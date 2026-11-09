Kripto Para

Telegram, 48 saatte 700 bin yeni Gram cüzdanı açıldığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Telegram, son 48 saatte $GRAM için 700 binden fazla yeni cüzdan açıldığını açıkladı.
  • 📱 Yeni adreslerin önemli bölümü Telegram Premium, uygulama içi reklam ve küçük transferlerde kullanıldı.
  • 📉 Gram fiyatı 1,05 dolarda kalırken token 2024 zirvesi olan 8,25 doların %87’den fazla altında bulunuyor.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Telegram CEO’su Pavel Durov, mesajlaşma uygulamasına entegre edilen Gram cüzdanına ilişkin yeni verileri paylaştı. Durov’un aktardığına göre son 48 saat içinde 700 binden fazla saklama hizmeti sunmayan Gram cüzdanı etkinleştirildi. Paylaşılan ekran görüntüsünde günlük 329 bini aşan yeni adres oluşumu görüldü.

İçindekiler
1 Cüzdan entegrasyonunda hızlı büyüme
2 TON üzerindeki değişiklikler
3 Likidite ve merkezileşme tartışmaları sürüyor

Cüzdan entegrasyonunda hızlı büyüme

Gram belgelerine göre bir kullanıcı ilk token transferini aldığında cüzdan otomatik olarak oluşturuluyor. Bu nedenle açıklanan rakamlar, yalnızca uygulama içi ilgiyi değil, ağ üzerinde doğrudan yeni adres üretimini de yansıtıyor. Telegram, temmuz ayında yerel ve saklama hizmeti sunmayan Gram cüzdanını tüm uygulamalara entegre edeceğini duyurmuştu.

Durov, bu adımı tarihteki en büyük saklama hizmeti sunmayan kripto cüzdan dağıtımı olarak tanımladı. Telegram’ın 1 milyardan fazla kullanıcısı için anlık ve sıfır ücretli transferler sunulacağını da söyledi.

“Kripto devrimi güçlü şekilde yoluna devam ediyor.”

Telegram, 2020 yılında Telegram Open Network projesini ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun açtığı dava sonrası durdurmuş ve yatırımcılara 1,2 milyar dolardan fazla iade yapmıştı. Daha sonra topluluk geliştiricileri açık kaynak kodunu yaşatmayı sürdürdü ve ağ The Open Network, yani Toncoin olarak faaliyetini devam ettirdi.

TON üzerindeki değişiklikler

Bu yıl Telegram, Durov’un “Make TON Great Again” girişimi kapsamında ağda bir dizi değişikliğe gitti. Şirket ağın en büyük doğrulayıcısı haline gelirken, TON işlem ücretlerini de altıda bire indirdi. Haziranda yapılan topluluk oylamasında seçmenlerin %81’i tokenın yeniden Gram adına dönmesini destekledi.

TON geliştiricisi Andrew Rogozov, Telegram içindeki saklamalı Wallet hizmetinin yeni cüzdandan ayrı kalacağını belirtti. Buna göre kullanıcıların sisteme katılımı artık standart sohbet pencereleri içinden, doğrudan uygulama içinde gerçekleşiyor.

Andrew Rogozov, Telegram’daki mevcut saklamalı Wallet hizmetinin korunacağını, yeni Gram cüzdanının ise standart sohbet akışına yerel olarak eklendiğini aktardı.

Likidite ve merkezileşme tartışmaları sürüyor

Yeni adres sayısındaki sert artışa rağmen ağ içi likidite aynı hızda büyümüş değil. DefiLlama verilerine göre toplam kilitli varlık değeri 42,01 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Yeni adreslerin büyük bölümünün Telegram Premium satın alma, uygulama içi reklam ödemeleri ve küçük eşler arası transferler gibi mikro işlemler yaptığı belirtiliyor.

Sektörde bazı eleştiriler, Telegram’ın doğrulayıcı ağırlığının artmasının merkezileşme riskini büyüttüğünü savunuyor. Bunun yanında yerel cüzdanın ABD’deki kullanıcılar için halen erişime açılmamış olması da dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor.

Gram haberin yayımlandığı sırada 1,05 dolardan işlem görüyordu. Token, 2024 yılında gördüğü 8,25 dolarlık zirvenin halen %87’den fazla altında bulunuyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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