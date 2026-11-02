Solana (SOL)

Solana ağı 1000 gündür kesinti yaşamadan çalışmayı sürdürdü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana ağı 1000 günü ağ genelinde kesinti yaşamadan tamamladı.
  • 📌 Şubat 2023’teki son büyük kesintiden sonra yapılan altyapı güncellemeleriyle $SOL ekosistemi istikrarını güçlendirdi.
  • 🛠️ Ağustos 2026’da stake’in yaklaşık yüzde 29’unu etkileyen yönlendirme arızası blok üretimini durdurmadı.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Solana ağı, geçmişte yaşadığı kesintilerle gündeme gelmesinin ardından önemli bir eşiği geride bıraktı. Ağ, tüm sistemi etkileyen bir kesinti olmadan 1000 günü tamamladı. Bu gelişme, özellikle yüksek işlem trafiği altında istikrarın artırılmasına yönelik son yıllardaki teknik çalışmalar açısından öne çıktı.

İçindekiler
1 Geçmişteki kesintiler
2 Altyapıda yapılan değişiklikler
3 Son testte ağ durmadı

Geçmişteki kesintiler

Solana, Eylül 2021’de Grape Protocol IDO işlemleri sırasında bot kaynaklı yoğun trafik nedeniyle ciddi bir ağ sorunu yaşamıştı. İşlem yükünün doğrulayıcıları zorlaması ve uzlaşma sürecini aksatması sonucunda ağ yaklaşık 17 saat boyunca durdu.

Nisan 2022’de bir NFT basımı sırasında görülen yoğunluk da benzer bir tablo yarattı ve ağ yaklaşık 7 saat boyunca devre dışı kaldı. Haziran 2022’de durable nonce işlemleriyle bağlantılı bir yazılım hatası blok üretimini yaklaşık 4,5 saat durdurdu. Eylül 2022’de ise uzlaşma katmanındaki bir hata nedeniyle oluşan çatallanma, blok üretiminde 6 saati aşan bir kesintiye yol açtı.

Son büyük kesinti Şubat 2023’te kayda geçti. Olağan dışı blok yönlendirmesi, Solana’nın Turbine blok yayılım sistemini zorladı; doğrulayıcılar yalnızca oy verme durumunda kilitlendi ve ağın koordineli biçimde yeniden başlatılması gerekti.

Altyapıda yapılan değişiklikler

Bu sürecin ardından geliştiriciler, benzer sorunların tekrarını önlemek için ağ altyapısında bir dizi güncelleme yaptı. Bunlar arasında stake ağırlıklı hizmet kalitesi mekanizması, spam ve yoğunlukla daha esnek mücadele imkanı sağlayan QUIC tabanlı ağ iyileştirmeleri ve Şubat 2023 sonrasında güncellenen yineleme temizleme mantığı yer aldı.

Solana ekibi, ağ dayanıklılığının ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurgularken, Şubat 2024’ten bu yana yüzde 100 çalışma süresine ulaşıldığını ve ağın yüksek işlem trafiğini taşımayı sürdürdüğünü paylaştı.

Ayrıca yerel ücret pazarı ve zamanlama tarafındaki ek düzenlemelerle, kullanıcılar ile botların aynı işlemleri tekrar tekrar göndererek ağı zorlamasının önüne geçilmesi hedeflendi. Bu adımlar, yalnızca kesinti riskini azaltmaya değil, ağın yoğun dönemlerde daha öngörülebilir çalışmasına da hizmet etti.

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Son testte ağ durmadı

Solana ekibi, Eylül 2026’da yayımladığı güncellemede ağın Şubat 2024’ten beri kesintisiz çalıştığını bildirdi. Aynı açıklamada, Ağustos 2026’da büyük bir altyapı sağlayıcısında yaşanan yönlendirme arızası nedeniyle ağdaki stake’in yaklaşık yüzde 29’unu temsil eden doğrulayıcıların çevrim dışı kaldığı, buna rağmen blok üretiminin durmadığı belirtildi.

Ağustos 2026’daki yönlendirme arızasında doğrulayıcıların önemli bir bölümü çevrim dışı kalsa da blok üretiminin sürmesi, hata toleransındaki artışın somut bir örneği olarak gösterildi.

1000 günlük bu eşik, Solana açısından yalnızca teknik bir çalışma süresi verisi anlamına gelmiyor. Ağın, geçmişteki kesinti eleştirilerinin ardından finansal uygulamalar ve zincir üstü kullanım alanları için daha güçlü bir altyapı sunduğuna yönelik önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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