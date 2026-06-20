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RIPPLE (XRP)

XRP ağında dikkat çeken sıçrama! %17,73’lük artış neye işaret ediyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP ağında bir günde 361’den 425’e çıkan yakım verisi dikkat çekti.
  • 📊 Bu artış, 20 Haziran’da günlük bazda %17,73 seviyesine ulaştı ve $XRP’de ağ kullanımını öne çıkardı.
  • 💵 Buna rağmen fiyat aynı dönemde %0,02 geriledi ve 1,13 dolar civarında kaldı.
  • 🏦 Son haftalardaki veriler, ağdaki büyümede kurumsal katılımın etkili olabileceğini gösterdi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasasında süren zayıf görünüme rağmen XRP ağındaki son hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekti. Zincir üstü veriler, işlem ücretleri kapsamında yakılan XRP miktarının kısa sürede belirgin biçimde arttığını ortaya koydu. Fiyat tarafında ise aynı dönemde daha temkinli ve karışık bir tablo izlendi.

İçindekiler
1 Ağ verilerinde öne çıkan artış
2 Fiyat tarafında karışık görünüm
3 Kurumsal ilgi vurgusu

Ağ verilerinde öne çıkan artış

Kripto analiz platformu CryptoQuant’ın 20 Haziran Cumartesi günü paylaştığı verilere göre, işlem ücretleri nedeniyle yakılan XRP miktarı bir gün içinde 361 XRP’den 425 XRP’ye yükseldi. Bu değişim, günlük bazda %17,73’lük bir artışa işaret etti.

CryptoQuant, dijital varlıklara ilişkin zincir üstü veri ve piyasa göstergeleri sunan bir analiz platformu olarak biliniyor. Paylaşılan son veriler, piyasa genelindeki baskıya rağmen XRP ağında kullanımın canlı kaldığını gösteren işaretlerden biri olarak öne çıktı.

XRP için işlem ücretleri kapsamında yakılan miktarın 361 XRP’den 425 XRP’ye yükselmesi, piyasa zayıf seyrederken ağ etkinliğinde dikkat çeken bir artış yaşandığını ortaya koydu.

Yakım verisindeki yükselişin fiyat üzerinde doğrudan belirleyici bir etkisi bulunmasa da, bu tür hareketler genellikle işlem hacmi ve ağ kullanımındaki artışla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle bazı piyasa katılımcıları, ağdaki canlılığın varlığa yönelik ilginin yeniden güçlenebileceğine işaret edebileceğini değerlendiriyor.

Fiyat tarafında karışık görünüm

Buna karşın XRP’nin fiyat hareketi aynı ölçüde güçlü bir görünüm sunmadı. Piyasadaki olumsuz eğilimle birlikte varlık aşağı yönlü seyrini korudu ve haberin yazıldığı sırada %0,02 düşüşle 1,13 dolar civarında işlem gördü.

Piyasadaki geniş çaplı zayıflık, başta XRP olmak üzere büyük kripto varlıkların fiyatlarını son aylardaki düşük seviyelere çekmiş durumda. Bu ortamda ağ etkinliğindeki artış, fiyat grafiğine henüz net biçimde yansımamış görünüyor.

Kurumsal ilgi vurgusu

Verilere göre XRP, son haftalarda dalgalı piyasa koşullarına rağmen ETF cephesinde olumlu bir performans sergilemeyi sürdürdü. Buna ek olarak ağ aktivitesindeki büyümenin, büyük ölçüde kurumsal yatırımcıların istikrarlı katılımından kaynaklanıyor olabileceği değerlendiriliyor.

Bu tablo, kısa vadede fiyat ile ağ verileri arasında tam bir uyum olmadığını gösterse de, XRP ekosistemindeki işlem hareketliliğinin yatırımcılar tarafından yakından izlendiği anlaşılıyor. Özellikle kurumsal taraftan gelen düzenli katılım, varlığa ilişkin beklentilerin canlı kalmasına katkı sağlıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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