine işaret etti

100 doların altı için uzun vadeli birikim görüşü

CryptoCurb tarafından paylaşılan analize göre Solana, uzun vadeli birikim açısından önemli görülen bir bölgeye yaklaşmış olabilir. Haftalık grafikte 100 doların altındaki seviyelerin alım için değerlendirilebileceği, gelecekte oluşabilecek yeni bir yükseliş döngüsünde ise 1.000 doların üzerinin kar alım bölgesi olarak izlenebileceği ifade edildi.

CryptoCurb, Solana’da 100 dolar çevresindeki bölgenin geçmiş piyasa döngülerinde önemli destek işlevi gördüğünü, bu seviyenin altında sürebilecek yatay seyrin uzun vadeli yatırımcılar açısından dikkat çekici bir giriş alanı oluşturabileceğini belirtti.

Bu değerlendirmede öne çıkan ana seviye, yaklaşık 100 dolar bandı oldu. Analize göre bu bölge daha önce de Solana’nın fiyat hareketlerinde belirleyici bir eşik olarak çalıştı. Bu nedenle fiyatın burada tutunması, birikim senaryosunu güçlendirebilir. Buna karşılık, aşağı yönlü hareketin kalıcı hale gelmesi durumunda olumlu görünümün ötelenebileceği vurgulandı.

Uzun vadeli iyimser senaryo, büyük ölçüde geçmiş piyasa döngülerine dayanıyor. Buna göre mevcut birikim aralığından yukarı yönlü bir kırılma yaşanması halinde fiyatın daha geniş çaplı bir yükseliş trendine girebileceği ve bunun ilerleyen dönemde çok daha yüksek seviyeleri gündeme getirebileceği değerlendiriliyor.

Elliott Wave analizi daha derin düşüş riskine işaret etti

Buna karşılık More Crypto Online tarafından paylaşılan Elliott Wave analizinde daha temkinli bir tablo çizildi. Günlük grafiğe dayanan değerlendirmede, son tepki yükselişinin geçici bir düzeltme olabileceği ve ana düşüş eğiliminin yeniden devreye girebileceği öne sürüldü. More Crypto Online, kripto piyasasında dalga analiziyle bilinen bir teknik analiz hesabı olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Elliott Wave, fiyat hareketlerinin yatırımcı psikolojisine bağlı dalgalar halinde geliştiğini savunan bir teknik analiz yaklaşımıdır. Fibonacci direnç bölgesi ise fiyatın belirli oranlara göre hesaplanan seviyelerde satış baskısıyla karşılaşabileceği alanı ifade eder.

Analizde, Solana’nın son dip seviyesinden toparlanarak yaklaşık 73 ila 89 dolar arasındaki Fibonacci direnç bölgesine ilerlediği belirtildi. Bu aralığın mevcut düzeltme dalgasının tamamlanabileceği bir bölge olarak görüldüğü, dolayısıyla satıcıların burada yeniden ağırlık kazanabileceği ifade edildi.

More Crypto Online analizinde, 73 ile 89 dolar arasındaki Fibonacci bölgesinden gelecek olası bir red tepkisinin, Solana’da yeni bir aşağı yönlü dalganın başlangıcına işaret edebileceği aktarıldı.

Olumsuz senaryoda fiyatın 45 ila 60 dolar aralığındaki destek bölgesine doğru yeni bir düşüş dalgası başlatabileceği öngörüldü. Grafikte daha geniş bir düzeltme yapısının 2027’ye kadar uzanabileceği de gösterildi. Buna karşın direnç bölgesinin yukarı kırılması halinde bu düşüş senaryosunun zayıflayabileceği kaydedildi.

Bu çerçevede piyasada izlenen iki ana eşik öne çıkıyor: Aşağıda 100 dolar civarındaki destek, yukarıda ise 73 ile 89 dolar arasındaki direnç bölgesi. Solana’nın bir sonraki yönünün, bu teknik alanlara vereceği tepkiyle daha net hale gelmesi bekleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana yeni stake hesapları için asgari tutarı 18 Haziran 2026 itibarıyla 1 SOL’a yükseltti

Solana ağında gerçek dünya varlıklarının yatırımcı sayısı, tokenleştirilmiş SpaceX hissesiyle 285.971 adrese yükseldi

Solana haftalık spot işlem hacminde 7,19 milyar dolara çıkarak Coinbase ve Kraken’i geride bıraktı

Solana’da kritik eşik yeniden gündemde! 82 dolar senaryosunda neler yaşanabilir?

Solana 15 haziran zirvesi olan 75,60 doların ardından 70 doların altına geriledi

Solana’da 140 milyon dolarlık hareketlilik dikkat çekti! Ağdaki bu yoğunluk neyi gösteriyor?

Kraken uygulamasında 2500’den fazla Solana tokenı açıldı! Bu hamle piyasada neyi değiştirebilir?

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı Spot Bitcoin ETF’lerinden 13 günde 4,4 milyar dolar çıkış gerçekleşti
Bir Sonraki Yazı Strategy’nin Bitcoin varlıkları, 2022 dibinden sonra borcunu yaklaşık 48 milyar dolar aştı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ADA’da kritik sıkışma derinleşti! Gözler 0,13 ile 1,20 dolar arasındaki eşiklerde
Cardano (ADA)
Ethereum’da kritik eşik 1.060 dolar oldu! Sıradaki hamlede neler yaşanabilir?
Ethereum (ETH)
Strategy’nin Bitcoin varlıkları, 2022 dibinden sonra borcunu yaklaşık 48 milyar dolar aştı
BITCOIN (BTC)
Spot Bitcoin ETF’lerinden 13 günde 4,4 milyar dolar çıkış gerçekleşti
BITCOIN (BTC)
Dogecoin’de kritik eşik korunuyor! Analistlerin dikkat çektiği sinyaller ne gösteriyor?
DOGECOIN (DOGE)
Lost your password?