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RIPPLE (XRP)

Swift, sınır ötesi ödemelerde tam yapılandırılmamış adresleri kasım 2026’dan itibaren kabul etmeyeceğini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Swift, CBPR+ mesajlarında tam yapılandırılmamış adresleri Kasım 2026’dan sonra kabul etmeyeceğini açıkladı.
  • 📌 Yeni kurala uymayan sınır ötesi ödemeler reddedilebilir veya gecikebilir.
  • 💱 Metinde, ISO 20022’nin bir mesaj standardı olduğu, Ripple Payments’ın ise $XRP ve stabilcoinleri de kullanan bir ödeme çözümü sunduğu vurgulandı.
  • 🧩 Ripple’ın 2020’de ilgili standart grubuna katıldığı ve uyum odaklı hareket ettiği belirtildi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Küresel mesajlaşma ağı Swift, sınır ötesi ödemelerde kullanılan ISO 20022 standardı kapsamında önemli bir son tarihe dikkat çekti. Kurumun açıklamasına göre Kasım 2026’dan itibaren CBPR+ mesajlarında tamamen yapılandırılmamış posta adresleri artık desteklenmeyecek. Bu kurala uyulmaması halinde bazı ödemeler reddedilebilecek ya da gecikmeyle işleme alınabilecek.

İçindekiler
1 Yeni standart takvimi netleşti
2 Ripple ile ISO 20022 arasındaki fark
3 Uyum ve standartlar öne çıkıyor

Yeni standart takvimi netleşti

Swift, söz konusu değişikliğin topluluk odaklı bir standart güncellemesi olduğunu belirtti. Düzenlemenin resmi bakım süreci ve ülke oylamasıyla onaylandığı aktarıldı. Amaç, sınır ötesi ödemelerde veri kalitesini artırmak ve işlem şeffaflığını güçlendirmek olarak öne çıktı.

Swift, Kasım 2026’dan itibaren CBPR+ mesajlarında tamamen yapılandırılmamış posta adreslerinin desteklenmeyeceğini, uyumsuz ödemelerin reddedilme veya gecikme riski taşıyacağını duyurdu.

ISO 20022, modern ödeme sistemleri için geliştirilen küresel bir veri standardı olarak biliniyor. Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından 2004 yılında oluşturulan bu yapı, eski ödeme altyapılarının daha uyumlu, daha standart ve birlikte çalışabilir hale gelmesini hedefliyor.

Mini sözlük: CBPR+, Swift üzerinden yürütülen sınır ötesi ödemeler için geliştirilen ortak mesajlaşma kuralları çerçevesidir. ISO 20022 ise ödeme verilerinin hangi alanlarda ve hangi biçimde taşınacağını belirleyen küresel mesaj standardıdır.

BaşlıkAçıklama
Yürürlük tarihiKasım 2026
Etkilenen alanCBPR+ mesajlarındaki posta adresi verileri
Desteklenmeyecek yapıTamamen yapılandırılmamış adresler
Olası sonuçÖdemelerde ret veya gecikme

Ripple ile ISO 20022 arasındaki fark

Metinde ayrıca Ripple’ın ödeme sistemi ile ISO 20022 standardı arasındaki fark vurgulandı. ISO 20022, işlem verisinin nasıl yapılandırılacağını belirleyen bir mesaj standardı niteliği taşıyor. Ripple Payments ise sınır ötesi transferlerde stabilcoin ve dijital varlık kullanımına dayanan bir ödeme çözümü sunuyor.

Ripple’ın sistemi, işletmelerin sınır ötesi ödemeleri gönderip almasına yönelik bir altyapı olarak konumlanıyor. Bu yapı içinde XRP ve Ripple USD adlı RLUSD gibi dijital varlıkların kullanılabildiği belirtildi. Buna karşılık ISO 20022, doğrudan bir ödeme ağı değil, ödeme verisinin standartlaştırılmasına odaklanan teknik bir çerçeve işlevi görüyor.

ISO 20022 bir mesaj standardı olarak işlem verisinin yapısını belirlerken, Ripple Payments sınır ötesi ödemeler için stabilcoin ve dijital varlıkları kullanan bir çözüm sunuyor.

Uyum ve standartlar öne çıkıyor

Ripple’ın uyum odaklı bir yaklaşımı erken dönemde benimsediği ve 2020 yılında ISO 20022 Kayıt Yönetim Grubu’na katıldığı belirtildi. Şirket böylece dağıtık defter teknolojisine odaklanan firmalar arasında bu yapıya dahil olan ilk kuruluş oldu.

Aynı çerçevede Ripple Payments’ın ISO 20022’nin yanı sıra ISO 27001 ve SOC 2 Type II gibi küresel standartlarla da uyumlu olduğu ifade edildi. Haberde yer alan bilgilere göre bu tablo, sınır ötesi ödemelerde şeffaflığı artırmayı amaçlayan yeni gereklilikler karşısında Ripple’ın uyum sağlayabilecek şirketler arasında görüldüğüne işaret ediyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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