Piyasa değerine göre en büyük ikinci meme token olan Shiba geçtiğimiz günlerde yaşanan balina hareketleriyle dikkat çekti. Bu hareketlenmenin asıl nedeni olarak gelecek ay piyasaya sunulacak olan Shibarium Layer-2 ölçeklendirme çözümü gösterildi. Ayrıca SHIB dolaşımındaki arzını azaltan token yakım oranının da artmasıyla meme token’a olan ilgi artmaya başladı.

Shiba Coin (SHIB) Kritik Seviyeleri Neler?

4 saatlik grafikte SHIB fiyatının 12 Temmuz ile 15 Temmuz arasında yaşanan %18’lik yükseliş dikkat çekiyor. Yükselişin Ripple ve SEC arasındaki mahkeme kararının başlamasının ardından yükselen takoz formasyonuyla incelediğimiz grafikte 15 Temmuz tarihinde SHIB direnç noktası olan 0.00000854 seviyesinden iki kere red yiyerek %10.77’lik düşüşle destek seviyesi olan 0.000000765 seviyesine çekildi.

4 saatlik EMA (Üstel Hareketli Ortalama) grafikte üç kere destek görevi görerek yatırımcıların güvenini tazelerken şimdilerde bu destek 0.000000761 seviyesinde ve dikkat edilmesi gerek en önemli noktada yer alıyor. Bu noktadan gelebilecek olan olumlu bir haberin ardından SHIB fiyatı için ilk hedef direnç seviyesi olan 0.00000870 seviyesidir. Bu seviye üzerinde 4 saatlik ilk kapanışın ardından hedef fiyat olarak dikkate alabileceğimiz ilk ve en önemli seviye günlük EMA 200 seviyesine denk gelen 0.00000998 hedefi olarak görülüyor.

Grafikte görülen destek seviyesinin aşağı kırması durumundaysa ilk destek bölgemiz günlük grafikte üç kere destek olarak çalışan 0.00000737 seviyesi olacaktır. Bu destek de çalışmaz ve SHIB güç kaybetmeye devam ederse sırasıyla 0.00000703 ve 0.00000645 seviyeleri destek seviyelerimiz olacaktır.

Günlük Grafikte Güven Veren Gelişme

14 Şubat 2023 tarihinde görülen 0.00001577 seviyesinden beri deyim yerindeyse serbest düşüşe geçen SHIB fiyatı 15 Temmuz 2023 tarihinde düşeni kırdı. Bu gelişmeyle birlikte direnç olarak çalışan çizgi son dört gündür destek görevi görüyor. Bu tarz yapılarda öncelik direncin kırılması ve ardından kırılan çizginin destek olarak çalışma sağlıklı bir yükseliş için beklenen en önemli gelişmedir. Bu trendin bozulması için SHIB fiyatının 0.00000748 seviyesi altında bir günlük kapanış yapması beklenir.