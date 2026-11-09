Shiba Inu’da borsa arzı 86 trilyona çıktı, satış baskısı arttı

Shiba Inu piyasasında zincir üstü veriler satış baskısının güçlendiğine işaret ediyor. Borsalardaki kullanılabilir arzın 86 trilyon SHIB seviyesine yükselmesi, zaten zayıf seyreden varlık üzerinde ek baskı oluşturdu. Fiyat tarafında kalıcı bir toparlanma zemini henüz oluşmazken, son veriler kısa vadede kırılgan görünümün sürdüğünü gösteriyor.

Borsalara yönelen SHIB miktarı arttı

Ortalama borsa girişi verilerinde 7 günlük hareketli ortalamaya göre yüzde 606 artış görüldü. Borsalara yönelen akışla ilgili göstergelerin tamamının pozitif bölgede bulunması, yatırımcı tarafında kayda değer bir token transferine işaret etti. Shiba Inu ekim başından bu yana zayıf bir seyir izlerken, artan girişler piyasadaki baskıyı daha da belirgin hale getirdi.

Son 24 saatte net akış 42 milyar SHIB olarak pozitif kaldı. Bu tablo, tokenlerin borsalara taşınmaya devam ettiğini ve satış yönlü baskının zamana yayılan bir şekilde sürdüğünü ortaya koyuyor. Pozitif net akış, varlıkların borsalara girmesi nedeniyle fiyat üzerinde aşağı yönlü etki yaratabilen bir likidite birikimine işaret ediyor.

Son 24 saatte 42 milyar SHIB net giriş kaydedilmesi, piyasada satış baskısının kısa sürede ortadan kalkmasının zor olabileceğini gösteriyor.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulmuş bir meme coin olarak biliniyor. Bu nedenle zincir üstü hareketlerde özellikle merkezi borsalara yapılan transferler, kısa vadeli fiyat görünümü açısından yakından izleniyor.

Tarihsel görünüm baskının neden izlendiğini gösteriyor

Geçmiş dönemlerde de Shiba Inu arzının önemli bir bölümü merkezi borsalarda tutuldu. 2023’ten bu yana görülen hemen her güçlü yükselişin ardından, borsa girişlerinde ve satış hacimlerinde artış yaşandı. Bu örüntü, mevcut verilerin neden temkinli değerlendirildiğini açıklıyor.

Borsalarda bekleyen arzın hemen satışa dönüşmesi gerekmese de, bu tokenlerin önemli bir kısmının zaman içinde el değiştirme ihtimali bulunuyor. Bu da özellikle zayıf talep dönemlerinde fiyat üzerindeki baskının uzamasına yol açabiliyor.

Fiyat ve momentum göstergeleri de zayıf kaldı

Teknik görünüm de zincir üstü verilerle benzer bir tablo çiziyor. Shiba Inu fiyatı ekim başından bu yana yüzde 28’den fazla geriledi. İşlem hacmindeki yatay seyir, piyasada baskının kesilmediğine işaret ederken, fiyatın henüz ulaşmadığı likidite kümeleri de aşağı yönlü risklerin tamamen ortadan kalkmadığını düşündürüyor.

Momentum göstergeleri tarafında RSI yaklaşık 30 seviyesinde yatay hareket ediyor. Bu görünüm, aşırı satım bölgesine yakın bir piyasa yapısına işaret etse de, tek başına güçlü bir toparlanma sinyali üretmiyor. Genel piyasa duyarlılığındaki bozulma ve sektör genelinde yaşanan güvenlik ihlalleri de risk iştahını sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Borsalardaki arzın 86 trilyon SHIB seviyesine çıkması ve girişlerdeki yüzde 606 artış, piyasadaki kırılganlığın sürdüğünü ortaya koyuyor.