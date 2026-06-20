FBI’dan kripto dolandırıcılarına sert mesaj geldi! Operasyonun perde arkasında neler var?

ABD Federal Soruşturma Bürosu, kripto varlıklarla bağlantılı dolandırıcılık ağlarına karşı adımlarını sıkılaştırdı. FBI Direktörü Kash Patel, Amerikalıları sahte yatırım planlarıyla hedef alan kişilerin tespit edilerek yargı önüne çıkarılacağını söyledi. Açıklama, çevrim içi dolandırıcılık kaynaklı kayıpların büyüdüğüne dair uyarıların öne çıktığı bir dönemde geldi.

Patel’den doğrudan uyarı

Patel, 19 Haziran’da X hesabından yaptığı paylaşımda, kripto dolandırıcılarının uzun süredir insanları istismar ettiğini belirtti. FBI’ın bu kişilerin peşine düşeceğini ve sorumluların adalet önüne çıkarılacağını vurguladı.

Kripto dolandırıcılarının Amerikalıları çok uzun süredir hedef aldığına işaret eden Kash Patel, buna artık izin verilmeyeceğini, FBI’ın sorumluları bulup adalet önüne çıkaracağını bildirdi.

Bu açıklamayla birlikte, FBI’ın Operation Level Up adlı girişimini tanıtan bir video da paylaşıldı. Program, mağdurların daha fazla para kaybetmeden önce tespit edilmesini ve kendilerine ulaşılmasını amaçlıyor. Kurum, dolandırıcılık girişimlerinin erken aşamada bozulmasının mali kayıpları sınırlayabileceği görüşünde.

FBI, geçen yıl siber destekli dolandırıcılık nedeniyle milyarlarca dolar kayıp yaşandığını, kripto bağlantılı planların da bu tabloda önemli yer tuttuğunu aktardı. Patel ise kurumun, kullandıkları teknolojiye değil, bu planları yürüten suç örgütlerine odaklandığını söyledi.

Yöntemler giderek daha karmaşık hale geliyor

Yetkililere göre birçok kripto yatırım dolandırıcılığı, kısa mesajlar, sosyal medya uygulamaları, tanışma platformları veya profesyonel ağlar üzerinden kurulan istenmeyen temaslarla başlıyor. Dolandırıcılar, yatırım teklifini sunmadan önce haftalar boyunca güven ilişkisi oluşturmaya çalışıyor.

Daha sonra mağdurlar sahte alım satım platformlarına yönlendiriliyor. Bu platformlarda görünen karlar ve hesap bakiyeleri gerçeği yansıtmıyor; amaç, kişileri zaman içinde daha büyük tutarlarda para göndermeye ikna etmek oluyor.

Sorunlar genellikle para çekme talebi sırasında ortaya çıkıyor. Mağdurlardan, gerçekte var olmayan bakiyeyi serbest bırakmak için ek ödeme, vergi ya da işlem ücreti istenebiliyor. FBI, uzun süreli psikolojik yönlendirmeye dayanan ve mağdurları yüksek meblağlar yatırmaya ikna eden bu tür ağları başlıca risk alanlarından biri olarak görüyor.

Operation Level Up erken müdahaleye odaklanıyor

Operation Level Up kapsamında soruşturmacılar, şikayet kayıtlarını, işlem verilerini ve istihbarat raporlarını inceleyerek halen dolandırıcılarla temas halinde olabilecek kişileri belirlemeye çalışıyor. Hedef, para kaybı büyümeden önce mağdurlara ulaşmak.

FBI ayrıca nakit kurye kullanımındaki artışa da dikkat çekti. Bazı vakalarda mağdurlardan bankadan para çekmeleri ve kendilerini yatırım temsilcisi gibi tanıtan kişilere elden teslim etmeleri isteniyor. Yetkililere göre bu yöntem, bankacılık denetimlerini ve izleme mekanizmalarını aşmak için kullanılıyor.

Patel, çok sayıda dolandırıcılık ağının yurt dışında faaliyet göstermesi nedeniyle uluslararası iş birliğinin daha da önemli hale geldiğini ifade etti. Son dönemde birden fazla yargı alanına yayılan büyük ölçekli ağlara yönelik operasyonların öne çıktığı belirtildi.

FBI, şüpheli faaliyetlerle karşılaşan kişilerin vakit kaybetmeden bildirimde bulunmasını da istedi. Kuruma göre hızlı ihbar, işlemlerin izini sürme, bağlantılı dosyaları eşleştirme ve yeni kayıplar yaşanmadan suç ağlarını bozma ihtimalini artırıyor.