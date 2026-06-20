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Cardano (ADA)

Cardano van Rossem güncellemesini ana ağda yönetişim oylamasına sundu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano, van Rossem hard fork teklifini 16 Haziran’da ana ağda yönetişim sürecine sundu.
  • 📌 Takvime göre onay için en erken tarih 23 Haziran, yürürlük için en erken tarih 28 Haziran oldu.
  • 📊 Ağda hazırlık arttı ve $ADA ekosisteminde blok üretiminin yüzde 89’u son beş günde v11 düğümlerinden geldi.
  • ⚙️ Lace ve Hydra güncellemeleri de yayımlandı, Hydra 2.2.0 ile Partial Fanout özelliği devreye alındı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Cardano ağında bu hafta önemli bir aşama geride kaldı. Ağ içi dönem güncellemesi olarak tanımlanan van Rossem hard fork sürecini başlatan yönetişim teklifi, ana ağda resmen sunuldu. Böylece güncelleme için zincir üstü yönetişim süreci başlamış oldu.

İçindekiler
1 Teknik onayın ardından zincir üstü süreç başladı
2 Takvimde en erken tarih 23 Haziran olarak öne çıktı
3 Altyapı uyumu ve yazılım güncellemeleri hız kazandı

Teknik onayın ardından zincir üstü süreç başladı

Söz konusu adım, Hard Fork Working Group tarafından 15 Haziran’da yapılan olumlu ana ağ hazır olma değerlendirmesinin ardından geldi. Bu değerlendirme, 16 Haziran’da Technical Steering Committee tarafından da onaylandı. Süreçte yer alan teknik organlar, zorunlu hazırlık kriterlerinin tamamının karşılandığını ve teklifin zincir üstü aşamaya taşınabileceğini bildirdi.

Cardano ekosisteminde üyelik temelli bir yapı olan Intersect’in paylaştığı güncellemeye göre van Rossem hard fork başlatma yönetişim aksiyonu, 16 Haziran’da 637. epokta ana ağa gönderildi. Intersect, Cardano ekosisteminde yönetişim ve koordinasyon süreçlerinde rol alan yapılardan biri olarak öne çıkıyor.

Intersect tarafından aktarılan güncellemeye göre van Rossem hard fork sürecini başlatan yönetişim aksiyonu, 16 Haziran’da 637. epokta Cardano ana ağına sunuldu.

Takvimde en erken tarih 23 Haziran olarak öne çıktı

Paylaşılan yönetişim takvimine göre teklif için en erken onay tarihi 23 Haziran, en erken yürürlüğe giriş tarihi ise 28 Haziran olarak hesaplanıyor. Bununla birlikte mevcut beklenti, her iki aşamanın da yönetişim döngüsünün daha ileri bölümünde tamamlanması yönünde şekilleniyor.

Bu çerçevede olası onay tarihleri 18 Temmuz’a, yürürlüğe giriş tarihleri ise 23 Temmuz’a kadar uzanabilir. Takvimdeki bu esnekliğin, ağ katılımcılarının hazırlık durumuna ve yönetişim sürecinin doğal ilerleyişine bağlı olduğu görülüyor.

AşamaEn erken tarihDaha geç olası tarih
Onay23 Haziran18 Temmuz
Yürürlüğe giriş28 Haziran23 Temmuz

Altyapı uyumu ve yazılım güncellemeleri hız kazandı

Ekosistemde gerekli altyapının benimsenme oranı da artmayı sürdürdü. PoolTool verilerine göre düğümlerin yüzde 62’si v11.0.1 sürümünü kullandığını bildirdi. Bu oran geçen haftaya göre 8 puan yükseldi. Mevcut epoktaki blok üretiminin yüzde 81’i ise Protokol Sürümü 11 üzerinde gerçekleşti ve burada da 5 puanlık artış kaydedildi.

Cexplorer’ın hard fork hazırlık göstergeleri de benzer bir tablo ortaya koydu. Son beş gündeki blok üretiminin yaklaşık yüzde 89’u v11 düğümleri tarafından gerçekleştirildi. Bu metrikte de 4 puanlık artış görüldü. Veriler, ekosistemin geniş çaplı geçişe doğru ilerlediğine işaret ediyor.

Son beş gündeki blok üretiminin yaklaşık yüzde 89’unun v11 düğümleri tarafından gerçekleştirilmesi, ağ genelinde hazırlığın güçlendiğini gösterdi.

Öte yandan Cardano tarafında bu hafta Lace ve Hydra için yeni sürümler de duyuruldu. Lace cüzdanında Lace Carbon sürümü şirket içi test aşamasına geçti. Hydra 2.2.0 sürümü ise Partial Fanout adlı yeni özelliği devreye aldı.

Hydra head içinde tutulabilecek UTxO sayısı daha önce tek bir fanout işleminin kapasitesiyle sınırlıydı. Yeni sürümle gelen Partial Fanout, bu sınıra yönelik daha esnek bir yaklaşım sunuyor.

Mini sözlük: Hydra, Cardano için geliştirilen ikinci katman ölçekleme çözümüdür. UTxO ise blokzincirde harcanmamış işlem çıktısını ifade eder ve ağdaki bakiye ile işlem yapısının temel unsurlarından biridir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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