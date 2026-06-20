Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Strategy’nin Bitcoin varlıkları, 2022 dibinden sonra borcunu yaklaşık 48 milyar dolar aştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy'nin Bitcoin ve nakit rezervleri, 2022'deki dipten sonra borcunu yaklaşık 48,3 milyar dolar aştı.
  • 📈 Şirket, 60 milyar doların üzerinde sermaye topladı ve rezervine 716.000 BTC'den fazla ekledi.
  • ₿ Piyasa 63.000 dolar eşiğini izlerken, $BTC bu seviyenin üzerinde kalırsa yeni bir taban ihtimali güçlenebilir.
  • 🧭 Destek kırılırsa daha derin bir geri çekilme riski, Strategy bilançosu için de yeniden öne çıkabilir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Strategy, eski adıyla MicroStrategy, son yıllarda kurumsal bilanço tarafında en dikkat çekici dönüşümlerden birini yaşadı. Şirket, Ekim 2022’de yaklaşık 2,6 milyar dolar değerinde 130.000 BTC tutuyordu. O dönemde Bitcoin 20.000 dolar civarında işlem görürken, Strategy hissesi bölünme etkisine göre düzeltilmiş bazda 24 dolar seviyesindeydi.

İçindekiler
1 2022 krizinden 54 milyar dolarlık Bitcoin rezervine
2 Bitcoin için kritik seviye öne çıktı

2022 krizinden 54 milyar dolarlık Bitcoin rezervine

Ekim 2022’nin ardından geçen aylar şirket açısından en kırılgan dönemlerden biri oldu. Bitcoin yıl sonuna doğru 16.000 doların altına inerken, Strategy hissesi de 13 dolar bandına kadar geriledi. Kısa süre sonra şirketin borcu, elindeki Bitcoin ve nakit rezervlerinin toplam değerini yaklaşık 300 milyon dolar aşmıştı.

Buna karşın şirket Bitcoin varlıklarını tasfiye etmedi. Yönetim, birikim stratejisini sürdürdü ve sonraki yıllarda 60 milyar doların üzerinde ek sermaye topladı. Bu kaynağın tamamı Bitcoin alımlarında kullanıldı. Böylece şirket rezervlerine 716.000 BTC’den fazla eklendi ve toplam varlık yaklaşık 847.000 BTC’ye çıktı. Güncel piyasa fiyatlarıyla bu tutarın değeri yaklaşık 54 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Michael Saylor, Ekim 2022’de yaptığı konuşma sırasında Bitcoin’in 20.000 dolar civarında olduğunu, şirketin 130.000 BTC tuttuğunu ve birkaç hafta sonra borcun Bitcoin ile nakit rezervlerinin toplamını yaklaşık 300 milyon dolar geçtiğini hatırlatarak, bugün tablonun belirgin biçimde tersine döndüğünü vurguladı.

Strategy’nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, X üzerinden yaptığı paylaşımda bu sürecin dönüm noktalarına dikkat çekti. Saylor, uzun vadeli teze inanan ve sert geri çekilme döneminde pozisyonunu koruyan yatırımcıların bu süreçte öne çıktığını belirtti.

Bitcoin haberin yayımlandığı sırada 63.703 dolardan işlem görüyordu. Son 24 saatteki artış %1,91 oldu. Bu seviyeler dikkate alındığında, şirketin Bitcoin ve nakit rezervleri bugün borcunun yaklaşık 48,3 milyar dolar üzerine çıkmış durumda.

GöstergeEkim 2022Güncel durum
Bitcoin fiyatıYaklaşık 20.000 dolar63.703 dolar
Strategy’nin BTC varlığı130.000 BTCYaklaşık 847.000 BTC
Rezerv ve borç dengesiBorç, rezervleri yaklaşık 300 milyon dolar aştıRezervler, borcu yaklaşık 48,3 milyar dolar aştı

Bitcoin için kritik seviye öne çıktı

Şirketin bilançosundaki iyileşme kadar Bitcoin’in teknik görünümü de yakından izleniyor. Analist Mister Crypto, 63.000 dolar bölgesini piyasa açısından belirleyici bir eşik olarak tanımladı. Buna göre bu seviye 2021’de direnç, 2024’te ise yükselişi başlatan bölge olarak çalıştı; mevcut döngüde ise destek konumunda bulunuyor.

Analiste göre 63.000 dolar bölgesinin korunması, fiyatın yatay bir taban oluşturduğuna işaret edebilir. Bu seviyenin altına sarkılması halinde ise kalıcı bir toparlanma başlamadan önce daha derin bir geri çekilme görülebilir.

Bu teknik çerçeve, Strategy için doğrudan önem taşıyor. Çünkü şirketin finansal yapısı büyük ölçüde Bitcoin fiyatının seyrine bağlı. Eleştiriler özellikle 88 dolardan işlem gören yüksek kaldıraçlı imtiyazlı hisse STRC üzerinde yoğunlaşıyor. Ayrıca şirketin temettü ödemelerini karşılamak için yakın dönemde sınırlı bir BTC satışı yaptığına da dikkat çekiliyor.

Buna karşılık destekleyici görüş bildirenler, Michael Saylor’un daha önce de yoğun baskı dönemlerinden geçtiğini ve her seferinde daha güçlü çıktığını savunuyor. Mevcut veriler, en azından şimdilik, şirketin uzun vadeli Bitcoin stratejisinin bilanço üzerindeki etkisinin pozitif yönde değiştiğini gösteriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Spot Bitcoin ETF’lerinden 13 günde 4,4 milyar dolar çıkış gerçekleşti

New York mahkemesi, Satoshi Nakamoto’ya ait olduğu öne sürülen 1,09 milyon BTC için açılan davayı durdurdu

İngiltere’de 7,8 BTC’lik dava gündemde! Mahkeme hangi ödeme biçimini esas alacak?

Bitcoin 59 bin dolara yaklaştı! Piyasada şimdi hangi seviye izleniyor?

XRP çekimleri Coinbase’te 18 haziranda son aylardaki en yüksek seviyeye çıktı, Bitcoin’de satış baskısının zayıfladığı görüldü

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju: Bitcoin için en büyük risk, sert düşüş değil uzun süreli durgunluk olabilir

Franklin Templeton, temettüleri Bitcoin’e yönlendiren iki ETF için başvuru yaptı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı Solana’da 100 dolar eşiği öne çıktı! Kritik bölgede neler yaşandı?
Bir Sonraki Yazı Ethereum’da kritik eşik 1.060 dolar oldu! Sıradaki hamlede neler yaşanabilir?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ADA’da kritik sıkışma derinleşti! Gözler 0,13 ile 1,20 dolar arasındaki eşiklerde
Cardano (ADA)
Ethereum’da kritik eşik 1.060 dolar oldu! Sıradaki hamlede neler yaşanabilir?
Ethereum (ETH)
Solana’da 100 dolar eşiği öne çıktı! Kritik bölgede neler yaşandı?
Solana (SOL)
Spot Bitcoin ETF’lerinden 13 günde 4,4 milyar dolar çıkış gerçekleşti
BITCOIN (BTC)
Dogecoin’de kritik eşik korunuyor! Analistlerin dikkat çektiği sinyaller ne gösteriyor?
DOGECOIN (DOGE)
Lost your password?