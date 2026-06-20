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Ethereum (ETH)

Ethereum’da kritik eşik 1.060 dolar oldu! Sıradaki hamlede neler yaşanabilir?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum’da kritik izleme seviyesi 1.060 dolar olarak öne çıktı.
  • 📉 Mart 2021’de yapılan 10.000 dolarlık yatırım bugün yaklaşık aynı değerde kaldı.
  • 📊 Analist Ali Martinez, 1.060 dolar üstünde kalıcılık olursa $ETH’de 2.850 doların gündeme gelebileceğini belirtti.
  • 🧭 Daha güçlü bir senaryoda 4.630 dolar seviyesi de teknik hedefler arasında yer aldı.
Onur Atam
Onur Atam

Ethereum fiyatındaki son gerileme, varlığın değerini Mart 2021 döneminde görülen seviyelere yeniden taşıdı. Piyasadaki dalgalı seyir sürerken, son veriler ETH’nin son yıllardaki sert yükseliş ve düşüş döngülerine rağmen net getiride başa baş noktaya döndüğüne işaret ediyor.

İçindekiler
1 Beş yıllık tablo yeniden gündemde
2 1.060 dolar seviyesi neden izleniyor?
3 Olası hedefler teknik görünümü şekillendiriyor

Beş yıllık tablo yeniden gündemde

Kripto para analisti Ali Martinez’in paylaştığı verilere göre, Mart 2021 civarında Ethereum’a yapılan 10.000 dolarlık bir yatırım bugün yaklaşık aynı değerde bulunuyor. Buna göre ETH, söz konusu dönemde güçlü ralli evreleri ve derin geri çekilmeler yaşamasına rağmen toplamda net bir fiyat artışı üretemedi.

Bu görünüm ilk bakışta zayıf bir performans olarak değerlendirilebilecek olsa da, Martinez aynı verinin farklı bir açıdan olumlu bir teknik zemine işaret edebileceğini savunuyor. Analiste göre piyasa, geçmişte benzer şekilde test edilen önemli bir destek bölgesine yeniden dönmüş durumda.

Ali Martinez’in değerlendirmesine göre Ethereum, Mart 2021’den bu yana sert oynaklık, güçlü yükselişler ve ağır düşüşlere rağmen net fiyat artışı sağlayamadı. Analist, bu yapının yeniden test aşamasına işaret ettiğini ve 1.060 dolar seviyesinin bir sonraki yön açısından belirleyici olduğunu vurguladı.

1.060 dolar seviyesi neden izleniyor?

Martinez, 1.060 dolar seviyesini Ethereum için kritik eşik olarak öne çıkarıyor. Analiste göre bu bölge, geçmişte benzer bir döngüde güçlü alıcıların yeniden devreye girdiği alan olarak dikkat çekmişti. Bu nedenle fiyatın bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı, kısa ve orta vadeli görünüm açısından önem taşıyor.

Ethereum, piyasa değeri bakımından Bitcoin’in ardından gelen en büyük kripto varlık olarak biliniyor. Ağ, merkeziyetsiz uygulamalar ve akıllı sözleşmeler için en yaygın kullanılan altyapılardan biri olmayı sürdürüyor.

Olası hedefler teknik görünümü şekillendiriyor

Analistin aktardığı senaryoya göre ETH, 1.060 doların üzerinde istikrarlı kapanışlar yaparsa yukarı yönlü ivme kazanabilir. Bu durumda ilk aşamada 2.850 dolar, daha güçlü bir hareket oluşması halinde ise 4.630 dolar seviyesi gündeme gelebilir.

Öte yandan aşağı yönlü baskının tamamen ortadan kalktığına dair net bir işaret bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu eşik korunamadığı takdirde piyasanın yeni yön arayışı sürmeye devam edebilir.

Son tablo, Ethereum’un yalnızca geçmiş performansı açısından değil, önündeki teknik eşikler bakımından da yakından izlendiğini gösteriyor. Özellikle 1.060 dolar çevresindeki fiyat davranışı, analistlerin sonraki büyük hareketin zeminini burada aradığını ortaya koyuyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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