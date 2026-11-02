SHIBA INU (SHIB)

Shibarium işlemleri ekim sonunda sert yükseldi, ardından geri çekildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $SHIB ekosistemindeki Shibarium işlemleri 31 Ekim’de 6.370’e çıktı, ertesi gün sert geriledi.
  • 📉 Günlük işlem sayısı 30 Ekim’de 753 iken 1 Kasım’da 1.120’ye indi.
  • 🛠️ Zama güncellemesi ertelendi ve Shibarium bloklarının yüzde 63’ü indekslendi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Shiba Inu ekosisteminin katman 2 ağı Shibarium’da ekim ayının son günlerinde işlem sayısı belirgin biçimde arttı, ancak bu ivme kalıcı olmadı. Ağdaki hareketlilik kısa sürede zayıflarken, veriler işlemlerin yeniden önceki seviyelerine yaklaştığını gösterdi.

İçindekiler
1 İşlem sayısında kısa süreli sıçrama
2 Benzer dalga daha önce de görüldü
3 Geliştirmeler sürüyor, indeksleme tamamlanmadı

İşlem sayısında kısa süreli sıçrama

Shibariumscan verilerine göre 30 Ekim’de 753 olan günlük işlem sayısı, 31 Ekim’de 6.370’e çıktı. Bu değişim, bir gün içinde yüzde 745’lik artışa işaret etti. Ancak yükselişin hemen ardından geri çekilme geldi ve 1 Kasım’da işlem sayısı 1.120’ye geriledi.

Bu tablo, ağ faaliyetinde güçlü fakat kısa ömürlü bir artış yaşandığını ortaya koydu. Ekim boyunca görülen temel seviyeye yakın dönüş, çıkışın kalıcı bir büyümeden çok geçici bir ivme olabileceği değerlendirmesini güçlendirdi. Shibarium, Shiba Inu ekosisteminde işlem altyapısı sağlayan katman 2 çözümü olarak öne çıkıyor.

Shibarium’da 31 Ekim’de görülen 6.370 işlem, bir gün önceki 753 işlemin çok üzerine çıktı; ancak 1 Kasım’da sayı 1.120’ye inerek ivmenin hızla zayıfladığını gösterdi.

Benzer dalga daha önce de görüldü

Ağda benzer bir hareket daha önce de kaydedildi. 17 Ekim’de 659 olan işlem sayısı 19 Ekim’de 7.300’e kadar yükseldi. Ardından eğilim tersine döndü ve 21 Ekim 2024 itibarıyla işlem sayısı 915’e indi. Böylece son dönemde ikinci kez keskin yükselişin ardından hızlı düşüş yaşanmış oldu.

Arka arkaya görülen bu dalgalanmalar, ağ büyümesinin kısa vadeli sıçramalardan ziyade daha uzun zaman diliminde izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Son veriler, son yükselişin kalıcı bir toparlanmadan mı yoksa kısa süreli bir hareketten mi kaynaklandığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Geliştirmeler sürüyor, indeksleme tamamlanmadı

Shibarium tarafında teknik çalışmaların sürdüğü de görüldü. Shibariumscan ana sayfasındaki uyarıda, zincirin indeksleme sürecinin devam ettiği ve blokların yüzde 63’ünün şu anda indekslendiği bilgisi yer aldı. Bu durum, ağ üzerindeki bazı geliştirmelerin arka planda devam ettiğine işaret ediyor.

Bir X kullanıcısının, Shibarium katman 2 ağı ve Zama güncellemesinin ne zaman tamamlanacağını, borsalarla köprü entegrasyonunun ne zaman bütünüyle bitirileceğini ve Bone listelemelerinin ne zaman genişleyeceğini sorması üzerine, Shiba Inu topluluğunun uzun süredir bilinen üyelerinden Mazrael yanıt verdi.

Mazrael, Gate ve MEXC’nin bazı ek adımlar attığını, ShibWallet içinde Shibarium Bone için birden fazla doğrudan itibari para geçiş yolu bulunduğunu, Zama güncellemesinin ise Rand’in daha önce söylediği gibi ertelendiğini ve bu konuda paylaşılmış bir tarih olmadığını aktardı.

Mazrael ayrıca, ilgili geliştirmelerin tamamlandığında herkes tarafından görülebileceğini ve teknik depoların ShibWatch üzerinden takip edildiğini belirtti. Bu açıklamalar, ekosistemde altyapı tarafındaki çalışmaların sürdüğünü ancak bazı başlıklarda net takvim paylaşılmadığını gösterdi.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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