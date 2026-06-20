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Kripto Para

Filipinler SEC, tokenlaştırılmış varlıklar için yasal çerçevenin hazır olduğunu açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Filipinler SEC, tokenlaştırılmış varlıklar için yasal çerçevenin hazır olduğunu açıkladı.
  • 🌍 Kurum, yurt dışında çalışan Filipinlilerin denetlenen ürünlerle yatırım yapabilmesini hedefliyor.
  • 🛡️ SEC, yetkisiz yatırım tanıtımlarına karşı yapay zeka ile Google ve TikTok iş birliğini artırıyor.
  • 📌 StratBox kapsamında test edilen ürünler arasında gayrimenkul, ABD hisseleri ve $BTC bağlantılı olmayan kripto tabanlı çözümler yer alıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Filipinler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmasına hazır oldukları mesajını verdi. Düzenleyici kurum, bu alanda gerekli hukuki çerçevenin büyük ölçüde oluşturulduğunu ve tokenlaştırılmış menkul kıymetlerin denetimi konusunda daha güçlü bir güven geliştirdiklerini belirtti.

İçindekiler
1 Tokenlaştırılmış menkul kıymetler için hazırlık mesajı
2 Yatırım dolandırıcılığıyla mücadele hızlandı
3 Düzenleyici test alanında dört şirket yer aldı

Tokenlaştırılmış menkul kıymetler için hazırlık mesajı

Komisyon Üyesi Quevedo, 2026 Filipinler Blockchain Haftası kapsamında yaptığı değerlendirmede, kurumun tokenlaştırılmış menkul kıymetleri düzenleme yetkisi konusunda yeterli güvene ulaştığını söyledi. Quevedo’ya göre bu teknoloji, sermaye piyasalarında yeni imkanlar doğurabilir ve borsaların işleyiş biçiminde de değişim yaratabilir.

Quevedo, Filipinler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun tokenlaştırılmış menkul kıymetleri düzenleme konusunda hukuki yetkisine güvendiğini ve bu teknolojinin sermaye piyasaları için yeni fırsatlar sunabileceğini aktardı.

Haberde öne çıkan başlıklardan biri, yurt dışında çalışan Filipinlilerin yatırım imkanlarına erişimi oldu. Quevedo, tokenlaştırılmış yatırım ürünlerinin bu kesime daha meşru ve denetlenen araçlarla yatırım yapma yolu açabileceğini ifade etti. Filipinler’de yurt dışında çalışan önemli bir nüfus bulunuyor ve bu grubun birikimlerini değerlendirecek seçenekler aradığı belirtiliyor.

Düzenleyici kuruma göre ülkede yatırım dolandırıcılığı sorunu halen önemini koruyor. Daha yüksek getiri arayan yatırımcıların sık sık yetkisiz yapılara yöneldiğine dikkat çekilirken, denetlenen tokenlaştırılmış menkul kıymetlerin daha güvenli bir alternatif sunabileceği değerlendiriliyor.

Yatırım dolandırıcılığıyla mücadele hızlandı

Filipinler SEC, blokzincir tabanlı finansal araçlara yönelik çalışmaların yanında yasa dışı yatırım girişimlerine karşı denetimi de artırdı. Quevedo, kurumun bu tür yapıları tespit etmek ve çevrim içi faaliyetlerini izlemek amacıyla yapay zekadan yararlandığını açıkladı.

Düzenleyici kurumun, yetkisiz yatırım tanıtımlarını durdurmak için Google ve TikTok gibi büyük teknoloji platformlarıyla iş birliği yaptığı ve yatırımcıların çıkarlarını korumayı hedeflediği belirtildi.

Ayrıca SEC’in, gerekli izinleri taşımayan yatırım tanıtımlarını engellemek için Google ve TikTok gibi platformlarla çalıştığı bildirildi. Bu adımların, yatırımcıların korunmasına yönelik daha geniş denetim sürecinin parçası olduğu kaydedildi.

Düzenleyici test alanında dört şirket yer aldı

Quevedo’nun açıklamaları, SEC’in StratBox adı verilen düzenleyici test alanıyla da bağlantılı. Bu yapı, finansal teknoloji şirketlerinin ürünlerini düzenleyici gözetim altında denemesine imkan tanıyor.

Mini sözlük: Düzenleyici test alanı, yeni finansal ürün ve hizmetlerin sınırlı koşullarda, doğrudan denetim altında sınanmasına imkan veren kontrol mekanizmasıdır. Bu model, hem yeniliği desteklemeyi hem de yatırımcı korumasını birlikte yürütmeyi amaçlar.

Program kapsamında bazı katılım koşullarında geçici esneklik sağlanabilse de şirketlerin ilgili kurallara uyumu sürüyor. Kasım 2025’te bu çerçeveye dört şirketin eklendiği duyurulmuştu. Bu şirketlerden biri tokenlaştırılmış gayrimenkul yatırımı üzerinde çalışırken, ikisi ABD hisselerine erişim çözümleri geliştiriyor. BlockShoals Technologies ise kripto tabanlı ürünleri test etmek için onay aldı.

AlanKatılımcı sayısıAçıklama
Tokenlaştırılmış gayrimenkul1Gayrimenkul yatırım modelini test ediyor
ABD hisselerine erişim2Yurt dışı hisse erişimi üzerine çalışıyor
Kripto tabanlı ürünler1BlockShoals Technologies test onayı aldı

Küresel ölçekte tokenlaştırılmış menkul kıymetlere yönelik ilgi artarken, Filipinler SEC’in yeniliği düzenleme ve yatırımcı korumasıyla birlikte ilerletmeye odaklandığı görülüyor. Kurumun mesajı, blokzincir tabanlı finansal ürünlerin daha net bir denetim çerçevesi içinde gelişebileceğine işaret ediyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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