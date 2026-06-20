Venus Protocol, BNB Chain kredi piyasasında tokenlaştırılmış hisseleri teminat olarak kabul etmeye başladı

Venus Protocol, 20 Haziran itibarıyla BNB Chain üzerindeki kredi piyasasına tokenlaştırılmış hisse senetlerini ekledi. Böylece uygun kullanıcılar, hisse bağlantılı varlıklarını satmadan borç alabilecek. Protokol, Binance tarafından ihraç edilen bStocks varlıklarını Core Pool kapsamına dahil ederken, bu adımın Venus’te kullanılabilen teminat seçeneklerini genişlettiği aktarıldı.

Core Pool’a yeni teminat türü eklendi

Venus’ün Core Pool yapısında bStocks, Bitcoin, Ether, BNB, USDT ve USDC gibi varlıkların yanında yer aldı. Protokole göre tokenlaştırılmış hisseler, borsada işlem gören hisselerin dijital temsili olarak çalışıyor ve dayanak hisseyle bire bir oranı koruyor. Bu varlıkların doğrudan BNB Chain üzerinde çıkarıldığı ve mevcut borç verme altyapısına entegre edildiği belirtildi.

Kullanıcılar bu hizmete Binance Wallet, Trust Wallet ve PancakeSwap üzerinden erişebiliyor. Venus, bu yapının uygun yatırımcılara hisselerini elden çıkarmadan likiditeye ulaşma imkanı sunduğunu, böylece ilgili varlıklardaki piyasa pozisyonunun korunabildiğini kaydetti.

Venus, tokenlaştırılmış hisselerin uygun kullanıcılar için mevcut hisse bağlantılı pozisyonlar korunurken fon erişimine imkan verdiğini ve satışa alternatif oluşturduğunu açıkladı.

Bu güncellemeyle birlikte Venus’ün teminat listesi, kripto varlıklar ve tokenlaştırılmış emtiaların ötesine taşındı. Protokol daha önce Matrixdock tarafından sunulan altın tokenı XAUm’u da borç verme piyasalarına eklemişti. Yeni adım ise, halka açık şirket hisselerine bağlı dijital varlıkların ilk kez bu çerçevede teminat olarak kullanılmasına imkan tanıyor.

Mini sözlük: Tokenlaştırılmış hisse, geleneksel bir hissenin blokzincir üzerindeki dijital temsilidir. bStocks ise Binance ekosisteminde sunulan ve dayanak hisse fiyatını bire bir izlemeyi amaçlayan bu tür varlıklar için kullanılan yapıyı ifade eder.

Likidite ve fiyatlama altyapısı da devreye alındı

Süreçte Native.fi Product & Research ekibinin de destek verdiği bildirildi. Kurum, Venus ile birlikte bStocks için likidite ve kullanım alanı üzerinde çalıştığını duyurdu. Ayrıca tokenlaştırılmış varlıkların fiyatlaması ve piyasa işleyişini destekleyen sistemlerin de bu yeni pazara bağlandığı ifade edildi.

Bu yapı, kullanıcı giriş noktaları olarak öne çıkan üç cüzdan uygulamasıyla birlikte çalışıyor. Böylece tokenlaştırılmış hisselerin yalnızca fiyat takibi sağlayan araçlar olmaktan çıkıp, merkeziyetsiz finans içinde teminat işlevi kazanması hedefleniyor.

Güncelleme, güvenlik tartışmalarının ardından geldi

Bu gelişme, mart ayında Venus’te farklı bir token üzerinden yaşandığı bildirilen güvenlik olayının ardından geldi. Aktarılan bilgilere göre saldırganlar, düşük likidite döneminde THE token fiyatını etkileyerek protokolün kredi piyasalarını hedef aldı. Olay, teminat değerine dayalı borç verme sistemlerinde düşük likidite ve fiyat oynatmalarının oluşturabileceği riskleri yeniden gündeme taşıdı.

Verilere göre Venus, yaklaşık 1,47 milyar dolarlık kilitli toplam değerle BNB Chain’in en büyük borç verme protokolü olmayı sürdürüyor.

Başlık Detay Yeni teminat Binance tarafından ihraç edilen bStocks Ağ BNB Chain Başlangıç tarihi 20 Haziran Kilitli toplam değer 1,47 milyar dolar

Binance’in hisse bağlantılı hizmet hamlesiyle aynı döneme denk geldi

Tokenlaştırılmış hisselerin eklenmesi, Binance’in blokzincir tabanlı hisse hizmetlerine daha güçlü biçimde yöneldiği bir dönemde gerçekleşti. Şirketin kısa süre önce ABD dışındaki kullanıcılara hisse işlemlerine erişim sunmaya başladığı bildirildi. Venus tarafındaki entegrasyon da bu eğilimin merkeziyetsiz finans ayağını güçlendiren adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Yeni modelle birlikte uygun bStocks sahipleri, hisse bağlantılı pozisyonlarını korurken Venus üzerinden sermayeye erişebilecek. Böylece bStocks, yalnızca fiyat maruziyeti sunan bir araç olmanın ötesine geçerek BNB Chain üzerindeki kredi altyapısında doğrudan teminat rolü üstlenmiş oldu.