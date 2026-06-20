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Cardano (ADA)

ADA’da kritik sıkışma derinleşti! Gözler 0,13 ile 1,20 dolar arasındaki eşiklerde

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ADA grafiğinde uzun vadeli kritik sıkışma öne çıktı ve gözler destek bölgesine çevrildi.
  • 📉 0,13 ile 0,15 dolar aralığı destek olarak izlenirken, 0,80 ile 1,20 dolar bandı direnç olarak öne çıkıyor.
  • 📊 RSI ve MACD verileri $ADA için erken toparlanma sinyali verse de kesin teyit henüz gelmedi.
  • 🛠️ Cardano ağında Dijkstra yükseltmesine giden yönetişim süreci devam ederken teknik görünümle birlikte bu başlık da yakından izleniyor.
Onur Atam
Onur Atam

Cardano fiyatında uzun vadeli düşüş trendi içinde oluşan daralan yapı, piyasanın önemli bir destek bölgesine yaklaştığını gösteriyor. Analizde, bu görünümün birikim ihtimaline ve satış baskısında zayıflamaya işaret edebileceği belirtilirken, henüz net bir dönüş sinyali oluşmadığı vurgulanıyor. Bundan sonraki yönün, hem teknik kırılımın teyidine hem de ağ tarafındaki yönetişim sürecine bağlı kalacağı aktarılıyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde öne çıkan seviyeler
2 Göstergeler erken toparlanma sinyali veriyor
3 Ağ yükseltmesi süreci de izleniyor

Teknik görünümde öne çıkan seviyeler

Grafikte uzun süredir devam eden aşağı yönlü eğilim içinde bir düşen kama formasyonu dikkat çekiyor. Teknik analizde bu yapı çoğu zaman olumlu kabul edilse de, tek başına yeterli görülmüyor. Fiyatın 0,15 dolar civarındaki alt destek bölgesine doğru sıkışması, alıcıların bu seviyelerde devreye girmiş olabileceğine işaret ediyor.

Direncin 0,80 dolar ile 1,20 dolar aralığında bulunduğu, güçlü desteğin ise 0,13 dolar ile 0,15 dolar bandında kaldığı ifade ediliyor. Buna göre, kama formasyonu yukarı yönlü ve hacim desteğiyle kırılırsa fiyatın önce 2,00 dolara, ardından daha ileri bir senaryoda 3,00 dolara yönelmesi mümkün görülebilir. Ancak bu tür hareketlerin ara düzeltmeler ve yatay seyir dönemleri içerebileceği de kaydediliyor.

Kripto analisti Crypto With Gopal, düşen kama yapısının satış baskısında zayıflamaya işaret ettiğini, ancak güçlü bir kırılım teyidi gelmeden kalıcı yön değişiminden söz etmenin erken olacağını belirtiyor.

Öte yandan riskli senaryo da korunuyor. Fiyatın haftalık kapanışla 0,13 doların altına inmesi halinde mevcut olumlu teknik yapının geçersiz kalabileceği, bu durumda 0,10 dolar ve altındaki seviyelerin yeniden gündeme gelebileceği aktarılıyor. Bu nedenle yüksek zaman dilimlerinde işlem yapan yatırımcılar için sabrın öne çıktığı belirtiliyor.

Göstergeler erken toparlanma sinyali veriyor

TradingView verilerine göre RSI 32,40 seviyesinde bulunurken, sinyal çizgisi 29,84 olarak izleniyor. Bu tablo, piyasanın aşırı satım bölgesine yaklaştığını gösteriyor. Satışların hız kaybettiğine dair işaretler bulunsa da, göstergenin 40 seviyesinin üzerine çıkmasının daha güçlü bir görünüm sağlayabileceği değerlendiriliyor. Aksi durumda fiyatın bir süre daha bant içinde kalması ya da yeniden zayıflaması ihtimali masada kalabilir.

MACD tarafında ise histogram değeri 0,00162, MACD çizgisi eksi 0,01625 ve sinyal çizgisi eksi 0,01787 seviyesinde yer alıyor. Bu veriler, erken aşamada olumlu yakınsamaya işaret ediyor. Çizgilerin pozitif yönde kesişime yaklaşması, momentuma dair sınırlı bir güçlenme sinyali olarak okunuyor.

Ağ yükseltmesi süreci de izleniyor

Fiyat hareketinin yanı sıra Cardano ağında yönetişim tarafında da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ana ağda van Rossem hard fork başlatma yönetişim teklifinin devreye alındığı, bunun da bir sonraki Dijkstra dönemi yükseltmesine giden süreçte önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Cardano, akıllı sözleşmeler ve zincir üstü yönetişim yapısıyla öne çıkan bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

Mini sözlük: Hard fork, blokzincirde kuralları değiştiren ve ağdaki düğümlerin yeni sürüme geçmesini gerektiren kapsamlı güncellemedir. Yönetişim teklifi ise bu tür değişikliklerin topluluk ve ağ mekanizmaları üzerinden onay sürecine taşınmasını ifade eder.

Sistem hazırlıklarının güçlendirilmesi ve bazı parametrelerde yapılan düzenlemelerin, protokolün sonraki gelişim aşamaları için altyapı oluşturduğu kaydediliyor. Nihai uygulamanın ise başarılı bir yönetişim karar sürecine bağlı olduğu, ana ağ aktivasyonunun da bu yeniliklerin tam devreye alınmasından önceki son aşama olacağı ifade ediliyor.

Bu çerçevede, yönetişim sürecinin sorunsuz ilerlemesi ve yükseltmenin başarıyla tamamlanması halinde, bunun ADA fiyatına ilişkin piyasa algısını destekleyebileceği değerlendiriliyor. Buna karşın teknik tabloda halen kesinleşmiş bir dönüş sinyali bulunmadığı için piyasada temkinli yaklaşım öne çıkıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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