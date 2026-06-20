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Ethereum (ETH)

Ethereum Foundation’da iki üst düzey yönetici koltuğu da Hsiao Wei Wang’ın ayrılığıyla boş kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum Foundation’da Hsiao Wei Wang’ın ayrılığıyla iki eş icra direktörü koltuğu da boş kaldı.
  • 📌 Son beş ayda kurumdan en az sekiz kıdemli ismin ayrıldığı bildirildi.
  • 👀 Geçici yönetimi Bastian Aue devralırken topluluğun dikkati Ethereum Foundation ve $ETH ekosisteminde toplandı.
  • 🧩 Vitalik Buterin, Wang’ın araştırma ve geliştirici topluluğu tarafındaki uzun yıllara yayılan katkılarını öne çıkardı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Ethereum Foundation yönetiminde yeni bir ayrılık yaşandı. Kurumun eş icra direktörlerinden ve yönetim kurulu üyelerinden Hsiao Wei Wang, bu hafta perşembe günü itibarıyla görevinden ayrıldı. Böylece vakıftaki iki eş icra direktörü pozisyonu da boşalmış oldu.

İçindekiler
1 Yönetimde art arda ayrılıklar yaşandı
2 Wang ve Buterin’den açıklama geldi

Yönetimde art arda ayrılıklar yaşandı

Wang’ın ayrılığı, daha önce görevden çekilen diğer eş icra direktörü Tomasz Stanczak’ın ardından geldi. İsviçre merkezli Ethereum Foundation, Ethereum ekosisteminin gelişimini destekleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak biliniyor. Son ayrılıkla birlikte kurumun en üst yönetim kademesinde yer alan iki isim de görevden ayrılmış oldu.

Bu değişikliklerin ardından yönetim kurulu üyesi Bastian Aue geçici icra direktörü görevlerini üstlendi. Aue’nin, Wang’ın yakın dönemdeki izni sırasında geçiş sürecinin bazı bölümlerini zaten yönettiği, bu nedenle ara dönemde daha geniş bir sorumluluk aldığı aktarıldı.

Hsiao Wei Wang, görevden bir süre uzak kaldıktan sonra önceliklerini yeniden değerlendirdiğini ve geri çekilmek için doğru zamanın geldiği sonucuna vardığını belirtti.

Wang’ın ayrılığı tekil bir gelişme olarak görülmüyor. Son beş ayda Ethereum Foundation bünyesinden en az sekiz kıdemli ismin ayrıldığı bildirildi. Bu tablo, kurumun yönetim yapısı, harcama tercihleri ve uzun vadeli stratejik planlamasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Aynı dönemde Ethereum ağı da geliştirici, sermaye ve aktif kullanıcı çekmek isteyen rakip blokzincir ağlarıyla daha yoğun bir rekabet içinde bulunuyor. Vakıftaki üst düzey hareketlilik, bu rekabet ortamında kurumsal istikrar başlığını daha görünür hale getirdi.

Wang ve Buterin’den açıklama geldi

Wang, eş icra direktörlüğü görevini geçen yıl Tomasz Stanczak ile birlikte üstlenmişti. Ayrılık açıklamasında kararının kişisel bir değerlendirme sürecinin ardından şekillendiğine işaret etti. Açıklamasında, kurum içi gerilimden çok kendi önceliklerine odaklanan bir ton öne çıktı.

Ethereum’un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin, Wang’ın yaklaşık on yıla yayılan katkılarına dikkat çekerek araştırma çalışmalarının koordinasyonunda ve ağ içi uzlaşı süreçlerinin şekillenmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Buterin ayrıca Wang’ın Taipei’de aktif bir geliştirici topluluğu oluşturulmasına katkı sunduğunu belirtti. Bu çabanın, Ethereum’un daha yerleşik merkezlerin ötesine taşınmasına yardımcı olduğu ifade edildi.

Wang ise veda mesajında Ethereum’un tek bir kişi, tek bir kurum ya da tek bir dönemden daha büyük bir yapı olduğunu söyledi. Bu değerlendirme, ağın gelişiminin bireysel rollerin ötesinde sürdüğüne yönelik bir vurgu olarak öne çıktı.

Ethereum Foundation’ın önündeki temel gündem maddeleri arasında iki boş üst yönetim koltuğunun doldurulması ve topluluğun yakın takibi altında daha kalıcı bir yönetim yapısının kurulması yer alıyor. Bastian Aue’nin geçici liderliğinin de bu süreçte yakından izlenmesi bekleniyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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