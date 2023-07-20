NFT sektörünün lider pazar yeri OpenSea kullanıcılarına yeni bir özellik duyurdu. Akşam saatlerinde duyurulan özellik OpenSea’de şimdiden kullanıma açıldı. With the Make a Deal (Anlaşma Yap) özelliği ile bir veya birden fazla NFT’nizi başka bir kullanıcının NFT’leri karşılığında teklif edebilirsiniz. Ayrıca teklifin bir parçası olarak WETH ekleyebilirsiniz. Bu duyuruyla birlikte NFT alım satımlarında takas işlemlerini daha sık görebiliriz.

OpenSea Deals Nasıl Kullanılır?

Başlamak için ihtiyacınız olan tek şey anlaşma yapmak istediğiniz kişinin cüzdan adresi, ENS adı veya OpenSea kullanıcı adını OpenSea Deals sayfasındaki arama sekmesinde aratmak olacak. Tekliflere benzer şekilde anlaşmayı kabul eden kullanıcılar gas ücretini ödeyerek anlaşma sağlayabilirler.

Anlaşma işlemlerinde ödenen ücrete OpenSea komisyon ücreti ve koleksiyon komisyon ücretleri dahil değil. Bu özellik bir kullanıcının profilinde görülen (gizli olmayan) ve OpenSea tarafından doğrulanmış ERC-721 standartında çıkarılan NFT koleksiyonları içindir.

Peki Anlaşma Nasıl Yapılır?

Profil simgenizin üzerine gelin ve “Anlaşma Yap”ı seçin. Anlaşma yapmak istediğiniz kişinin kullanıcı adını, ENS adını veya cüzdan adresini girin. Uygun öğelere göz atın ve almak istediğiniz NFT veya NFT’leri seçin (En fazla 30 tane NFT seçilebilir). “Sonraki” seçeneğine tıklayın. Toplanan NFT’lerinize göz atın ve göndermeyi düşündüğünüz NFT veya NFT’leri seçin. İsteğe bağlı olarak, anlaşmada teklif ettiğiniz WETH’yi de ekleyin. “Sonraki” seçeneğine tıklayın. Teklif ettiğiniz anlaşmayı inceleyin ve gönderin. İşlemi onaylamadan önce gas ücreti için onayınız istenebilir.

Anlaşma gönderildiğinde ekranın alt kısmında bir onay mesajı göreceksiniz. Tüm aktif anlaşmalarınızı profilinizdeki “Anlaşmalar” sekmesinde görebilir ve bu sekmeden aktif anlaşmalarınızı gas ücreti ödeyerek iptal edebilirsiniz.

OpenSea’nin sağladığı bu yeni özellik sayesinde NFT takas işlemleri daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir, koleksiyonunuzu zenginleştirebilir ve diğer kullanıcılarla NFT ticaretinde etkileşimde bulunabilirsiniz.