SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu kasımda 2 binden fazla yeni yatırımcıya ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu’da holder sayısı 9 Kasım itibarıyla 1.698.454’e yükseldi.
  • 📈 Kasım ayının başından bu yana $SHIB ekosistemine 2.025 yeni yatırımcı katıldı.
  • 🧭 Geçen ay iki günde yaklaşık 2.500 cüzdan kaybolmuştu, şimdi 1,7 milyon eşiği yaklaştı.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Shiba Inu’da fiyat baskısı sürerken ağdaki kullanıcı sayısı artmaya devam etti. Etherscan verilerine göre 9 Kasım itibarıyla SHIB tutan cüzdan sayısı 1.698.454’e yükseldi. Böylece kasım ayının başından bu yana ekosisteme 2.025 yeni yatırımcı katıldı.

İçindekiler
1 Fiyat zayıf kalırken cüzdan sayısı yükseldi
2 1,7 milyon eşiği gündemde

Fiyat zayıf kalırken cüzdan sayısı yükseldi

Kripto para piyasasındaki dalgalanma Shiba Inu üzerinde de etkisini koruyor. Buna karşın tokenı elinde tutan cüzdan sayısındaki artış, kullanıcı ilgisinin tamamen kaybolmadığını gösterdi. Kasım boyunca fiyat görünümü zayıf seyrederken yatırımcı tabanının genişlemesi, ağın kullanıcı tarafında canlılığını koruduğuna işaret etti.

9 Kasım itibarıyla SHIB tutan cüzdan sayısı 1.698.454’e çıktı ve kasım başından bu yana 2.025 yeni yatırımcı eklendi.

Öte yandan cüzdan sayısındaki yükselişin doğrudan alım birikimi anlamına gelip gelmediği netlik kazanmış değil. Çünkü fiyat düşüşü sürerken zincir üstü etkinlikte de bir yavaşlama görülüyor. Bu nedenle holder sayısındaki artış, tek başına piyasa yönüne dair kesin bir sonuç vermiyor.

Shiba Inu’daki bu hareketlilik, geçen ayın son bölümünde görülen zayıf benimsenmenin ardından geldi. O dönemde yalnızca iki gün içinde SHIB tutan yaklaşık 2.500 cüzdanın ağdan çıktığı görülmüştü. Son veriler ise bu kaybın ardından ilginin yeniden toparlanmaya başladığını ortaya koydu.

1,7 milyon eşiği gündemde

Mevcut tabloya göre Shiba Inu, bu ay önemli bir psikolojik eşiğe yaklaşmış durumda. Ağın 1.700.000 holder seviyesine ulaşması için yalnızca 1.546 yeni cüzdana daha ihtiyaç bulunuyor. Günlük artışın sürmesi halinde bu seviyenin kasım içinde test edilmesi mümkün olabilir.

Bu tür dönemlerde yatırımcılar yalnızca fiyatı değil, cüzdan sayısı gibi zincir üstü göstergeleri de yakından izliyor. CryptoAppsy, SHIB’deki bu değişimi takip etmek isteyenler için coin’e özel haber akışı ile anlık grafiklerin aynı ekranda izlenmesine imkan veriyor. Böylece kullanıcılar hem holder artışını hem de fiyatın buna nasıl tepki verdiğini tek yerde karşılaştırabiliyor.

Shiba Inu’nun 1,7 milyon holder eşiğine ulaşması için 1.546 yeni cüzdan daha eklenmesi gerekiyor.

Shiba Inu ekosistemine her gün yeni kullanıcıların katılmayı sürdürmesi, kısa vadeli fiyat zayıflığına rağmen proje etrafındaki ilginin tamamen dağılmadığını gösteriyor. Bununla birlikte piyasadaki oynaklık ve düşük zincir üstü tempo nedeniyle, holder artışının kalıcı bir eğilime dönüşüp dönüşmeyeceği önümüzdeki günlerde daha net anlaşılacak.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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