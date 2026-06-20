Strategy’nin Bitcoin varlıkları, 2022 dibinden sonra borcunu yaklaşık 48 milyar dolar aştı

Strategy, eski adıyla MicroStrategy, son yıllarda kurumsal bilanço tarafında en dikkat çekici dönüşümlerden birini yaşadı. Şirket, Ekim 2022’de yaklaşık 2,6 milyar dolar değerinde 130.000 BTC tutuyordu. O dönemde Bitcoin 20.000 dolar civarında işlem görürken, Strategy hissesi bölünme etkisine göre düzeltilmiş bazda 24 dolar seviyesindeydi.

2022 krizinden 54 milyar dolarlık Bitcoin rezervine

Ekim 2022’nin ardından geçen aylar şirket açısından en kırılgan dönemlerden biri oldu. Bitcoin yıl sonuna doğru 16.000 doların altına inerken, Strategy hissesi de 13 dolar bandına kadar geriledi. Kısa süre sonra şirketin borcu, elindeki Bitcoin ve nakit rezervlerinin toplam değerini yaklaşık 300 milyon dolar aşmıştı.

Buna karşın şirket Bitcoin varlıklarını tasfiye etmedi. Yönetim, birikim stratejisini sürdürdü ve sonraki yıllarda 60 milyar doların üzerinde ek sermaye topladı. Bu kaynağın tamamı Bitcoin alımlarında kullanıldı. Böylece şirket rezervlerine 716.000 BTC’den fazla eklendi ve toplam varlık yaklaşık 847.000 BTC’ye çıktı. Güncel piyasa fiyatlarıyla bu tutarın değeri yaklaşık 54 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Michael Saylor, Ekim 2022’de yaptığı konuşma sırasında Bitcoin’in 20.000 dolar civarında olduğunu, şirketin 130.000 BTC tuttuğunu ve birkaç hafta sonra borcun Bitcoin ile nakit rezervlerinin toplamını yaklaşık 300 milyon dolar geçtiğini hatırlatarak, bugün tablonun belirgin biçimde tersine döndüğünü vurguladı.

Strategy’nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, X üzerinden yaptığı paylaşımda bu sürecin dönüm noktalarına dikkat çekti. Saylor, uzun vadeli teze inanan ve sert geri çekilme döneminde pozisyonunu koruyan yatırımcıların bu süreçte öne çıktığını belirtti.

Bitcoin haberin yayımlandığı sırada 63.703 dolardan işlem görüyordu. Son 24 saatteki artış %1,91 oldu. Bu seviyeler dikkate alındığında, şirketin Bitcoin ve nakit rezervleri bugün borcunun yaklaşık 48,3 milyar dolar üzerine çıkmış durumda.

Gösterge Ekim 2022 Güncel durum Bitcoin fiyatı Yaklaşık 20.000 dolar 63.703 dolar Strategy’nin BTC varlığı 130.000 BTC Yaklaşık 847.000 BTC Rezerv ve borç dengesi Borç, rezervleri yaklaşık 300 milyon dolar aştı Rezervler, borcu yaklaşık 48,3 milyar dolar aştı

Bitcoin için kritik seviye öne çıktı

Şirketin bilançosundaki iyileşme kadar Bitcoin’in teknik görünümü de yakından izleniyor. Analist Mister Crypto, 63.000 dolar bölgesini piyasa açısından belirleyici bir eşik olarak tanımladı. Buna göre bu seviye 2021’de direnç, 2024’te ise yükselişi başlatan bölge olarak çalıştı; mevcut döngüde ise destek konumunda bulunuyor.

Analiste göre 63.000 dolar bölgesinin korunması, fiyatın yatay bir taban oluşturduğuna işaret edebilir. Bu seviyenin altına sarkılması halinde ise kalıcı bir toparlanma başlamadan önce daha derin bir geri çekilme görülebilir.

Bu teknik çerçeve, Strategy için doğrudan önem taşıyor. Çünkü şirketin finansal yapısı büyük ölçüde Bitcoin fiyatının seyrine bağlı. Eleştiriler özellikle 88 dolardan işlem gören yüksek kaldıraçlı imtiyazlı hisse STRC üzerinde yoğunlaşıyor. Ayrıca şirketin temettü ödemelerini karşılamak için yakın dönemde sınırlı bir BTC satışı yaptığına da dikkat çekiliyor.

Buna karşılık destekleyici görüş bildirenler, Michael Saylor’un daha önce de yoğun baskı dönemlerinden geçtiğini ve her seferinde daha güçlü çıktığını savunuyor. Mevcut veriler, en azından şimdilik, şirketin uzun vadeli Bitcoin stratejisinin bilanço üzerindeki etkisinin pozitif yönde değiştiğini gösteriyor.