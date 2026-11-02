Binance, 6,3 milyar dolarlık saldırıdan sonra rezervlerini korudu

Binance, 31 Ekim 2026 tarihli son rezerv kanıtı raporunu yayımladı. Rapora göre borsa, ayın sonunda yaşanan ve kripto piyasasının en büyük saldırılarından biri olarak gösterilen olayın ardından da müşteri varlıklarını tam karşılamayı sürdürdü. XRP için rezerv karşılama oranı yüzde 100,99, Ripple USD için ise yüzde 100,83 olarak açıklandı.

Ekim ayı verileri açıklandı

1 Ekim ile 31 Ekim tarihleri arasındaki karşılaştırma, 29 Ekim’deki saldırı sonrasında yükümlülükler ve rezervlerdeki değişimi ortaya koydu. Saldırganlar, Binance cüzdanlarından 10 farklı blokzincir üzerinden yaklaşık 6,3 milyar dolar çekti. Binance ise saldırının hemen ardından para yatırma ve çekme işlemlerini durdurdu.

Bu nedenle Ripple ekosistemine bağlı varlıklardaki büyümenin saldırıdan önce gerçekleştiği görülüyor. XRP tarafında müşteri bakiyeleri ay boyunca 20,84 milyon adet artarak 2.495.533.677’den 2.516.373.182’ye yükseldi. Borsanın cüzdanları ve saklama ortakları nezdindeki toplam XRP rezervi ise 2.541.393.612 seviyesinde yer aldı.

RLUSD tarafında daha belirgin bir artış kaydedildi. Kullanıcı bakiyeleri 139,53 milyon adetten 201,89 milyon adede çıkarken, Binance rezervlerini 203,56 milyon RLUSD’ye yükseltti. RLUSD, Ripple tarafından çıkarılan dolar endeksli bir stabilcoin olarak biliniyor.

Varlık Müşteri bakiyesi Rezerv XRP 2.516.373.182 2.541.393.612 RLUSD 201,89 milyon 203,56 milyon

Saldırı sonrası rezerv yapısı

Rapordaki asıl öne çıkan unsur, Binance’in en çok işlem gören 10 varlıkta tam karşılama sağlandığını doğrulaması oldu. BTC, ETH, USDT, BNB ve SOL dahil başlıca varlıkların tamamında rezervlerin müşteri yükümlülüklerini karşıladığı bildirildi. Bu teyit, saldırıdan yalnızca iki gün sonra geldi.

Binance, en çok işlem gören 10 varlıkta müşteri fonlarının tamamının karşılandığını ve saldırıdan sonra rezervlerin yeniden 1:1 seviyesine taşındığını duyurdu.

Çalınan fonların yaklaşık 3 milyar dolarlık bölümü, Tether, Circle ve Ripple dahil ortakların desteğiyle blokzincir üzerinde kısa sürede donduruldu. Kalan açığın kapatılması ve rezervlerin bire bir seviyesine döndürülmesi için Binance, 6,34 milyar doların üzerinde özkaynak kullandı. Bu tutarın içinde SAFU fonu, Binance Futures sigorta fonu ve dağıtılmamış karlar yer aldı.

Likiditesi düşük tokenlarda kalan yaklaşık yüzde 5’lik zarar, spot piyasada sert fiyat etkisi oluşturmamak için tezgah üstü işlemler yoluyla geri alınıyor.

Doğrulama yöntemi ve piyasa etkisi

Şirket, her kullanıcının kendi bakiyesini bağımsız biçimde doğrulayabildiğini de belirtti. Raporun Merkle ağacı yapısı ve zk-SNARKs yöntemiyle hazırlandığı aktarıldı.

Mini sözlük: zk-SNARKs, bir bilginin içeriğini açığa çıkarmadan doğrulanmasını sağlayan sıfır bilgi ispatı yöntemidir. Rezerv kanıtı raporlarında, kullanıcı bakiyelerinin gizliliğini korurken toplam yükümlülüklerin denetlenmesine imkan verir.

Bu yapı sayesinde kullanıcılar hesap bakiyelerinin toplam yükümlülük hesabına dahil edilip edilmediğini kontrol edebiliyor. Son gelişme, kripto piyasasında borsaların artık yalnızca saldırıya uğrayıp uğramadığıyla değil, saldırıyı ne kadar hızlı durdurduğu ve oluşan açığı kendi kaynaklarıyla kapatıp kapatamadığıyla da değerlendirildiğini gösterdi.