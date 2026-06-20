Ethereum 12 saatlik yükselen kanal desteğini korurken fiyatın 2.000 dolara yönelme ihtimali güçlendi

Ethereum, son satış dalgasında 1.500 dolar civarına kadar geriledikten sonra yeniden kritik destek bölgelerine döndü. Kısa vadeli grafiklerde fiyatın 12 saatlik yükselen kanal içinde hareket ettiği görülürken, piyasada gözler alıcıların bu yapıyı koruyup koruyamayacağına çevrildi.

2.000 dolar eşiği yeniden gündemde

Piyasada paylaşılan 12 saatlik grafiğe göre ETH, yükselen kanalın alt bandına doğru geri çekildi. Bu bölge daha önce de alımların yoğunlaştığı alanlardan biri olarak öne çıkmıştı. Fiyatın bu çizgi üzerinde tutunması halinde yukarı yönlü hareketin kanalın üst sınırına kadar sürmesi ihtimali korunuyor.

Bununla birlikte kanalın üst bölümünün, aylardır fiyatı baskılayan daha geniş çaplı alçalan direnç çizgisiyle çakıştığı görülüyor. Bu nedenle Ethereum için 2.000 dolar seviyesi yeniden önemli bir psikolojik eşik haline gelmiş durumda. Ancak daha geniş çaplı bir trend değişiminden söz edilebilmesi için fiyatın uzun vadeli düşüş çizgisinin üzerine net biçimde çıkması gerekiyor.

Mevcut görünüm yapıcı sinyaller verse de henüz kesinleşmiş değil; kanal desteğinin korunması 2.000 dolar yolunu açık tutarken, bu yapının aşağı kırılması son dip seviyelere doğru yeni bir geri çekilme riskini artırabilir.

Şimdilik teknik görünüm olumlu işaretler üretse de teyit alınmış değil. Alıcıların mevcut seviyeleri savunması yükseliş beklentisini canlı tutuyor. Buna karşılık kanal desteğinin kaybedilmesi halinde kısa vadeli iyimser senaryonun geçerliliği zayıflayabilir.

Uzun vadeli destek bölgesi yeniden test ediliyor

Haftalık görünümde ise Ethereum, son yıllarda birkaç kez güçlü toparlanmaların başladığı ana destek aralığına geri dönmüş durumda. Analist Jelle tarafından paylaşılan grafikte, ETH’nin 2022 ve 2025 dönemlerindeki sıçramalardan önce görülen talep bölgesine yakın işlem gördüğü aktarıldı. Jelle, kripto para piyasasında teknik analiz paylaşımlarıyla bilinen bir piyasa yorumcusu olarak takip ediliyor.

Söz konusu uzun vadeli destek aralığı 1.600 ile 1.800 dolar bandında bulunuyor. Geçmişte bu bölgenin test edilmesinin ardından Ethereum fiyatında güçlü toparlanmalar yaşanmış ve fiyat zamanla 4.000 dolar civarına kadar yükselmişti. Benzer bir hareketin mevcut seviyelerden tekrarlanması halinde yaklaşık yüzde 130’luk bir artış ortaya çıkabilir.

Seviye Anlamı 1.600 ile 1.800 dolar Uzun vadeli destek bölgesi 2.000 dolar Kısa vadede izlenen psikolojik eşik 2.470 dolar 200 haftalık hareketli ortalama direnci 4.000 dolar Geçmiş toparlanmalarda ulaşılan bölge

Öte yandan mevcut tablo, önceki toparlanma dönemlerinden bir fark taşıyor. Ethereum hâlâ 2.470 dolar civarında bulunan 200 haftalık hareketli ortalamanın altında seyrediyor. Bu seviye, uzun vadeli görünüm açısından önemli bir direnç noktası olarak izleniyor.

Ethereum şu anda kritik bir dönemeçte bulunuyor; destek bandının korunması yeni bir toparlanma olasılığını canlı tutarken, bu bölgenin kalıcı biçimde aşağı geçilmesi uzun vadeli yükseliş yapısını zayıflatabilir.

Bu nedenle piyasadaki yön arayışında hem kısa vadeli kanal desteği hem de haftalık grafikteki ana talep bölgesi belirleyici olacak. Fiyatın bu alanlarda tutunması halinde yukarı yönlü senaryolar güç kazanabilir, aksi durumda son dip seviyeler yeniden gündeme gelebilir.