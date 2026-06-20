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HYPERLIQUID (HYPE)

HYPE 76,95 dolardaki zirvenin ardından 70 doların üzerinde tutunarak 75,75 dolar direncini yeniden gündemine aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 HYPE, 76,95 dolardaki zirvenin ardından 70 doların üzerinde tutunarak yeniden güç topladı.
  • 📈 Piyasada $HYPE için 69,88 dolar desteği ile 75,75 dolar direnci en kritik iki seviye olarak öne çıktı.
  • 🧭 Kısa vadeli göstergeler yorulmaya işaret etse de genel teknik yapı yükseliş eğiliminin korunduğunu gösterdi.
  • 🏦 Platform gelirleri, geri alım mekanizması ve artan kurumsal ilgi, fiyatlamada izlenen başlıca unsurlar arasında yer aldı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Hyperliquid ekosisteminin tokeni HYPE, kısa süre önce 76,95 dolarla yeni zirvesini gördükten sonra sınırlı bir geri çekilme yaşadı. Buna rağmen fiyatın 70 doların üzerinde dengelenmesi, piyasada yükseliş eğiliminin tamamen bozulmadığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. Haberin yazıldığı sırada HYPE yaklaşık 70,09 dolardan işlem görürken son 24 saatte %4,47 yükseldi.

İçindekiler
1 Ana destek bölgesi yakından izleniyor
2 Göstergeler güçlü eğilime işaret ediyor
3 Direnç ve destek seviyeleri öne çıkıyor
4 Platform gelirleri ve kurumsal ilgi izleniyor

Ana destek bölgesi yakından izleniyor

Analistler, son yükselişin ardından 69,88 dolar seviyesini önemli bir teknik eşik olarak öne çıkarıyor. Bu bölgenin yeniden kazanılmasının ardından HYPE önce 75,63 dolar hedefine ulaştı, ardından 76,80 doların üzerine kadar tırmandı. Sonraki geri çekilmede fiyatın bu alanın altına kısa süreli sarkmasına karşın alıcıların yeniden devreye girdiği görüldü.

Piyasadaki teknik değerlendirmelere göre odak noktası artık kırılmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden çok, eski direncin destek olarak çalışmayı sürdürüp sürdürmeyeceğine kaymış durumda.

Bu nedenle 69,88 dolar ile 70 dolar bandı kısa vadede kritik destek alanı olarak izleniyor. Fiyat bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece son düşüşün daha geniş çaplı bir trend dönüşünden çok, yükseliş içinde bir soluklanma olarak yorumlanabileceği belirtiliyor.

Göstergeler güçlü eğilime işaret ediyor

Teknik görünüm, farklı zaman dilimlerinde HYPE lehine kalmayı sürdürüyor. Token, 20 dönemlik üssel hareketli ortalama olan 64,46 doların, 50 dönemlik ortalama olan 62,32 doların ve 200 dönemlik ortalama olan 60,76 doların üzerinde bulunuyor. Bu tablo, genel eğilimde alıcıların üstünlüğünü koruduğuna işaret ediyor.

Mini sözlük: ADX, bir fiyat eğiliminin gücünü ölçen teknik göstergedir. RSI ise fiyat hareketinin kısa vadede aşırı alım ya da aşırı satım bölgesine yaklaşıp yaklaşmadığını takip etmek için kullanılır.

MACD göstergesi yükseliş bölgesinde kalırken, ADX değerinin 62,5 seviyesine çıkması eğilimin güçlü olduğuna işaret etti. Buna karşılık daha kısa vadeli göstergeler hareketin hızlandığını gösteriyor. RSI 86,6’ya, stokastik gösterge 91,4’e ve para akışı endeksi 90,9’a yükseldi. Bu seviyeler tek başına düşüş sinyali sayılmasa da, kısa vadede kar satışlarının görülebileceğine işaret edebilir.

Direnç ve destek seviyeleri öne çıkıyor

Yukarı yönde ilk önemli direnç 75,75 dolar civarında bulunuyor. Bu alan, 76 dolar ile 77 dolar arasındaki son zirve bölgesiyle örtüşüyor. Fiyatın bu bandın üzerine yerleşmesi halinde 80 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Aşağıda ise 68 dolar ile 70 dolar aralığı ilk savunma hattı olarak öne çıkıyor.

SeviyeAnlamı
69,88 dolarKısa vadede kritik destek
75,75 dolarYakın direnç bölgesi
76,95 dolarGörülen son zirve
60 dolar ile 62 dolarDaha güçlü alt destek alanı

Daha aşağıda 60 dolar ile 62 dolar aralığı daha güçlü destek bölgesi olarak gösteriliyor. Ayrıca 54,64 dolardaki 0,382 Fibonacci geri çekilme seviyesi de uzun vadeli yapı açısından önemli bir eşik kabul ediliyor. Son fiyat hareketlerinde alıcıların bu bölgeye yakın seviyelerde yeniden ortaya çıktığı aktarıldı.

Platform gelirleri ve kurumsal ilgi izleniyor

Fiyat hareketlerinin ötesinde, Hyperliquid’in gelir üretimi de yatırımcıların izlediği başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Hyperliquid, merkeziyetsiz vadeli işlem platformu olarak sektörde yüksek işlem faaliyeti üreten yapılardan biri olarak öne çıkıyor. İşlem ücretlerinden elde edilen gelirlerin token geri alımı ve arz azaltımı mekanizmalarıyla ilişkilendirilmesi, HYPE etrafındaki olumlu beklentileri destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

HYPE için yapılan değerlendirmelerde, ekosistem gelirleri, geri alım mekanizması ve artan kullanıcı etkinliğinin varlık üzerindeki ilgiyi canlı tuttuğu vurgulanıyor.

Piyasadaki daha geniş çerçevede ise dijital varlıklara yönelik kurumsal ilginin artması, HYPE için dolaylı bir destek unsuru olarak değerlendiriliyor. HYPE’a özel bir borsa yatırım fonu bulunmasa da, yüksek büyüme potansiyeline sahip kripto varlıklara yönelen ilginin Hyperliquid anlatısını da güçlendirdiği belirtiliyor. Token yıl başından bu yana %175’ten fazla yükselirken, tarihi dip seviyelerinden yaklaşık %600 artış kaydetti.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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