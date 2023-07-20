Kıdemli Bloomberg analisti kripto paraların güncel durumu ve geleceğine dair önemli tahminlerde bulundu. Bloomberg Intelligence’ın kıdemli makro stratejisti Mike McGlone kripto yatırımcıları tarafından da yakından izleniyor. Yaptığı tahminlerle önemli detaylara değinen isim bugüne kadar birçok doğru tahminde bulundu. Peki şimdi ne diyor?

Bloomberg Analisti Bitcoin

Bloomberg Intelligence’ın kıdemli makro stratejisti Mike McGlone kral kripto para birimiyle ilgili yeni tahminlerini açıkladı. McGlone BTC’nin 30.000 dolar dolaylarında duraklamasının olumsuz ekonomik koşulların yaklaşmakta olduğunu gösterebileceğini söylüyor.

“Bir ETF’nin (borsa yatırım fonu) piyasaya sürülme potansiyeli ve durdurulamaz görünen hisse senedi piyasası hakkındaki coşkunun ortasında yaklaşık 30.000 dolarda saplanıp kalan BTC. Bitcoin, daha büyük ekonomik sorunlara işaret edebilir.”

Kripto Paralar Düşebilir

Bitcoin fiyatındaki olumsuzluğun ortasında altcoinlerin pozitif performans göstermesi beklenemez. Geçmişte birçok kez kral kripto para biriminin düşmesiyle altcoinlerin çok daha büyük kayıplar yaşadığını gördük. McGlone, Bitcoin‘in 2022’deki en düşük seviyesinden bu yana %100 arttığını, ancak Bitcoin’in daha fazla kazanç elde edebilmesi için önce fiyatının düşmesi gerektiğini söylüyor.

Ayrıca, tarihsel olarak Bitcoin’e benzer şekilde işlem gören Nasdaq 100 Hisse Senedi Endeksi’nin kral kriptoyu nasıl geride bıraktığını ve BTC için zayıflığa işaret ettiğini vurguluyor.

“2022’nin en düşük seviyesinden 19 Temmuz’da yaklaşık %100 artışla 30.000 doların üzerine yükselmesi gayet güzeldi. Bitcoin için iyi bir sıçramadır, ancak 2 katlık bir ilerleme daha benzer bir temel gerektirebilir, evet bir düşüş geliyor. Grafiğimiz bir sorunu gösteriyor: 2023’teki riskli varlık rallisi, bazılarının yarıştaki en hızlı rota olarak gördüğü varlık tarafından son zamanlarda onaylanmadı.”

McGlone ayrıca BlackRock‘ın Bitcoin spot borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunun onaylanmasının Bitcoin’e önemli bir destek sağlayacağını, ancak teklifle ilgili bir kararın 2023’te alınacağına inanmadığını söylüyor.

“BlackRock’ın yaklaşık bir ay önce Bitcoin ETF başvurusu oyununa girmesi, 2017’de vadeli işlemlerin ve 2021’de vadeli işlemlere dayalı ETF’lerin ortaya çıkmasına benzer bir kısa vadeli ralliyi tetiklemiş olabilir. Bir ETF lansmanı 2023’te gerçekleşmeyebilir ve Bloomberg Economics ABD’nin ikinci yarıda resesyona girmesini bekliyor.”

Resesyon anlatısı arttıkça kripto paralarda düşüş sürebilir. Resesyon, ekonomik durgunluk risk piyasaları üzerinde ciddi negatif sonuçlar doğurur.