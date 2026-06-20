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BITCOIN (BTC)

Bitcoin ağında işlem patlaması büyüdü! Piyasada gözler bu ayrıntıya çevrildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin ağındaki işlem sayısı 2024 sonundan bu yana en yüksek düzeye çıktı.
  • 📉 Buna karşın BTC son 30 günde %17 geriledi ve 63.865 dolarda işlem gördü.
  • 🔍 Günlük işlemlerin yaklaşık %80’ini artık küçük tutarlı hareketler ve $BTC içindeki düşük değerli transferler oluşturuyor.
  • 🧩 Veriler, 2026’daki artışta OP_RETURN tabanlı protokollerin ve ek veri kullanımının öne çıktığını gösteriyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin ağındaki işlem hareketliliği son haftalarda belirgin biçimde arttı. Kripto analiz şirketi CryptoQuant verilerine göre ağ etkinliği, 2026 Ocak ayından bu yana kademeli olarak yükseldi ve yakın dönemde 2024 sonlarından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Mevcut tablo, Eylül 2024’te kaydedilen tarihi zirvenin yalnızca %7 altında bulunuyor.

İçindekiler
1 Ağ etkinliği yükselirken fiyat zayıf kaldı
2 Küçük tutarlı işlemler öne çıktı
3 OP_RETURN kullanımı dikkat çekti

Ağ etkinliği yükselirken fiyat zayıf kaldı

Bu artış, Bitcoin fiyatındaki zayıf seyre rağmen yaşandı. En büyük kripto varlık, 126.080 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %50 altında işlem görürken, son 30 günde de %17 değer kaybetti. Haberde aktarılan son verilere göre BTC fiyatı 63.865 dolar seviyesinde el değiştirdi.

CryptoQuant, ağ etkinliğindeki bu eğilimin birkaç haftadır ortalamanın üzerinde seyrettiğini ve 2024 ortasından bu yana görülen ilk pozitif aktivite dönemine işaret ettiğini, bunun da Bitcoin fiyatındaki süregelen düşüşle belirgin bir karşıtlık oluşturduğunu belirtti.

Şirketin değerlendirmesine göre toplam işlem sayısı ve günlük ortalama işlem adedi yeniden rekor seviyelere yaklaşmış durumda. Oysa ağdaki aktivite, Aralık 2024’ten sonra daralma eğilimine girmişti. Bu nedenle son yükseliş, yalnızca işlem sayısındaki artışla değil, önceki döneme göre yön değişimiyle de dikkat çekiyor.

Küçük tutarlı işlemler öne çıktı

Buna karşılık, ağdaki işlemlerin ekonomik büyüklüğü sınırlı kaldı. CryptoQuant verileri, 0,01 BTC’nin altındaki ve 0,001 BTC’nin altındaki işlem gruplarında belirgin artış yaşandığını gösteriyor. Bu iki segment birlikte günlük işlemlerin yaklaşık %80’ini oluşturuyor. Aynı oran 2023 yılında %44 düzeyindeydi.

Rapora göre bu değişim, ağdaki hareketliliğin yüksek tutarlı transferlerden değil, daha çok düşük değerli ve yoğun hacimli işlemlerden beslendiğine işaret ediyor. Şirket, bu yapıyı protokol kaynaklı etkinlik olarak tanımlıyor. Böyle bir tabloda işlem sayısı yükselse de, işlem başına aktarılan değer görece düşük kalıyor.

OP_RETURN kullanımı dikkat çekti

Analizde, bu eğilimi destekleyen unsurlardan birinin OP_RETURN kullanımındaki artış olduğu kaydedildi. OP_RETURN, Bitcoin işlemlerine ek veri yazılmasına imkan tanıyan bir çıktı alanı olarak biliniyor. Geçmişte bu alan için bayt sınırı uygulanıyordu, ancak geçen yıl süren tartışmaların ardından bu sınırlama kaldırılmıştı.

Mini sözlük: OP_RETURN, Bitcoin blokzinciri üzerindeki işlemlere sınırlı boyutta ek veri iliştirilmesini sağlayan teknik bir alandır. Bu yapı, zaman damgalama hizmetleri veya dijital koleksiyon benzeri uygulamalarda kullanılabilir.

Şirket, 2026 yılında OP_RETURN kullanımının yeniden rekor seviyelere yaklaştığını, Bitcoin NFT etkinliği ile zaman damgalama servislerinin de bu artışta etkili olduğunu, bu tür protokollerin düşük tutarlı çok sayıda işlem üreterek ağdaki küçük hacimli işlem artışını doğrudan açıkladığını aktardı.

CryptoQuant, ortaya çıkan verilerin Bitcoin ağında canlılığın güçlendiğini gösterdiğini, ancak bu canlılığın önceki yüksek aktivite dönemlerinden farklı bir bileşime sahip olduğunu vurguladı. Mevcut artışın merkezinde daha küçük tutarlı işlemler bulunurken, fiyat performansının aynı yönde hareket etmemesi piyasanın dikkatle izlediği başlıklardan biri haline geldi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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