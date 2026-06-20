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RIPPLE (XRP)

XRP’de kritik eşik öne çıktı! 2 aylık RSI neyin sinyalini veriyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’de dikkatler 2 aylık RSI göstergesindeki 50 eşiğine çevrildi.
  • 📉 Büyük cüzdanlar son günlerde 30 milyondan fazla XRP sattı ve kısa vadeli baskı ihtimali arttı.
  • 📊 Analistlere göre $XRP’de 52,85 ile 55,45 RSI bandının geri alınması güçlenme sinyali verebilir.
  • 🏛️ CLARITY Act çevresindeki beklentiler, düzenleyici netlik ve kurumsal ilgi açısından yakından izleniyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Piyasa analisti EGRAG CRYPTO’ya göre XRP’de dikkat çeken asıl sinyal fiyat hareketinden çok uzun vadeli bir momentum göstergesinden geliyor. Analistin değerlendirmesi, varlığın 2 aylık Göreceli Güç Endeksi’nin, geçmişte önemli dönüm noktalarıyla örtüşen bir yapıya işaret ettiğini ortaya koyuyor.

İçindekiler
1 Uzun vadeli göstergede kritik bölge
2 50 üzerindeki tutunma ve yeni hedefler
3 Balina satışları ve düzenleme beklentisi

Uzun vadeli göstergede kritik bölge

İzlenen temel gösterge, XRP’nin 2 aylık RSI verisi. Bu gösterge, bir varlığın momentum gücünü ölçerken daha geniş piyasa döngülerini anlamaya yardımcı oluyor. Gün içi dalgalanmaların etkisinin daha sınırlı olduğu bu zaman aralığı, yatırımcı eğilimi ile ana trend yönüne dair daha net bir çerçeve sunabiliyor.

XRP’nin 2 aylık RSI göstergesinde öne çıkan tablo, geçmiş döngülerde görülen güçlü ivme yükselişi, soğuma dönemi, derin bir sıfırlanma ve ardından yeni genişleme evresine benzer bir yapıya işaret ediyor.

Analize göre mevcut görünüm, XRP’nin daha önceki piyasa evrelerinde görülen tanıdık bir döngüyü yeniden üretiyor olabilir. Bu yapı; sert momentum artışı, ardından zayıflama, daha derin bir denge arayışı ve sonrasında yeni bir genişleme aşaması şeklinde özetleniyor. Güncel veriler ise sıfırlanma sürecinin son bölümüne yaklaşılıyor olabileceğini düşündürüyor.

Bu çerçevede en yakından izlenen seviye 50 RSI eşiği olarak öne çıkıyor. Teknik analizde bu bölge, güçlenen momentum ile zayıflayan koşullar arasındaki sınır olarak kabul ediliyor. XRP’nin 2 aylık RSI değeri şu anda bu seviyenin çevresinde hareket ettiği için, bir sonraki yön tayini açısından burası kritik görülüyor.

50 üzerindeki tutunma ve yeni hedefler

RSI’ın 50 seviyesinin üzerinde kalıcı biçimde tutunması, XRP’nin uzun vadeli momentumunda dengelenmeye işaret edebilir. Analiste göre göstergenin yeniden 52,85 ile 55,45 bandına çıkması ise uzayan konsolidasyon döneminin ardından gücün toparlandığını teyit eden ek bir sinyal sayılabilir.

EGRAG CRYPTO, nihai momentum hedefi olarak 80 RSI bölgesine dikkat çekiyor. Geçmiş XRP döngülerinde bu alana yaklaşan hareketlerin, varlığın en güçlü yükselişleriyle aynı döneme denk geldiği belirtiliyor. Böyle bir senaryo, piyasaya katılımın yeniden artması ve ivmenin hızlanmasıyla yeni bir genişleme döngüsünün başladığına işaret edebilir.

Buna karşılık aşağı yönlü risk de önemini koruyor. 50 RSI seviyesinin altına belirgin bir sarkma yaşanması halinde, sıfırlanma sürecinin henüz tamamlanmadığı görüşü öne çıkabilir. Bu durumda 43,66 seviyesi uzun vadeli destek alanı olarak izlenebilir.

Balina satışları ve düzenleme beklentisi

Piyasadaki bir diğer dikkat çekici başlık ise büyük cüzdan hareketleri oldu. Analist Ali Charts, büyük yatırımcıların son günlerde 30 milyondan fazla XRP sattığını aktardı. Bu tür satışların kısa vadede baskı oluşturabileceği değerlendirilse de, daha uzun vadeli yatırımcıların teknik yapıya ve önümüzdeki olası tetikleyicilere odaklandığı belirtiliyor.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de dijital varlıklara yönelik düzenleyici çerçevenin daha açık hale gelmesini amaçlayan bir yasa tasarısı olarak biliniyor. Piyasada bu tür girişimler, kurumsal katılımın önünü açabilecek potansiyel gelişmeler arasında değerlendiriliyor.

Aynı dönemde düzenleyici cephedeki beklentiler de güç kazanmış durumda. Bazı piyasa katılımcıları, önerilen CLARITY Act düzenlemesinin XRP için önemli bir katalizör olabileceğini düşünüyor. Daha net kuralların oluşması ve kurumsal ilginin artması halinde, benimsenmenin hızlanabileceği; dolaşımdaki arzın sıkılaşması durumunda ise arz ve talep dengesinde belirgin bir değişim yaşanabileceği ileri sürülüyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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